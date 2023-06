Max Pradera: "La izquierda se ha llevado una gran alegría con lo buena negociadora que es Yolanda Díaz"

El comunicador Max Pradera (Madrid, 1958) se ha ganado a pulso la fama de polemista gracias a sus juicios siempre contundentes y, en muchas ocasiones, controvertidos. Ha colaborado en diferentes medios de comunicación y desarrolla una intensa actividad en Twitter donde cuenta con más de 166.000 seguidores. Estos últimos días ha manifestado públicamente su satisfacción por el acuerdo alcanzado en torno a Sumar: "Es una cosa ejemplar que habría que recordar cada mañana cuando nos levantamos. La izquierda acude en bloque unida a las elecciones por primera vez desde hace muchísimo tiempo. ¡Qué gran logro para Yolanda Díaz!".

Pronóstico electoral

"Los sondeos son un instrumento de medición cada vez más preciso y uno de modificación del voto. Hay un estudio muy exhaustivo de Tezanos, antes de ser presidente del CIS, donde se estudiaba el fenómeno de cómo hasta el 30% de la gente que está indecisa se veía influida por las encuestas para decidir a última hora si se acercaba a las urnas para con su voto modificar la tendencia que estaba viendo o no. No obstante, tampoco se puede despreciar la precisión de la demoscopia, sobre todo en algunas empresas más serias. Hay que tener en cuenta la tendencia de PP y Vox al alza y rozando la mayoría absoluta. La izquierda se tiene que movilizar porque puede estar ahí. A veces, las circunscripciones donde el número de escaños es menor al de fuerzas que se presentan 70 votos u 80 votos dan la vuelta a todo el panorama electoral. La campaña puede cambiar muchas cosas".

Acuerdos entre PP y Vox

"Estos acuerdos entre PP y Vox en los ayuntamientos me están dando bastante susto porque están empezando a eliminar apoyos a los movimientos feministas y LGTBI que necesitan, evidentemente, fondos, locales y protección institucional. Me está poniendo bastante los pelos como escarpias que un partido como Vox, que no cree en Europa, ni en las instituciones, ni en el calentamiento global sea capaz de manejar el dinero público. Hay que echarse a temblar. Por eso es importante que, tras las elecciones que vienen, tengan el menor acceso posible al dinero público".

Feijóo

"Con Feijóo podemos caer en el error de pensar que es Carmen Sevilla con corbata, que solamente sabe equivocarse y meter la pata. Rajoy también cometió muchos errores y decía muchos disparates, y era mucho más listo de lo que se pensaba. La única persona que lo conoce de verdad y puede ponerle en apuros en un debate ahora mismo es Yolanda Díaz, porque lo conoce de hace muchos años en Galicia y no se cansa de repetir que el líder del PP es mucho menos tonto. Los guionistas del Telecupón, cuando Carmen Sevilla empezó a equivocarse, a instancias de Valerio Lazarov, la animaban a que se equivocara más porque atraía a la audiencia y la hacía un personaje más simpático. Con Feijóo corremos el riesgo de convertirlo en un personaje caricaturesco y entrañable por sus propias equivocaciones y no darnos cuenta de que representa una derecha muy dura, por no decir tremebunda, que no va a dudar en asociarse con Vox si eso le abre las puertas de La Moncloa".

Estrategia del PP

"La estrategia del PP está volcada en asegurarse el poder, al menos mediáticamente, repitiendo esa tontería de la lista más votada. Nosotros no votamos listas, votamos colores: al PP, PSOE, Sumar o Vox. Pero los que hacen los Parlamentos son los diputados. Es una democracia delegada en los parlamentarios que elegimos. La lista más votada no quiere decir nada. Por eso tienen tanto interés en desacreditar a Bildu y a los catalanes, porque evidentemente la única forma de que no gobierne este invento absurdo, que a mí me parece antidemocrático incluso, de la lista más votada es con un pacto de muchos partidos que al PP podría sentarle mal. La campaña conservadora está volcada, por un lado, en desacreditar a Sánchez, convirtiéndolo en una especie de doctor loco o Frankenstein que crea cadáveres políticos con piezas de distintos partidos y, por otro, en desacreditar un pacto de muchas fuerzas políticas, porque saben que es lo único que le puede hacer daño".

Derogar el sanchismo

"Derogar el sanchismo puede significar acabar con un estilo de gobernar que realmente se ha hecho un poco antipático, abusando del decreto. Pero, para el PP, es no asociarse con partidos que le son antipáticos, como los nacionalistas. Lo que separa la propaganda del periodismo es que en el periodismo tienen que estar las dos columnas del balance de Excel. En una, lo bueno, que sin duda lo ha tenido, como que ha gestionado bien la pandemia o los fondos europeos, y en otra contar que ha cometido abusos que voy a denunciar. La gente de izquierda que me gusta utiliza más la cabeza que el espíritu hincha. Por ejemplo, si infoLibre saca mañana dos columnas, estos son los logros de Sánchez y estas sus cagadas, la mayoría de nosotros leyéndolas va a decir: ‘Me compensa’. Se traslada a la opinión pública la idea de que un gobernante no es un ser perfecto y que comete tantos errores como tú o yo y, a pesar de eso, puede resultarte gratificante que siga otros cuatro años".

Vox

"En Vox están tan crecidos que van a desviar parte del voto útil al PP. Ahora se han topado con una mujer bastante enérgica en Extremadura que amenaza con repetir las elecciones y este subidón que le están dando me recuerda un poco al de Ciudadanos, cuando estaba en lo más alto y consiguió muchísimos diputados. Les puede pasar factura en el sentido de que no están calculando sus fuerzas, no están pensando que el PP puede pararles los pies y decir: 'Hasta aquí hemos llegado, repetimos elecciones'. Es un poco lo que ha hecho Ayuso en Madrid: '¿No me aprobáis los presupuestos? Pues elecciones y ahora mayoría absoluta. Ya sois un cero a la izquierda'. Vox puede extralimitarse en sus exigencias de pedir participar en gobierno y que se anule determinadas leyes, y que le salga el tiro por la culata".

Pedro Sánchez

"Pedro Sánchez es un gobernante muy hábil en el sentido de que es capaz de olfatear. Es bastante oportunista, capaz de cambiar de opinión en cinco minutos. Sabe que es bueno en los medios, que retrata bien, que es guapo, que tiene facilidad de palabra. Pero no olvidemos una famosa frase que decían los americanos, que fueron los que inventaron los debates televisados y la campaña política en televisión: la televisión nunca sirve para ganar las elecciones, pero puede servir para perderlas. Y Sánchez ha cometido una cagada monumental que son esas reflexiones sobre el feminismo. 'Es que tiene que ser integrador', y ha venido a decir que era un feminismo de cuatro locas del coño. Diga quién le ha dicho que el feminismo se ha pasado cuatro vueltas. ¿Unos amigos? ¿Qué amigos? Diga los nombres y en qué términos se ha producido esa crítica".

Podemos y Sumar

"La izquierda se ha llevado una gran alegría con lo que ha conseguido esa gran negociadora que es Yolanda Díaz. Podemos, aunque a regañadientes y refunfuñando mucho, ha aceptado y, si no tocan mucho más las narices, es una muy buena noticia. Las peleas inevitables cuando alguien tiene que aceptar un acuerdo a regañadientes han hecho bastante ruido entre los periodistas, sobre todo de la derecha, que intentan explotar estas trifulcas. Pero, en general, se puede considerar que ha reforzado a la izquierda, no la ha debilitado. Considero que Sumar, si Sánchez sigue con estas bobadas sobre el feminismo, va a cosechar un resultado más alto de lo que pensábamos".

Estrategia PSOE

"El tuit más exitoso que he tenido es el que llamo ‘El teorema de Pradera’, el eslogan que veo que exhiben los cuatro grandes partidos de entonces. Ponía: ‘Podemos: ayudemos a los pobres. PSOE: ayudemos a los pobres siempre que eso no nos plantee problemas con los ricos. PP: ayudemos a los ricos, pero pareciendo que también nos importan los pobres. Y Vox: que se jodan los pobres’. En esta campaña, asesorado por no sé qué gurús, Sánchez está en la línea de ‘tengamos la fiesta en paz, voy a dar imagen de centro’. Puede arañar algunos votos a su derecha, pero le van a dar un zarpazo por la izquierda. Espero que sea muy notable porque no me gusta esa forma de templar gaitas. Te has pasado cinco años, presionado por Podemos, con una política que molaba bastante de izquierda y ahora, como dicen los argentinos, violín en bolsa, porque notas que algunos aspectos de los morados se han hecho antipáticos. No te lo acepto".

Regenerar las instituciones

"Hablo bastante con Yolanda Díaz, por supuesto, no me hace ni puto caso, pero se lo digo de todas formas. Digo: ‘Mira, el gran debate político a estas alturas del partido no es si Feijóo hace tal cosa o si Ana Rosa manipula desde su programa de televisión. El gran debate político es la regeneración de las instituciones. Nadie habla de que nuestra democracia es mentira’. Todas las instituciones necesitan cambiar las reglas de juego. Tiene que haber una renovación modificativa del contrato que se estableció en la Transición. Creo mucho en las renovaciones cuando el tiempo transcurrido es suficiente y el Congreso de los Diputados se ha convertido en una prolongación del Ejecutivo. Para presentar una moción de censura basta con el diez o el quince porcentaje de la cámara, una cifra muy pequeña. Para montar una comisión de investigación, con el reglamento actual, tienes que conseguir la mayoría en el pleno de la Cámara. Esto es absolutamente inaceptable".

Un régimen putrefacto

"Yolanda Díaz es una excelente profesional y una ministra de Trabajo extraordinaria. Tiene hasta el material genético. Es hija de un famoso sindicalista, de Suso Díaz, y se le nota al hablar y en el tono de sus intervenciones que lleva el arte de la negociación en la sangre. Va a ser muy bueno, si se organiza el debate con Feijóo, porque lo conoce muy bien y le va a poner en más apuros que Pedro Sánchez. Pero tiene que abrir un poco el discurso y denunciar que vivimos en un régimen putrefacto. Se está poniendo en la campaña a la defensiva: ‘Hemos conseguido el mejor de los mundos posibles gracias a Pedro Sánchez y ahora estos orcos vienen a destruir’. Vivimos en una democracia que es una mierda. La percepción de que las instituciones están al servicio de una casta, por resucitar esta vieja palabra podemita, deja a mucha gente en su casa porque llegan a la conclusión de que la democracia no sirve para nada o, por lo menos, no sirve para resolver sus problemas".

Debates electorales

"Feijóo está intentando no ir a ningún debate porque sabe que él es como aquel Mr. Chance de la película de Peter Sellers que si te fijas la cantidad de aire que deja entre frase y frase dices: '¿Pero en esa cabecita de corcho qué hay?' Eso, en un debate, es absolutamente insoportable. Pedro Sánchez, en ese sentido, tiene mucha más facilidad de palabra, es más ágil. No sé cómo se llaman los que le escriben las cosas, pero son mucho más hábiles que los de Feijoo, al que le puede ir muy mal. No te digo ya si interviene Díaz que le conoce bien de Galicia. Feijóo va a intentar buscarse cualquier excusa para que no haya ningún debate, porque cuanto más en caballo ganador le ves más va a decir: '¿Y para qué me voy a arriesgar en un debate en televisión?".

Los medios en España

"El panorama mediático en España es bastante deprimente. De hecho, casi no veo ni las noticias, ni escucho los informativos. Me informo por tres o cuatro periodistas que sé que son más o menos independientes y el resto lo veo en espacios de humor. Para mí el verdadero humor es El programa de Ana Rosa o ver a Inda, lo pongo para reírme. Noto cómo están manipulando, quizá porque soy muy mayor y ya me sé todos los trucos, y esto se debe, no solamente a la mala calidad de los profesionales, sino a que en el fondo las empresas de comunicación son empresas. Y una empresa es un proyecto para ganar dinero. Los medios de comunicación tienden a favorecer posiciones centristas o directamente derechosas, aún al precio de tener que mentir a los ciudadanos. Es bastante desalentador y no es desdeñable el efecto de la intoxicación mediática en la intención de voto".

Sin derecho al voto

"Estas elecciones son nuestro Brexit, lo vamos a llamar el Spexit. España elige si se queda en el siglo XXI y avanza, o si vuelve al siglo XX. Vox pasa directamente a los tiempos del conde de Floridablanca, nos volvemos al siglo XXVIII, al cascabel y la carroza. Proponía en Twitter un test con tres preguntas que hay que responder: tú detectas que es una boutade, pero me sirve para que entendáis hasta qué punto pienso que la desinformación puede hundir un país. La propuesta es que si fallas una solo de las tres preguntas, que son muy fáciles, no se te da el carnet de votar. Me da igual que esté empadronado o sea mayor de edad. ¡Usted no reúne las condiciones suficientes! Sirve perfectamente para ilustrar la importancia de los medios de comunicación y de tener una información veraz a la hora de optar por una fuerza u otra".