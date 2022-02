‘As we see it’, la mirada única de jóvenes con autismo

Prime video ofrece una conmovedora serie, divertida y seria, sobre las dificultades y logros de tres jóvenes que se encuentran en el espectro autista, As we see it. Con gran conocimiento de los problemas reales de los afectados por el trastorno y enorme ternura, la serie sigue sus inquietudes, sus frustraciones y las peculiaridades que hacen único a cada uno de ellos.

Violet es enamoradiza y temperamental, apasionada e influenciable. Su hermano la pone por delante de sus propias necesidades y se desvive por protegerla. Harrison es infantil, cariñoso e introvertido. El más pasivo de los tres, con una familia adinerada que mantiene el piso y a su cuidadora. Jack no tiene filtro entre lo que piensa y lo que dice, pero sus habilidades profesionales en la informática hacen que tenga una oportunidad en el mundo profesional.

Los protagonistas comparten piso mientras intentan aumentar su autonomía y mejorar sus relaciones, una lucha difícil para cualquiera, titánica con sus características. Cuentan con la supervisión y compañía de una aspirante a médica implicada en sus retos con todo su ingenio y su fuerza.

La serie desarrolla los conflictos de los personajes en ocho episodios de media hora de duración. Prime video aún no ha confirmado ni su renovación ni su cancelación. Es una historia muy recomendable para cualquier público, pero habrá que esperar a sus resultados de audiencia.

Personas con trastorno autista han inspirado la serie

Son las personas con trastorno del espectro autista, TEA, quienes han inspirado y protagonizan el proyecto. Jason Katims, responsable de la serie, tiene un hijo con este trastorno de origen desconocido que estaba llegando también a la edad adulta cuando se embarcó en el proyecto. Katims ya había incluido un personaje con TEA en una de sus series anteriores, Parenthood.

Señala Katims en la revista Collider que quería aportar su mirada al tema. Estaba obsesionado con él. Su proceso a la hora de elegir un proyecto es un interés personal. “¿Qué es lo que no puedes parar de pensar? ¿Qué es lo que te da miedo pensar?” se planteaba cuando se embarcó en As we see it.

Adaptación de una serie israelí

En esas estaba cuando conoció la serie israelí On the spectrum y decidió hacer su adaptación, la que ahora podemos ver. La serie original está escrita por Dana Idisis, cuyo hermano menor también tiene TEA. Idisis quería mostrar la riqueza del espectro autista en su edad adulta.

Idisis ha escrito también la película Siempre contigo, en el que un padre tiene que afrontar el momento en el que su hijo con autismo debe pasar a vivir a una institución y que puede verse en Filmin.

Además de su trastorno, las personas afectadas por él tienen diferentes habilidades, inteligencias, problemas y, sobre todo, cada uno y cada una tienen su propia personalidad. Como señala uno de los intérpretes de As we see it, Rick Glassman: “Cuando conoces a una persona con autismo conoces a una persona con autismo”.

Actores en el espectro autista

Los actores y actrices que interpretan el TEA en la serie están afectados por él en la realidad. Su trabajo en la serie es impecable. Sue Ann Pien, Rick Glassman y Albert Rutecki han disfrutado su experiencia protagonizando los episodios.

Ellos mismos también han podido ampliar su conocimiento sobre el TEA, algo sobre lo que nunca se termina de aprender. Han trabajado conjuntamente con personas que comparten algunos de sus problemas y han podido liberarse exponiendo rasgos y peculiaridades que han sido educados para disimular.

Un autista en la familia

“Un hijo es como tener algo siempre al fuego” según la frase que Manuel Jabois atribuye a Xacobe Casa, una preocupación constante de la que se haga lo que se haga no se llega a desconectar. Una hija o un hijo con problemas neurológicos o mentales es desarrollar órganos nuevos, un cerebro dedicado exclusivamente a esa persona, un corazón que no se despega de sus preocupaciones.

En la serie participa Joe Mantegna, como padre de uno de los personajes, Jack, obsesivo, sin pelos en la lengua y dotado para la programación informática. Mantegna tiene una hija con autismo y es otro de los actores para los que la serie ha sido más que un trabajo. En un reportaje sobre el rodaje de la serie, le confesaba a Rick Glassman, que interpreta a su descendiente en la ficción, que lo sintió durante la grabación como el hijo que nunca tuvo en la vida real.

Chris Pang interpreta a Van, el hermano de Violet, único responsable de la joven, alrededor de la cual supedita toda su existencia. Y Sosie Bacon logra un papelón dando vida a Mandy, la cuidadora de los tres, quien al conocer sus problemas ya no puede mirar hacia otro lado y los hace suyos.

Desertores y valientes

Entre quienes rodean a las personas con autismo se producen deserciones, gente que no puede con ello. A cambio, quienes aceptan el desafío terminan viviendo existencias que les transforman. El dilema está presente durante toda la serie, y es verbalizado por Lou, el personaje interpretado por Mantegna, preocupado por el futuro de su hijo.

“Al principio, cuando veía a otros niños deseaba ser el padre de cualquier otro hijo” explica. “Entonces empecé a darme cuenta de que me hacía mejor persona. Me fui convirtiendo en alguien más atento, más compasivo. Y me gusta el hombre en que me convirtió. ¿Se hace más fácil con el tiempo? No. Es un coñazo. Pero también es un regalo” concluye.

Personajes neurodivergentes

Afortunadamente, la ficción cada vez recoge más personajes neurodivergentes, lo que ayuda a que el retrato a su vez sea más rico e incluyente. Frente a los autistas superdotados de Rainman, The good doctor o Big bang theory, aparecen ahora numerosas personas con TEA y diversas capacidades.

Ello permite reflejar los problemas que el autismo genera en el entorno. Atípico, en Netflix o Todo va a ir bien, en Movistar + son otras series que abordan también la edad adulta de personas con TEA.

Mención aparte merece El amor en el espectro autista. Esta serie de Netflix no se acerca al autismo desde la ficción, se trata de un documental que ayuda a personas con TEA a buscar pareja.

Esta producción australiana permite que los jóvenes con autismo expresen sus deseos y expectativas directamente. Y lo hace con respeto, cariño, humor y habilidad. Sus participantes son encantadores a su manera peculiar y única. Es una serie para disfrutar y emocionarse y que permite hacerse una idea del enorme abanico de situaciones que se dan en el autismo.

Algo que estas series tienen en común es un cierto nivel económico de las familias afectadas. Los problemas de intendencia se suelen resolver dentro de casa. Aún queda por contar lo que el estado del bienestar hace y puede hacer para liberar la carga económica y mental que supone la ayuda a personas con dependencia, como lo son la mayoría de adultos con TEA.

Miguel Gallardo, recién fallecido, referencia en España

No se puede concluir un repaso a la representación pública del autismo sin mencionar y homenajear a Miguel Gallardo y a su hija María. El historietista fallecido el pasado día 21 de este mes es el autor de María y yo. En el cómic autobiográfico, padre e hija adolescente con TEA pasaban unos días de vacaciones juntos en Gran Canaria.

El libro expone especialmente lo que gusta y disgusta a María, como interpreta los diferentes estímulos. Televisión Española produjo a raíz del libro una película documental del mismo título, dirigida por Félix Fernández de Castro, en la que los dos protagonistas repiten viaje a Gran Canaria y muestran su convivencia, llena de retos.

Miguel Gallardo continuó el relato sobre su hija ocho años después del primer libro con una nueva historia gráfica, María cumple 20 años. En estas declaraciones reafirmó la importancia de retratar la situación del autismo en la edad adulta. Y señalaba un destacado valor de su obra, muchas personas se acercaban con más comprensión a su hija conociendo su realidad.

Por extensión se puede aplicar a estas series. Nos enseñan a los neurotípicos a tratar con personas diversas y a extender nuestro conocimiento. Nos dan herramientas para normalizar y apoyar a los afectados y a las familias en las que está presente el autismo o cualquier otro trastorno neurológico o mental. Ponen luz sobre lo que hace unos años era un tabú.