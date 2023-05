José Miguel Contreras: "El 29 de mayo el espacio político español va a ser completamente diferente"

El periodista y catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad, José Miguel Contreras (Madrid, 1958), centra su trabajo actualmente en el desarrollo audiovisual del grupo Prisa. Durante los últimos 35 años ha ocupado importantes cargos directivos en diferentes cadenas de televisión y ha participado en más de dos centenares de producciones televisivas desde Globomedia y Lacoproductora. Su trabajo más conocido fue la creación de la LaSexta, cadena de la que fue consejero delegado durante sus primeros siete años de vida. En el ámbito del trabajo social, ha sido presidente de Save The Children en España y es patrono de la Fundación Dales la Palabra, centrada en el mundo de la discapacidad auditiva. Es uno de los principales inversores que ha apoyado el sostenimiento de infoLibre.

Una votación trascendental

"Las elecciones del próximo domingo van a ser, sin lugar a duda, de especial trascendencia. Hay dos cuestiones fundamentales para tener en cuenta. Una, de calendario. Estamos cerca de las generales, que se producirán como máximo a finales de año. Pero, además, nos encontramos en una situación muy peculiar. Todos los principales partidos llegan en una coyuntura interna llena de incertidumbre. Dicho en otras palabras, el 29 de mayo el espacio político español va a ser completamente diferente a como lo veíamos hasta ahora, puesto que todos se juegan, respecto a su propia posición, una redefinición de su espacio electoral".

Un tono poco motivador

"La campaña ha agudizado el tono extremadamente tenso y polarizado que es costumbre en la vida política española. Las elecciones han elevado una tensión política que, inevitablemente, se arrastra al resto de la sociedad. A mi juicio, este proceso extiende un estado de ánimo generalizado de incomodidad y desmotivación. El tono agrio, impulsado por la derecha desde la oposición, intenta desviar lo que debería ser un debate político abierto y razonado ante una convocatoria electoral en una cruenta lucha emocional que, normalmente, acaba teniendo efectos nocivos para la convivencia cotidiana. Parece evidente que el deterioro del debate político, cuando llegan los procesos electorales, se agudiza y acaba en bochornosos espectáculos que a muchos ciudadanos nos desagrada que proliferen".

Medidas del Gobierno en campaña

"Parece claro que Pedro Sánchez y el PSOE planificaron su campaña centrada en asuntos de contenido político efectivo, no simplemente declarativo. Habían preparado una batería de medidas que se han ido anunciando a lo largo de la campaña y que suponen avances sociales y económicos con impacto directo en la ciudadanía. La buena marcha de la economía en España favorece ese discurso. Esta situación, evidentemente, complica el trabajo a la oposición y particularmente al PP, que tiene muy difícil contrarrestar lo que son medidas ejecutivas de un Gobierno con lo que pueden ser simples promesas programáticas. Los partidos que están en el poder, cuando la gestión no les ha ido mal, intentan que se visualice la eficacia de su trabajo cuando se acerca una campaña electoral. No es un efecto desconocido ni nuevo".

ETA y el PP

"El PP ha decidido afrontar las elecciones como una ofensiva directa contra Pedro Sánchez. Su renuncia a confrontar diferencias ideológicas o de gestión le ha llevado a hacer una campaña que agite las tripas de sus votantes antes que su cerebro. La lamentable configuración por parte de Bildu de sus listas electorales, posteriormente rectificada, ha sido utilizada por PP y Vox para lanzarse a degüello contra el presidente del Gobierno. "ETA está viva", ha llegado a proclamar Díaz Ayuso, para seguir embarrando el terreno de juego, a la vez que planteaba la colocación de una maceta en cada balcón como solución ante la emergencia climática. El PP cree firmemente que desenterrar a ETA le da rédito electoral frente al PSOE, por un lado, y frente a Vox, por el otro. Es difícilmente calificable, sin caer en palabras gruesas, lo que significa escarbar en el dolor colectivo provocado años atrás por el terrorismo, pisoteando el recuerdo del extraordinario éxito democrático que supuso derrotarlo definitivamente. Es desolador que haya además conciudadanos que aplaudan esta repugnante estrategia".

Qué se juega Pedro Sánchez

"Pedro Sánchez parte de una situación cómoda para un líder político. Es evidente que, pase lo que pase en estas elecciones del 28 de mayo, él seguirá siendo el líder del partido que encabezará las listas en las próximas generales. A la vez, no es menos evidente que la convocatoria electoral no es inocua para él. Su principal batalla es, sobre todo, el resultado en las municipales, que son las que van a plasmar la realidad del voto nacional, dejando atrás las poco fiables encuestas que se publican cotidianamente. En las autonómicas tendrán mayor visibilidad los barones del partido y el resultado colocará a cada uno en su sitio. Pero lo que más va a mirar Sánchez el día 28 por la noche son los resultados nacionales en las municipales, porque esto le va a permitir visualizar cuál es la auténtica posición electoral del PSOE frente al PP. A partir de ahí, tendrá que rediseñar una estrategia irreversible de cara a las elecciones generales".

Qué se juega Feijóo

"Alberto Núñez Feijóo ha vivido un proceso, de todos conocido, de estancamiento de sus expectativas. Una vez absorbido de forma abrumadora el voto del fenecido Ciudadanos, parece tener dificultades para aumentar su espacio electoral. La principal posibilidad de crecimiento que en realidad puede tener le viene por su frontera con la derecha extrema, en competencia directa con Vox. En el centro es poco probable que consiga nada más. Ese intento de conseguir el voto de la extrema derecha explica el discurso radical y extremo que ha defendido en esta campaña. Si el PP alcanza un buen resultado a nivel nacional, Feijóo afianzará su liderazgo y obtendrá un importante impulso de cara a las elecciones generales. Pero, la gran pregunta es: ¿qué ocurriría si el PP no obtiene un buen resultado el 28 de mayo? Posiblemente, la figura de Feijoo como líder popular podría verse seriamente tocada o incluso amenazada".

La sombra de Díaz Ayuso

"La silueta en el cielo de Isabel Díaz Ayuso sobrevuela siempre sobre el liderazgo del PP. El próximo domingo gran parte de la atención se va a centrar en comparar dos cifras. Una, el resultado que obtenga Isabel Díaz Ayuso en Madrid y ver si alcanza, como vaticinan las encuestas, la mayoría absoluta. Este triunfo reforzaría sobremanera su papel como firme candidata al liderazgo del PP. En paralelo, el otro dato decisivo será el que obtenga Núñez Feijóo en el voto municipal a nivel nacional. Si Núñez Feijóo consigue un buen resultado, a Isabel Díaz Ayuso le tocará seguir esperando en su refugio en la Puerta del Sol. Pero como el PP en Madrid obtenga la mayoría absoluta en la comunidad y Feijóo sufra un mal resultado a nivel nacional, posiblemente nos encontremos ante el momento en el que Ayuso intente el acceso al liderazgo del PP".

Vox en su guarida

"La línea estratégica de Vox no deja de ser curiosa, puesto que depende, más que de sus propias propuestas, que no tienen especial peso, de cómo se mueva el PP. Los de Feijóo tienen un gran dilema táctico en su lucha con Vox. Si radicaliza su discurso, puede que altere en exceso el sentimiento de rabia y furia de los votantes del espacio electoral más a su derecha y los acabe lanzando en brazos de Vox, que siempre ofrecerá una respuesta radical más contundente e inmediata. Feijóo es menos convincente como extremista que Abascal. Posiblemente, en el caso de Ayuso su oferta radical sea más creíble. Por el contrario, recurrir a un discurso más moderado y centrista puede dejar libre el territorio del discurso radical a Vox y facilite su avance. La disyuntiva quizá tiene respuesta, pero es manifiesto que el PP no la ha encontrado".

Sumar y Podemos

"El domingo 28 supone alcanzar la última frontera antes del necesario e indispensable acuerdo entre Sumar y Podemos. La decisión de retrasar hasta esta fecha la negociación efectiva del acuerdo ha venido impulsada por Yolanda Díaz. Buscaba abocar a Podemos a asumir su desgaste electoral real para facilitar su posición negociadora. Llegado este momento, las cartas quedarán boca arriba. A partir del día 29, sabremos con exactitud cuánto supone en cifras el peso de Sumar y cuánto supone Podemos. Este dato va a marcar y a condicionar la negociación, que tiene que dar lugar a un acuerdo antes de las próximas elecciones. Cabe una doble expectativa. Un mal resultado de Podemos le colocará en una situación de inferioridad en esa negociación, pero habrá que tener en cuenta que sea cual sea su suelo será muy difícil que puedan bajarle de esa posición que alcance. Con un suelo establecido, su posición negociadora se reforzará y será injustificable doblegarla".

Prensa militante

"La crisis del mundo de la información en estos últimos años, en España y en todo el mundo, es una evidencia. Ha venido provocada por la fragmentación digital, que ha hecho perder su modelo de negocio a los medios tradicionales. El impacto económico ha sido tan determinante que ha debilitado sustancialmente su capacidad de subsistencia. En España, la fragmentación ha sido especialmente dañina en el ámbito de la derecha, al ser un espacio mucho más poblado cuantitativamente. Este factor, unido a la agudización del clima de polarización política, ha llevado a muchos medios propiedad de grupos conservadores a convertirse en meras plataformas de activismo político partidista. Buscan aumentar su audiencia de adeptos y ganar peso ante un PP que espera llegar al Gobierno. En esta situación, numerosos medios no han ayudado en exceso a aclarar o a presentar una campaña de propuestas o de debate político, sino a acrecentar una tensión política y social que favorezca sus intereses, centrados en su anhelado cambio de Gobierno".