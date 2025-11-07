Muere James Watson, científico que ayudó a descubrir la estructura del ADN, a los 97 años

El científico estadounidense James Watson, que contribuyó a descubrir la estructura del ADN, falleció ayer jueves a los 97 años, informa EFE. Watson murió en un centro sanitario en East Northport, una localidad de Long Island (Nueva York), donde fue trasladado esta semana para recibir tratamiento por una infección, recoge The New York Times, que cita a su hijo Duncan Watson.

El laboratorio Cold Spring Harbor (CSHL), en Nueva York, confirmó el fallecimiento del premio Nobel en un obituario en su página web en el que destacó sus "muchas contribuciones a la ciencia, la educación y el servicio público".

En 1953, con 25 años, Watson ayudó a determinar la estructura del ADN junto al físico Francis Crick, basándose en datos de la química Rosalind Franklin, el biofísico Maurice Wilkins y sus compañeros del King's College, en Londres.

Este fue "un momento crucial para la ciencia", apuntó el CSHL, que además recordó que Watson, Crick y Wilkins recibieron en 1962 el premio Nobel de Fisiología o Medicina.

El recién fallecido también fue galardonado a lo largo de su trayectoria con la Medalla Presidencial de la Libertad por Gerald Ford y la Medalla Nacional de la Ciencia por Bill Clinton.

Además, fue el primer líder del Proyecto Genoma Humano (PGH), una iniciativa científica que buscaba secuenciar todo el ADN humano y cartografiar todos sus genes y que se completó en 2003.

Watson, originario de Chicago, vivió durante décadas en el campus del CSHL y en 1968 se convirtió en su director. La entidad subrayó que sus "extraordinarias contribuciones transformaron un pequeño laboratorio de Long Island en uno de los institutos de investigación más importantes del mundo".

No obstante, el laboratorio revocó en 2018 los títulos honorarios concedidos a Watson después de que este sugiriera en varias entrevistas que las personas negras no son tan inteligentes como las blancas, como recuerda The New York Times.

El CHSL destacó de él que fue un "apasionado de la educación científica" y que promovió la investigación mediante "reuniones y cursos", aumentando la publicación de trabajos en revistas científicas como Genes & Development o Genome Research.

Asimismo, apoyó la creación del DNA Learning Center, "único en educación genética práctica para estudiantes de secundaria", y a lo largo de su vida escribió varias obras como el libro de texto Molecular Biology of the Gene, publicado en 1965.