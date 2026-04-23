Te invitamos a ver la ópera ‘Eugene Onegin’ en Cine Yelmo en 17 ciudades de España

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para ver la ópera ‘Eugene Onegin’ el próximo sábado 2 de mayo de 2026 en Cine Yelmo. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail y ciudad a la que quieras asistir). La fecha tope para participar es el 1 de mayo de 2026. El pase será a las 19:00 horas en Cine Yelmo de tu ciudad. Las personas que resulten ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

Se proyectará en 17 ciudades de España: Álava (Boulevard), Albacete (Imaginalia), Alicante (Puerta de Alicante), Almería (Roquetas), Barcelona (Westfield La Maquinista, Premium Castelldefels), Cádiz (Área Sur), Jaén (Premium Jaén Plaza), Gijón (Ocimax), Las Palmas (Las Arenas), Madrid (Ideal, Planetocio, Tres Aguas, Plaza Norte 2, La Vaguada), Málaga (Plaza Mayor, Rincón de la Victoria, Vialia), Oviedo (Los Prados), Santa Cruz de Tenerife (Meridiano), Tarragona (Parc Central), Valencia (Mercado de Campanar), Vigo (Travesía Vigo), Vizcaya (Premium Artea).

La ópera Eugene Onegin, de Piotr Ilich Tchaikovski entra en la programación del Metropolitan Opera. La obra, basada en la novela en verso de Aleksandr Pushkin, retrata la sociedad rusa de principios del siglo XIX a través de la figura de Onegin, un aristócrata desencantado, atrapado entre el hastío y las normas sociales.

El argumento gira en torno a su relación con Tatiana, una joven que se enamora de él y le declara sus sentimientos, pero es rechazada. Con el paso del tiempo, las circunstancias cambian: Onegin comprende demasiado tarde el valor de ese amor perdido, en un relato marcado por las decisiones equivocadas, el orgullo y el paso del tiempo.

Estructurada en tres actos, la obra contrapone la vida rural con el ambiente de la nobleza y la alta sociedad de San Petersburgo, reflejando tensiones sociales y emocionales. La música de Tchaikovski acompaña este recorrido con una partitura cargada de lirismo y dramatismo, considerada una de las más singulares de su repertorio operístico.

Se emitirá a través de +Que Cine, que es la ventana de Cine Yelmo dedicada a concentrar los eventos, planes culturales y todos los contenidos alternativos a la cartelera convencional.

Entradas ya a la venta en la web de Cine Yelmo.

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*Sujetas a la disponibilidad del cine.

**Los ganadores serán escogidos a través de una herramienta de selección aleatoria entre todos los participantes del sorteo. No se podrá requerir el valor del premio en efectivo.