Elige a infoLibre.es como fuente preferida y dale más visibilidad al periodismo independiente en Google

En internet, encontrar información fiable y rigurosa no siempre es tan sencillo como parece.

A menudo, los primeros resultados que vemos están condicionados por factores como la popularidad, las tendencias del momento o los mecanismos que utilizan determinados contenidos para ganar visibilidad. Lo que solemos resumir como ‘el algoritmo’. En un entorno como internet saturado de desinformación, ruido y contenidos diseñados para captar clics a cualquier precio, acceder a periodismo riguroso se ha convertido en una decisión cada vez más consciente.

Por eso, Google ha incorporado nuevas herramientas que permiten a los usuarios tener un mayor control sobre las fuentes de información que desean priorizar cuando realizan búsquedas.

Una de ellas es la posibilidad de seleccionar medios como Fuente Preferida.

Elige a infoLibre como Fuente Preferida

Si seleccionas a infoLibre como Fuente Preferida, Google tendrá en cuenta esa preferencia cuando realices búsquedas relacionadas con actualidad, política, economía, cultura o cualquier otro tema informativo.

Esto no significa que dejarás de ver otros medios ni que los resultados quedarán limitados exclusivamente a infoLibre. Lo que ocurre es que Google entiende que deseas encontrar antes el contenido de un medio concreto y puede darle una mayor relevancia en determinados resultados.

Es una forma sencilla de personalizar tu experiencia informativa y asegurarte de que el periodismo que valoras tiene una presencia más destacada cuando buscas información.

Cómo añadir a infoLibre como Fuente Preferida

El proceso solo lleva unos segundos:

1. Haz click en este enlace para acceder a la página de Fuentes Preferidas de Google:

2. Cuando se abra la página de Google, selecciona la opción de infoLibre para añadirnos entre tus medios preferidos.

Y listo.

También puedes seguir a infoLibre en Google Discover

Además de las búsquedas tradicionales, otra manera cada vez más popular de acceder a noticias desde nuestros móviles es a través de Google Discover. Quizás por ese nombre no te suene tanto, pero Google Discover es ese listado (técnicamente feed) de noticias recomendadas que aparece cuando deslizamos a la derecha en un dispositivo Android o cuando abrimos la app de Google.

Allí se muestran noticias, reportajes y contenidos que Google considera relevantes para cada usuario según sus intereses o su historial de navegación.

Cuando sigues a un medio, le estás indicando a Google que quieres recibir más contenidos de esa publicación. Por lo que seguir a infoLibre es otra forma de ayudar a que el periodismo comprometido llegue a más personas.

Accede desde aquí a la página de perfil de infoLibre en Google Discover y pulsa en Seguir en Google:

Un pequeño gesto que ayuda a sostener un modelo diferente

En infoLibre creemos que el periodismo debe servir para comprender la realidad, aportar contexto y fortalecer la conversación democrática.

Nuestro trabajo no depende de grandes grupos empresariales ni de la búsqueda constante del clic fácil. Depende, sobre todo, de una comunidad de lectores y socios que considera que la información rigurosa sigue siendo necesaria.

Por eso, acciones tan sencillas como elegir a infoLibre como Fuente Preferida o seguirnos en Google Discover tienen un impacto real. Ayudan a que más personas encuentren nuestro trabajo, descubran nuestras investigaciones y conozcan un modelo de periodismo independiente sostenido por sus lectores.

Gracias por formar parte de esta comunidad y por contribuir a que el periodismo riguroso tenga cada vez más espacio frente al ruido.