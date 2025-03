Ni aislados ni acojonados.  

La reacción más frecuente entre ciudadanos y ciudadanas preocupados por el futuro ante las declaraciones y actos de Trump y Elon Musk ha sido el miedo. ”Estoy acojonado” ha sido la frase más oída y escrita.

Trump y los suyos deben de estar encantados porque tal es la reacción que pretenden conseguir y con ella el aislamiento de los ciudadanos y su impotencia social.

“Se ha observado frecuentemente que el terror puede dominar de forma absoluta sólo a hombres aislados y que, por eso, una de la preocupaciones primarias al comienzo de todos los gobiernos tiránicos consiste en lograr el aislamiento; el aislamiento puede ser el comienzo del terror; es ciertamente su más fértil terreno y siempre da resultado", dice Hannah Arendt en su libro Los Orígenes del Totalitarismo, muy apropiado también para nuestros días.

“Lo característico del aislamiento es la impotencia, en cuanto que el poder siempre procede de hombres que actúan juntos, actuando concertadamente" (Burke); "por definición los hombres aislados carecen de poder", sigue explicando Arendt. El aislamiento y la impotencia, es decir la incapacidad fundamental para actuar, son siempre característicos de las tiranías. Los contactos políticos entre los hombres quedan cortados en el gobierno tiránico y frustradas las capacidades humanas para el ejercicio del poder.

Ciudadanos y ciudadanas paralizados por el miedo son un regalo para Trump, Elon Musk, Steve Bannon y toda la extrema derecha mundial, incluida la española, que ya proclama su orgullo para blandir la motosierra.

El triunfo de Trump y los autoritarismos ha sido preparado y facilitado por las campañas de desinformación, bulos, hechos alternativos e hipérboles que aquél y todos sus secuaces han ideado y utilizado durante años. Como dice Ece Temelkuran, “las mentiras que se han rebautizado como hechos alternativos o hipérboles veraces se han multiplicado a tal velocidad que ha sido como un bufé libre en el que uno puede limitarse a elegir qué le apetece creer”.

Sin embargo, tal situación tiene y tendrá consecuencias muy adversas para los ciudadanos y la democracia. Ya lo explicaba Arendt en la obra citada a pesar de que no llegó a vivir una situación similar a la actual en materia de propaganda y desinformación, pero sí había estudiado la propaganda de los regímenes totalitarios.

"De la misma manera que el terror, incluso en su forma pretotalitaria, y simplemente tiránica, arruina todas las relaciones entre los hombres, así la autocoacción del pensamiento ideológico arruina todas las relaciones con la realidad. La preparación ha tenido éxito cuando los hombres pierden el contacto con sus semejantes tanto como con la realidad que existe en torno de ellos, porque con sus contactos, los hombres pierden tanto la capacidad para la experiencia como para el pensamiento", explica la autora alemana, quien concluye: "objeto ideal de la dominación totalitaria no es el nazi convencido o el comunista convencido [Arendt pone como ejemplos de totalitarismo el nazismo y el bolchevismo], sino las personas para quienes ya no existe la distinción entre el hecho y la ficción (es decir la realidad de la experiencia) y la distinción entre lo verdadero y lo falso (es decir, las normas de pensamiento).”

Juzgue el lector en qué estado nos encontramos hoy.

Movimiento cívico

El día 28 de febrero de 2025 hemos visto en directo en la Casa Blanca a los matones en acción, furiosos porque un dirigente de un país, Ucrania, se negaba a ser objeto de un pillaje (quedarse con la mitad de los recursos naturales de un país es pillaje manifiesto) que los gánsteres ya habían dado por conseguido.

Frente a la tiranía sólo cabe unidad y participación. Unidad de movimientos ciudadanos que no admitan el gansterismo como método de gobierno, más allá de izquierdas o derechas. Necesitamos concitar a muchos y muchas. Desde Librepensadores no podemos llegar muy lejos por la escasez de audiencia e influencia (no nos hagamos ilusiones), pero entre unos y otros, y quizá con la ayuda de infoLibre, podemos llegar a muchos más.

El movimiento cívico y partidos políticos firmes son esenciales para detener la tiranía que representan Trump y la extrema derecha mundial, porque no nos engañemos, tiranía y totalitarismo es lo que representan.

Hablar, difundir, explicar en la medida de nuestras posibilidades es nuestra tarea.

Ni aislados ni acojonados.