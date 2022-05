Pedro Vallín: “La demanda del espacio de la izquierda de una candidatura de unidad es clamorosa”

El periodista y escritor Pedro Vallín (Colunga, 1971) es siempre una referencia entre todos sus colegas a la hora de informar y analizar la evolución de la izquierda en nuestro país durante los últimos años. Además, ha intentado alternar su trabajo en el ámbito político con su vocación por temas culturales y, en particular, por la denominada cultura pop. Ha publicado dos interesantes libros centrados en estos asuntos. Tras ¡Me cago en Godard! Por qué deberías adorar el cine americano (y desconfiar del cine de autor) si eres culto y progre (2019), hace unos meses ha visto la luz C3PO en la corte del rey Felipe, un libro en el que propone un sugerente ejercicio en el que analiza la realidad política a partir de referentes de la ficción audiovisual y digital.

La visita del emérito

“Ha sido una decisión personal del emérito que tiene una dimensión institucional y no sabemos muy bien, porque tampoco ha sido público, cuánto peso han tenido institucionalmente la Casa Real y el Gobierno en cómo se ha producido este regreso. Por las reacciones que hemos visto esta semana, se diría que parece que es una decisión bastante personal del rey Juan Carlos. Personalmente, tengo la sospecha de que tanto el Ejecutivo como la Casa Real hubieran preferido que este regreso se hubiera producido de otra manera”.

La reacción dentro del Gobierno

“Hay dos posiciones en el Gobierno. La del Partido Socialista ha sido muy respetuosa en lo institucional, con un cierto timbre de exigencia, porque han reiterado lo que había dicho el presidente ya hace dos años de que Juan Carlos I debía explicaciones a la sociedad española. Pero fuera de eso, han mantenido un tono bastante institucional y respetuoso. Y enfrente, Unidas Podemos, en cambio, hablando a su electorado, que es genuinamente republicano, se ha posicionado de forma muy crítica. No tanto los ministros, lógicamente, por estar dentro del Ejecutivo, pero sí los representantes del partido han sido muy críticos con el regreso del emérito. Como ya nos hemos acostumbrado a esta dinámica, de que sobre asuntos controvertidos el Gobierno hable con dos voces, tampoco ha causado gran escándalo”.

La reacción de la oposición

“Por un lado, no esperaba de Vox otra reacción que la que han tenido. En su imaginario reaccionario, la figura del rey, en tanto una figura vertical de autoridad, pues la elogian. Aunque tengo la sensación de que es más un elogio táctico que sincero, porque no creo que la derecha reaccionaria española tradicionalmente haya sido singularmente monárquica. Y en cuanto al PP, me sorprende un poco esta sensación de pelillos a la mar, de que aquí no ha ocurrido nada. Sin necesidad de cargar las tintas, considero que el Partido Popular, como un partido de Estado, debería haber tenido una posición un poco más distanciada, un poco más crítica. Creo que el PP hace mal en desentenderse de que esto ha ocurrido y fingir que se puede hacer borrón y cuenta nueva y que aquí no ha pasado nada”.

Yolanda Díaz y Podemos

“Las relaciones están en un momento muy delicado. Es muy obvio para todo el mundo que hay mucha tensión. Lo cual, por otra parte, tiene bastante lógica. Es decir, el proceso de un cambio de liderazgo que implica también un cambio desde el principio. Yolanda Díaz, que no es militante de Podemos, habló de un cambio de identidad política, de un proyecto, de volver a ensanchar un espacio que fue muy castigado durante cinco años. Es lógico que dentro de Unidas Podemos se resistan. Ahora mismo, creo que el éxito de la operación gira en torno a la habilidad de Yolanda Díaz para crear este espacio donde los partidos no sean protagonistas, que es lo que dice que pretende, sin zaherir demasiado la identidad de Podemos. Y por otro lado, la voluntad de Belarra, como secretaria general de los morados, de sumarse sin ofrecer demasiada resistencia”.

Perspectiva de futuro

“En el fondo, es algo extraordinariamente natural que estén produciéndose todos estos roces y tiranteces en este proceso, porque es un proceso muy complicado. De cara al futuro, hay dos escenarios posibles. Uno es que con más o menos dolor, roces y avatares, se produzca esa ansiada unidad de todo el espacio para las elecciones generales de 2023. El escenario alternativo es que finalmente haya dos listas en ese espacio. Y ahora mismo creo que el escenario natural es que haya una sola. El especialista en el análisis electoral Jaime Miquel siempre dice que el mercado electoral es sustancialmente un mercado de demanda, no un mercado de oferta. Es decir, lo que condiciona los comportamientos electorales son los votantes, no las decisiones de los partidos. Y en ese sentido, la demanda del espacio de la izquierda, de una candidatura de unidad, es clamorosa”.

Estabilidad del Gobierno

“No veo peligro en la estabilidad del Gobierno ahora mismo. Es un tema apasionante, porque hemos estado hablando de la tensión entre Unidas Podemos y el PSOE y de la inestabilidad del Gobierno desde el mismo día en que se conformó el Gobierno. Sin embargo, ha demostrado ser el Gobierno más estable de los últimos 15 años. Un Ejecutivo que se dispone, parece, a aprobar su tercer presupuesto en tiempo y forma, una cosa que no habíamos visto en los ocho años anteriores. Los gobiernos de Europa Occidental en general han gestionado de forma extraordinariamente virtuosa la pandemia y sus consecuencias con muy pocas excepciones. El Gobierno tendría que haber llegado a la segunda mitad de la legislatura en muy buenas condiciones. No es así. Los últimos datos del CIS indican que en la oposición, la aparición del Nuñez Feijoo ha armado al PP”.

Los medios frente al Gobierno

“Estamos muy lejos todavía de las elecciones, pero ahora hay encuestas que muestran que hay una mayoría de derechas. Considero que en eso tiene mucho que ver —y sé que no es la más popular de las opiniones en mi gremio—, con que es un Gobierno que no cuenta con apoyo mediático alguno. Ni siquiera, paradójicamente, en la televisión pública. Ha habido un marco de acoso al Gobierno, creo que casi unánime, por lo menos en los medios televisivos, que han dado pábulo a la mentira de que el Gobierno era ilegítimo, por la conformación de la mayoría con la que se elige en enero de 2020. Este Gobierno, que ha gestionado la legislatura más extraña de la historia reciente de la civilización humana, sale muy tocado de esa gestión, pero no tanto por pecados propios como por la imputación de desgobierno que ha hecho la oposición, que ha hecho una oposición muy frontal. Han sido muy impugnadores desde el principio y ha sido comprado ese discurso mayoritariamente por los grandes medios”.

La llegada de Feijóo

“Dentro del posicionamiento del Partido Popular, Feijóo trae un perfil que no tiene que ver con la realidad. No tiene que ver tanto con la realidad de las políticas que se practican como con la imagen y el talante personal que tiene en política. Feijóo trae un perfil moderado que reacciona independientemente de las políticas. La izquierda gallega siempre subraya el hecho de que Feijóo no es un moderado. Tiene una imagen de persona seria, de talante conservador moderado. Y eso ya ha tenido un efecto brutal en las encuestas. De repente, se aprecia que hay una parte del votante de derechas que prefiere que no haya tanta estridencia. Ahora, ¿cómo esto se va a patentizar en la acción de oposición? De momento, de ninguna manera. En las sesiones de control, vemos que las intervenciones de la portavoz, Cuca Gamarra, no difieren gran cosa de las que practicaba Pablo Casado”.

El PP respecto a Vox

“En la práctica, en el aterrizaje no hemos visto un cambio de dirección política del partido. Estamos todavía un poco a la expectativa para ver si de verdad el cambio de Pablo Casado por Núñez Feijóo supone una modificación estratégica de la posición del PP. Hasta ahora han sido absolutamente impugnadores de la acción de gobierno. Es una suposición, porque mientras que Núñez Feijóo en su discurso se distancia mucho de Vox, en la práctica, una de las primeras decisiones, aunque fuera todavía sin la condición expresa del presidente del PP, fue guiar el pacto en Castilla y León. La decisión fue de un pragmatismo absoluto y pactaron con Vox. Tengo la sensación de que si Núñez Feijóo consigue ganar las elecciones, va a intentar gobernar con el apoyo de Vox, pero sin Vox en el Gobierno, porque necesita ciertas bendiciones de los partidos conservadores europeos”.

Vox respecto al PP

“Vox lleva en un rally alcista de intención de voto prácticamente ininterrumpido desde las elecciones generales de 2019 para incrementar notablemente el número de diputados que tiene, aunque ahora esa aceleración de Vox se ve un poco mermada por el mejor estado de salud del PP en cuanto a intención de voto. Y en función de cómo se mueva esa variable, Vox se comportará con el PP. Cambiará su modo de comportarse con el PP en función de cómo vayan los sondeos y de cuándo y cuánto despegue Núñez Feijóo. Luego, aquí hay una cuestión muy importante que son los candidatos. No es lo mismo el perfil de Macarena Olona que el de Iván Espinosa de los Monteros, ni de Santiago Abascal. Y todavía hay una duda importante sobre quién va a ser cabeza de lista en Vox. Aunque está un poco soterrada la guerra interna, hay dudas sobre quién va a ser cabeza de lista en las elecciones generales del año próximo”.

Los audios de Villarejo

“Estas grabaciones de Villarejo hablando con María Dolores de Cospedal, lamentablemente no pueden sorprender a estas alturas a ningún ciudadano medianamente crítico y que haya estado medianamente informado durante los últimos años. No considero que tenga un coste electoral o en términos de imagen para Núñez Feijóo. Lo que sí opino y me parece muy grave es que, al conocerse ahora la licitud de este tipo de tratos que había para estas operaciones, lo que queda en muy mal lugar, en un lugar extraordinariamente incómodo, es la justicia que investigó este caso y decidió archivarlo. En ese sentido, el daño no creo que sea reputacional. A mi modo de ver, no es tanto para el PP que habiendo perdido el Gobierno por todos los escándalos relacionados con la corrupción, ya ha pagado entre comillas ese pecado, aunque no lo haya pagado judicialmente en los términos que algunos creían óptimos. Me parece que es la justicia la que de verdad sufre por la revelación de estos audios”.

Ficción y realidad

"¿Qué ficciones ilustran las cosas que están pasando? Creo que, por ejemplo, el regreso del emérito, siendo su hijo el jefe de Estado en ejercicio, nos lleva a Hamlet y a todas las sagas monárquicas de Shakespeare, pero también el propio proceso del que hablábamos antes de la sucesión dentro del espacio de Unidos Podemos está lleno de elementos dramáticos. Y luego, también está el accidentado proceso de sucesión en el PP. Pablo Casado amanece muerto de un día para otro, cuando no parecía que se le cernía sobre él ningún peligro. Eso también es un relato. Hace poco, un guionista estupendo venía a decir que el oficio de guionista está mucho más amarrado que el de la política, porque los políticos no tienen el deber de parecer plausibles, verosímiles y consecuentes. Es más estrecho el espacio del que dispones en la ficción, paradójicamente, que el que dispone la realidad para ejecutar sus narraciones".