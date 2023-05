‘Bronca’, una venganza que da sentido a la vida

Las Furias eran tres diosas romanas, herederas de las que la tradición griega llamaba Erinias. Estas deidades vengativas castigaban y perseguían a sus víctimas hasta hacerlas enloquecer. Se tomaban muy en serio su misión. Llegaban a torturar a los muertos en el infierno, tal era su concepto del castigo.

En Netflix puede verse la serie americana Bronca, en el que los protagonistas se convierten en una especie de Furias a partir de un incidente de tráfico menor. Un conductor da marcha atrás en el parking de un centro comercial sin comprobar quien se acerca. La conductora del coche amenazado toca la bocina más de la cuenta.

Un contratiempo en un mal día

Un pequeño contratiempo como tantos que malhumoran a cualquiera. Pero a los protagonistas de esta serie les pilla en mal momento. Llegaron al percance como ollas exprés llenas de frustraciones y resquemores y deciden soltar toda la tensión en la otra persona.

Comienzan una escalada que llevará a dos completos desconocidos, de mundos muy distantes, a convertirse uno en la obsesión de la otra y viceversa. A través de ellos, durante los diez episodios de la temporada se encuentra el tiempo y la manera de explorar la complicación del alma humana.

Dos frustrados muy diferentes

Los antagonistas son una emprendedora que vende plantas que en sus manos se convierten casi en un estilo de vida aspiracional. Contenida, elegante, siempre correcta y que está en proceso de vender su empresa a otra mucho mayor por una enorme cantidad de dinero y así poder dejar de trabajar compulsivamente.

Al otro lado del ring, un autónomo del mundo de la construcción que atraviesa un mal momento económico y arrastra viejos problemas. Ambos tienen familias, entornos que se van viendo alterados por el conflicto.

Un relato salvaje

La historia se desarrolla con fuerza, con sorpresas, con giros inesperados de final imprevisible y con todos los personajes bien escritos y bien interpretados. Con ecos a la sobresaliente película argentina Relatos Salvajes, o incluso a un Fargo sin policía, en el sentido de cómo un detonante puede escalar hasta convertirse en un huracán.

El creador de la serie es el coreano Lee Sun Jin. Entre sus trabajos previos no se encuentra ningún antecedente parecido a esta propuesta. Eso hace aún más notable que Bronca haya llegado a ver la luz.

Una venta de la serie peculiar

Sung Jin vendió su serie de forma peculiar. En lugar de escribir un guión o planificar la temporada, la simple presentación del proyecto despertó grandes expectativas y una puja de ofertas que ganó Netflix.

El guionista concede gran importancia a estas presentaciones. Según declara a HeyUGuys, las enriquece con power points, guiones gráficos con photoshop y músicas que explican la trama, pero también el estilo con el que dotará a la producción.

El arranque de la historia está basado en un incidente de ira automovilística real de la que él mismo había formado parte. “Fue el kernel de la idea. Tener a dos personas atrapadas en sus realidades subjetivas proyectando suposiciones sobre la otra parte involucrada”.

Basada en un incidente del propio autor

En el altercado que protagonizó, un todoterreno urbano blanco parecido al de la ficción comenzó a pitarle e increparle por no haber acelerado en un semáforo en ámbar. Lee Sung Jin estaba teniendo un mal día y decidió seguir al conductor que le había molestado.

Su persecución terminó pronto porque su ataque de ira también se había diluido, pero encendió una chispa para una reflexión mayor sobre los mecanismos de la conducta humana bajo presión.

“Desde que he trabajado en esta serie no me he visto envuelto en incidentes tensos de tráfico”, declara con sorna Sung Jin, “así que creo que a lo mejor ha traído algo bueno, al menos en mi mundo. No estoy a favor de las broncas en el coche, pero a veces te sale una serie”.

Placer masoquista en la venganza

Mientras sus protagonistas se enzarzan en su mutua venganza ponen en juego algunos de sus logros más preciados, pero a la vez experimentan sensaciones de placer y de poder, encuentran un cierto sentido renovado a la vida.

Les embarga un arrojo que los lleva a la aventura y de manera retorcida les hace crecer y reordenar sus prioridades. Sus peripecias se cuentan en un tono oscuro, con un humor también muy negro y con espacio para momentos de acción, de reflexión, de intimidad y de asombro.

Una protagonista que debuta en el drama

Al igual que el proyecto ha supuesto una novedad para su creador, lo ha sido para la actriz protagonista, Ali Wong. Conocida por su carrera como divertida monologuista, su carrera de actriz también se había desarrollado en la comedia y en doblajes de animación.

Creador y actriz se habían conocido en un proyecto de animación para adultos, Tuca y Bertie, en el que trabajaron juntos. Fueron las conversaciones entre ellos las que los llevaron a confiar mutuamente para unirse en este proyecto que ha supuesto un gran giro en sus trayectorias.

Steven Yeun, coprotagonista de la serie, sí ha desarrollado una carrera más destacada como actor dramático. Especialmente conocida es su participación en las siete primeras temporadas de la serie The walking dead.

Personajes de origen asiático en Los Ángeles

La acción de Bronca transcurre en Los Ángeles entre una gran mayoría de personajes de origen asiático, especialmente coreano y japonés. La representación de la minoría americana de origen oriental ha estallado en tiempos muy recientes.

En 2015, la comedia romántica en forma de serie Master of none fue pionera representándola y convirtiéndola en el centro del análisis. Entonces se unieron dos productores ejecutivos, Alan Yang y Aziz Ansari, de origen chino e indio, y reflexionaron sobre lo que suponía para la generación de sus padres y para la suya el cambio cultural de la inmigración.

La minoría se convierte en mayoría

En Bronca, la minoría se convierte en mayoría absoluta, pero en muchas series recientes abundan los personajes americanos de rasgos asiáticos, que habían permanecido mucho más invisibilizados que afroamericanos o latinos, por ejemplo.

El cine está viviendo un fenómeno parecido que culminó con el Óscar de este año a la película Todo a la vez en todas partes. Y la academia de cine americana acaba de insistir en que se enfatizarán los premios a obras que representen la diversidad de las poblaciones reales.

La serie ha sido muy bien recibida por la audiencia de la plataforma. En general, el público de las series está empezando a acostumbrarse a productos coreanos, japoneses y en menor medida indios, que van limando una sensación de extrañeza inicial.

Respecto a Bronca, aún no ha sido confirmada su renovación, pero es bastante probable, por su estupenda recepción, por su final y porque su creador la ha concebido con un arco argumental para tres temporadas.