Jesús Maraña: “Hay un desgaste general de la credibilidad política y de la confianza en los medios”

Hemos vivido una semana de gran tensión política y mediática. Para el director editorial de infoLibre, el periodista Jesús Maraña (Sahagún, 1961), "estamos en una situación que va a costar levantar". El foco mediático se ha repartido esta semana en dos frentes. Por un lado, en el debate del estado de la nación que, según su opinión, "ha marcado un cambio". Por otro, en la publicación de nuevas grabaciones del comisario Villarejo en las que ha salido a la luz lo que califica como "una guerra sucia que pretendía liquidar a dirigentes políticos concretos y a opciones políticas concretas".

El estado de la nación

"Ahora mismo, describiría el estado de la nación como de un desgaste general, de la credibilidad política y de la confianza en los medios. Una especie de hartazgo de la situación, muy condicionada también por la economía, por la inflación y fundamentalmente por la incapacidad, sobre todo de la gente más humilde y de las clases medias, de poder equilibrar las subidas de precios desorbitadas y los ingresos salariales. Eso contribuye, junto a otros factores, a una situación que me parece preocupante, sobre todo por la sensación de que la gente no puede más o de que la gente se aparta, se harta y ya escucha menos. Le interesa menos acercarse a las noticias, las opiniones o a los análisis de los políticos, los periodistas y los medios. Me parece que estamos en una situación que va a costar levantar, pero también hay que infundir, como siempre, una dosis de optimismo y de confianza, porque de otras hemos salido".

El otro estado de la nación

"Hay que recordar que Pedro Sánchez y el Gobierno de coalición venían de una etapa de desgaste muy profunda. Sánchez estaba sometido a una crítica constante muy dura y a unas encuestas que, después de las elecciones andaluzas, anticipaban la imposibilidad de que volviera a sumar para mantenerse en Moncloa en unas elecciones generales. Es muy difícil calibrar hasta qué punto, pero desde luego se aprecia el intento de Sánchez de retomar la iniciativa política y de marcar una hoja de ruta que no va hacia esa geometría variable a la que ha jugado varias veces, sino claramente en sintonía con los socios de investidura. Me parece que el presidente y la coalición de gobierno salen reforzados de este debate y ya veremos si esto les lleva a una rampa ascendente o es algo coyuntural".

La estrategia del PP de Feijóo

"La explicación de que en este debate del estado de la nación hayamos visto un PP mucho más parecido al de Casado que al que supuestamente fomenta Feijóo tiene que ver con lo de siempre: con que el competidor principal es Vox y con la realidad de que el PP sigue sin tener una hoja de ruta de partido de derecha moderna, democrática y europea. Coincidía el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco y eso se utilizó como excusa para volver a poner en primer plano algo con lo que conseguimos acabar hace más de una década, que es ETA, que es el terrorismo. Lo que hemos percibido es, por un lado, que siguen en esa utilización macabra del terrorismo. En segundo lugar, creo que se ha echado de menos también una oposición que presente su alternativa en una situación tan grave desde el punto de vista económico y que hace pasarlo tan mal a tanta gente".

Unidas Podemos y Yolanda Díaz

"La fórmula del debate sobre el estado de la nación está definida desde 1983. El protagonismo lo tienen el presidente y los portavoces del resto de los partidos. La fórmula no estaba pensada para que una coalición hiciera balance de su gestión o presentara propuestas de futuro. Aunque un Gobierno es un Gobierno y al final las decisiones son colectivas, no hubiera sido raro que la representante principal del socio de Ejecutivo tuviera algún papel también. En este caso, podría haber sido la vicepresidenta, Yolanda Díaz. Pero a mí me parece que lo importante en esto es que las medidas que se han tomado y se han votado también son medidas sobre las que el socio de coalición más pequeño, Unidas Podemos, puede presumir de su autoría o al menos de empujar mucho y de haber peleado por ellas. En ese sentido, también el espacio de Unidas Podemos sale reforzado del debate".

La posición de Vox

"El posicionamiento de Vox después de la caída de Casado me parece que pasó por un periodo de desorientación, de reubicación o de esperar para comprobar cuál era la estrategia de Núñez Feijoo. Ahora, tengo la impresión de que no varía apenas la hoja de ruta de Abascal, Vox y la extrema derecha. Precisamente el hecho de que Feijóo, al menos aparentemente, intente ocupar un espacio más central para competir con un voto más moderado, supone que deja una franja mayor para que el extremismo y el radicalismo de Vox tengan más fortaleza. En ese sentido, me parece que no varía su estrategia. Al final, creo que Abascal reconfirma sus posiciones con la ambición de que a nivel estatal pueda llegar a ser tan necesario para el PP como lo ha sido en Castilla León y no como ha ocurrido en Andalucía. Ese va a ser el intento y le servirá todo a Vox para lograrlo".

La valoración de la acción del Gobierno

"Desde hace tiempo, la percepción que tenían en el Gobierno y en los partidos que forman la coalición era que muchas medidas que han sido eficaces, y que además han ayudado a soportar la crisis de la pandemia y los primeros efectos de la crisis por la guerra o por los precios energéticos, no eran valoradas por la ciudadanía. Se echa siempre mano de la cosa de la comunicación. No creo que tenga tanto que ver con eso, como con la credibilidad política de cada miembro del Ejecutivo y del propio presidente y el daño que pueden hacer las apariencias de división o las divergencias demasiado sonoras percibidas como demasiado bruscas y duras en el propio Gobierno. Me parecería un error que el Ejecutivo creyera que todo el problema del desgaste en las encuestas se debe a una mala comunicación. Hay cuestiones de fondo que creo que se deben cuidar más, como es la unidad prioritaria de esa coalición, si se quiere no entregar el poder a las derechas en las próximas elecciones".

Los efectos del debate

"El desgaste reflejado en las encuestas del Gobierno de coalición, del presidente y de la opción de izquierdas no creo que se resuelva con un debate del estado de la nación. Pero es verdad que son muy importantes las percepciones de la coyuntura política. De la misma manera que parece lógico que después de una victoria tan aplastante en Andalucía, psicológicamente, el PP se percibe como un partido que puede ser ganador, sobre todo sumando con la extrema derecha. La percepción psicológica después de un debate, y sobre todo de las medidas que salen del debate, puede variar en determinadas capas, porque sí se puede percibir que el año y medio que queda de legislatura es mucho tiempo. No diría que el debate cambie totalmente la percepción, pero sí que marca por lo menos un aviso a la derecha de que no tiene todo ganado. Por otro lado, creo que puede insuflar ánimo y disposición a movilizarse y a creer a mucha gente que estaba desanimada o decepcionada o, sobre todo, alejada de la tensión política diaria, del ruido, de la crispación".

La polémica de los audios en infoLibre

"Los audios que hemos escuchado de Villarejo y Ferreras a mí me parece que son un absoluto escándalo. Esos audios confirman, de una manera más sonora y bastante cutre, que en este país existió una guerra sucia que pretendía liquidar a dirigentes políticos concretos y a opciones políticas concretas, como era Podemos y como era Pablo Iglesias. Pablo Iglesias tiene todo el derecho del mundo a denunciar esa cacería. Cualquier demócrata debe denunciar esa guerra sucia que ha existido y en la que participaban actores policiales, políticos, mediáticos y judiciales. infoLibre fue uno de los primeros medios que se hizo eco de esos audios que publicó Crónica Libre el pasado domingo por la mañana. Lo reconoció el propio Iglesias. Después de eso, han ocurrido muchas cosas. Se ha establecido un debate muy ruidoso y se han planteado algunas dudas que también me ofrecen blancos, negros y grises. Creo que las explicaciones de Ferreras no son suficientes, sobre todo en lo que se refiere a no haber denunciado la falsedad de los documentos publicados por Inda y haber seguido dando cancha a sus inventos contra Podemos".

La independencia de los medios

"En infoLibre hemos apostado siempre por no depender ni de poderes económicos, ni políticos, ni de grandes emporios mediáticos, ni de la publicidad institucional de comunidades o ayuntamientos u otras instituciones. Claro, cuando se apuesta por depender exclusivamente de los lectores, tú eres responsable ante los lectores, pero necesitas dar a ese medio una visibilidad que sin los recursos que ofrecen esos poderes, no la tienes ni la puedes conseguir. Esa es la realidad. Algunos dirigentes políticos y periodistas han exigido con mucho ruido que los periodistas de los medios independientes no vuelvan a acudir a las tertulias y a los programas de laSexta. Pero no he escuchado ni he visto un comunicado en el que todos esos dirigentes políticos digan que no van a volver a hablar en esos medios, en laSexta o en sus programas. Es una incoherencia que me cuesta entender. Me gustaría trasladar algo con absoluta honestidad: es muy injusto que alguien tenga que estar demostrando cada minuto y cada hora del día en qué cree y cómo actúa. Lo explicaba nuestro director, Daniel Basteiro, en un artículo sobre el asunto: nunca hemos dejado de decir lo que pensamos con absoluta libertad en los programas a los que acudimos. Y creo que es importante que nuestros argumentos y los valores que defendemos tengan eco y visibilidad máximas".

Reflexiones pendientes

"Cuando hemos apostado por un medio que dependa exclusivamente de los lectores, sería un terrible error para todos que algunos lectores llegaran a actuar como actúan los poderes mediáticos, económicos, financieros o políticos: o hace usted lo que yo digo y lo que yo creo o me borro. Ese pulso me parece que debería llevar a alguna reflexión más profunda, no sólo para los periodistas que nos dedicamos o estamos en este intento, sino también para los lectores que se suscriben a medios, quizá confiando menos en la importancia de un periodismo riguroso y fiable que en reconfirmar constantemente sus creencias. Es de verdad de vértigo, levantarse por las mañanas y pensar si merece la pena toda esta pequeña batalla diaria por defender cosas fundamentales. Espero que haya una investigación a fondo de toda esa guerra sucia y también una reflexión autocrítica de medios, periodistas y lectores sobre lo que todo esto significa. Creo que también ha llegado el momento de reivindicar que no todos somos iguales, debemos avergonzar y señalar a quienes ensucian el periodismo en lugar de ejercerlo honestamente. Y la ciudadanía también tiene que asumir la responsabilidad de diferenciar el periodismo fiable de otro tipo de intereses".

La difícil subsistencia de los medios

"A raíz del asunto de los audios, durante estos días hemos recibido también miles de elogios en las redes de gente que había percibido que, con aciertos o con errores, habíamos actuado honestamente. Habíamos sido quizá el primer medio convencional en hacernos eco de esos audios y de lo que contenían. Me gustaría lanzar una reflexión. Si el 5% de esos elogios se hubieran convertido en suscripciones a infoLibre, no tendríamos ningún problema, ni ninguna incertidumbre sobre el futuro y la sostenibilidad del medio. No necesitaríamos ventanas para visibilizar mucho más lo que hacemos. Es triste, pero creo que todavía falta en este país mucho esfuerzo por parte nuestra, por los periodistas y los medios, para demostrar la necesidad absoluta de ese periodismo serio, riguroso, fiable, para que una democracia funcione. Y por otro lado, también falta que la gente, la ciudadanía, llegue a valorar lo que significa que existan esos medios".

La complicidad de los ciudadanos

"Venimos de varios años de tanta incertidumbre, de tanto griterío, de tanta polarización, que se percibe un agotamiento. Se percibe ese cansancio, ese agotamiento y hace falta un impasse. Nos hace falta un paréntesis, hace falta reposar un poco las cosas. La democracia tiene mucho que mejorar y en este país todas estas noticias que venimos viviendo, conociendo y comentando lo confirman. En este país creo que tenemos mucha necesidad de escuchar más, de gritarnos menos, de que haya menos capataces. Está esto lleno de capataces que parece que lo saben todo acerca de todo. Y yo lo siento, pero estoy cargado de dudas permanentemente. Y cometemos errores, por supuesto. Se nos ha reprochado que en un titular figurara el 'caso Inda' en lugar de "los audios de Villarejo y Ferreras". Acepto la crítica y asumo la responsabilidad, pero es injusto lanzar la insidia de que ese titular pretendía "blanquear a Ferreras". Con observar todo el tratamiento que hemos hecho y seguiremos haciendo sobre el tema o las opiniones publicadas en infoLibre se puede comprobar fácilmente. Estamos muy agradecidos a tantos miles de socias y socios del periódico que confían en nuestro trabajo. Todo el mundo sabe que para que un medio se sostenga y sea de verdad independiente, se necesita la complicidad, el apoyo y el compromiso de los lectores. Está siendo una pelea y una lucha muy lenta, muy complicada, porque coincide además con ese hartazgo ciudadano y esa apatía que se está extendiendo y que es preocupante. Pero seguimos en el intento".