infoLibre sortea entradas para ver la obra 'Yo solo quiero irme a Francia' en Teatro Pavón

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para ver la obra 'Yo solo quiero irme a Francia' el próximo jueves 7 de mayo de 2026 en Madrid. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail con el que te suscribiste). La fecha tope para participar es el 6 de mayo de 2026. El pase será a las 19:30 horas en el Teatro Pavón, en la calle de Embajadores, 9, 28012, Madrid. Las personas ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

‘Yo solo quiero irme a Francia’ es el debut teatral de Elizabet Larena, que además firma la dirección. La propuesta combina emoción y cercanía con un reparto destacado encabezado por María Galiana, y se mueve en el terreno de una comedia con trasfondo amargo que reflexiona sobre la identidad, el abandono y los vínculos heredados entre generaciones.

La historia arranca en un velatorio en un pequeño pueblo, donde el reencuentro entre dos mujeres destapa una red de secretos familiares. A medida que avanza la trama, salen a la luz conexiones inesperadas y episodios del pasado que se remontan a la posguerra, en un espacio doméstico cargado de recuerdos y silencios.

La obra alterna elementos realistas con toques simbólicos y utiliza el humor como mecanismo para abordar el dolor y las ausencias. Bajo esa mezcla de tonos, plantea una mirada sobre las heridas que se transmiten con el tiempo y sobre la posibilidad de romper con ellas, sugiriendo que marcharse, ese “irse a Francia” puede entenderse más como un gesto de emancipación que como una huida.

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*Sujetas a disponibilidad del teatro.

**Los ganadores serán escogidos a través de una herramienta de selección aleatoria entre todos los participantes del sorteo. No se podrá requerir el valor del premio en efectivo.