‘Condena’, la agonía y la esperanza de ser madre en prisión

A partir del viernes se podrán ver al completo los tres episodios que forman uno de los mejores dramas del momento, la serie británica Condena, de la BBC, que puede encontrarse en Movistar+.

Todo funciona tan admirablemente en esta corta pero intensísima serie sobre la vida en una prisión de mujeres que nos lleva por donde quiere. Al verla se sufre, se identifica con los personajes y se llora. El corazón se encoge y se llena de esperanza cuando sus autores e intérpretes quieren. Aún más, se reflexiona sobre los puntos fuertes y débiles del sistema penal.

Bella Ramsey se echa otra serie a la espalda

La actriz Bella Ramsey, que a sus 20 años encadena éxitos, protagoniza la serie. Ramsey se dio a conocer como la bravísima señora del norte Lyanna Mormont en Juego de Tronos y coprotagoniza The last of us con su peculiar mezcla de audacia y fragilidad.

En Condena interpreta a una joven adicta que descubre en la cárcel que está embarazada y tiene que elegir entre la maternidad o seguir con el consumo de drogas. La actriz vuelve a lucirse, esta vez desde su caracterización física, que comienza con el aspecto enfermizo de una yonqui, hasta su capacidad de expresar una cantidad asombrosa de pensamientos y emociones por momento.

Tres aproximaciones a la maternidad y la cárcel

A la vez que ella ingresa una mujer por un crimen abominable y una madre soltera de tres hijos que lleva tiempo sin pagar la luz. La maternidad y la cárcel aparecen como tema central de esta segunda temporada de una serie que debutó en 2021 con otros tres episodios, en una historia independiente de esta, y con experiencias en prisión como nexo.

Condena ha sido obra de Jimmy McGovern, que tuvo un enorme éxito inesperado con la primera entrega de la serie. Contaba la historia de un convicto en su primera condena y un funcionario presionado por algunos internos y cosechó una audiencia de once millones de espectadores sumando los del día de su emisión y los de la plataforma de la BBC iPlayer.

Segunda entrega de una antología en torno a la prisión

Visto el prestigio de la obra, que además obtuvo enormes elogios y dos premios de la Academia Británica de Televisión, BBC pidió a McGovern una nueva entrega. Ante su negativa, la idea de contar una historia en una cárcel femenina surgió también de la emisora y está vez el guionista aceptó.

McGovern consideró obligado contar con una compañera mujer en la escritura y ha resuelto esta temporada junto a Helen Black, novelista y guionista valorada en la BBC por su abordaje de la escritura desde una perspectiva social.

Una condena corta puede hacer descarrilar una vida

“Queríamos contar la historia de un embarazo en prisión”, ha explicado McGovern a The Sun Showbiz. A ello han unido una trama que muestra las devastadoras consecuencias que puede acarrear una condena corta y el caso de una presa con la que es muy difícil empatizar dado su crimen.

La guionista, Black, explica que la importancia de ceñirse a la realidad era innegociable. Hablaron con varias presas y contaron con un servicio de documentación que se aseguró de que cada procedimiento que se muestra ocurre en alguna cárcel real.

“Todo lo que se cuenta tiene que ser verdad para alguien en algún lugar”

“Todo lo que contamos tiene que ser verdad para alguien en algún lugar” era uno de sus lemas según explica a Without a Paddle la autora. Y así aparece una cárcel más amable que la de la primera temporada, en parte precisamente por el hecho de que haya embarazadas y madres recientes entre las reclusas.

Junto a Bella Ramsey se encuentra la estupenda actriz Jodie Whittaker, una de las protagonistas de Broadchurch, de un episodio de Black mirror y encarnación durante tres temporadas del clásico británico Doctor Who entre otros trabajos.

La actriz sintió que su personaje tenía la fuerza y la irracionalidad de una leona que lucha por sus cachorros. Una mujer que ha llegado al límite de un acantilado y está desesperada, como explica a BFI.

Personajes creíbles que conmueven

Completa el trio de protagonistas Tamara Lawrance en un personaje difícil, más medido, ya que su crimen la convierte en una potencial víctima del odio de sus colegas y por tanto debe pasar desapercibida todo el tiempo posible.

El resto de personajes y situaciones completan una historia muchas veces contada y que sin embargo consigue sonar original y con mujeres que existen y nos importan a los dos lados de las rejas.

Una ocasión para ver la primera temporada

Quien se acerque a esta temporada no debe perderse tampoco la primera. Stephen Graham y Seam Bean la protagonizaron, dos glorias nacionales de la interpretación del Reino Unido. Graham ha aparecido como matón y como policía, o como recipiente de todo el sufrimiento posible, como tipo de los bajos fondos o como arquetipo de la clase obrera.

Beam obtuvo el premio de la Academia Británica de Televisión por su personaje en esta serie. Además, el intérprete se hizo mundialmente famoso con su personaje de Boromir en la trilogía de El señor de los anillos y posteriormente con su malogrado Ned Stark en Juego de tronos.

Un gran asesinado

Beam además es famoso entre los amantes de la cultura audiovisual por sus frecuentes, variadas y en ocasiones espectaculares muertes en escena. Este verano ha sido asesinado por vigesimoquinta vez ante una cámara.

Ambos actores protagonizaron una trama opresiva, de alianzas forzadas, en la que todo el mundo tiene miedo todo el tiempo y debe desarrollar estrategias para salir a flote en un entorno hostil.

Las dos temporadas vuelven a lucir ese sello BBC que a menudo eleva la ficción con un cuidado por el detalle en todo el proceso artesanal desde el planteamiento, la formación de equipos de trabajo, el rigor en la documentación o la presión de cada participante por estar al nivel de la tradición creada.