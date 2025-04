Los aranceles de Trump vencen a la última idiotez de Felipe VI

Alarmado por el miedo a la ruina mundial como si fuera un inversor cualquiera e incapaz de acertar sobre el futuro como cualquier experto, todos o casi, de los que no se enteraron de la crisis económica mundial que se desataría en 2008, y eso que Trump no presidía los USA, decido ceñirme a números reales y preguntarle a Google por los avances de la palabra “Trump” en Internet tras pisar el acelerador de los aranceles. Me responde, hago los cálculos oportunos y el resultado es que don Donald, en el “último mes”, ha conseguido multiplicar por más de 6 veces la media mensual de sus resultados en los once anteriores.

Regreso al “REINO DE ESPAÑA” que así, a estas alturas, en mayúsculas y sin dar la menor explicación, Sánchez nos está colocando en cada DNI y cada carnet de conducir de los que por miles se renuevan cada día y, sin querer comparar alarmas tan distintas, lo cierto es que me llamó la atención la noticia que leí el pasado 22 de marzo distribuida por Europa Press: “Zarzuela denunciará la filtración ilegal de unas imágenes de la princesa Leonor en un centro comercial de Chile”.

Como a partir de ese momento se multiplicaron las noticias e imágenes de Leonor, una de ellas en bikini en una de las portadas más vendidas, y también las de Felipe VI, concluí que Google tendría algo que decir. Formuladas para “Felipe VI” las mismas preguntas que para “Trump”, obtenidas las respuestas y realizados los mismos cálculos, en este caso nuestro MASUFA e impune (arts. 62.h y 56 de la C.E.) solo ha conseguido, en el “último mes”, multiplicar por 2,3 veces la media mensual de sus resultados en los once anteriores.

Entre paréntesis, conviene tener en cuenta que por cada resultado de Felipe VI en Google, el nuevo sheriff de USA consigue más de 76, una diferencia que otro día comprobaré si, por casualidad, se reproduce en ambos PIB’s, por ejemplo.

No se habían cumplido ni diez días de la idiotez de Felipe VI contra el centro comercial de Chile y parece que a su padre, el de Abu Dabi, le ha entrado envidia y decide tomarla contra Revilla

De repente, y sin salir del “REINO DE…”, no se habían cumplido ni diez días de la idiotez de Felipe VI contra el centro comercial de Chile y parece que a su padre, el de Abu Dabi, le ha entrado envidia y decide tomarla contra Revilla por lo que, tras contratar los servicios del mismo bufete que asesora al novio de Ayuso, decide ahora embestir al cántabro que lleva meses, o quizás años, manifestando en abierto la decepción que le han ocasionado los “presuntos” delitos cometidos por alguien a quien en el pasado admiraba. Menudo es don Miguel Ángel y respondió con una frase de puro sentido común que, además, constituye toda una propuesta de reforma constitucional sin quitarle al “impune” actual ni un átomo de su derecho a ser un criminal: “Es injusto y mezquino que un inviolable demande a un ciudadano de a pie”, con lo que la solución, para restaurar la igualdad ante la ley que nunca se ha respetado a pesar de que lo diga el artículo 14, se puede establecer que también cualquier persona pueda cometer cualquier delito contra el rey sin recibir el menor reproche legal.

No aceptarán la propuesta, pero donde estábamos hoy es en Internet porque, ¡¡oh sorpresa!!, parece evidente que la idiotez de Juan Carlos I contra Revilla le ha salido mejor a él que a su hijo contra alguien de Chile, pues ha conseguido multiplicar por 5,6 veces lo que su hijo solo multiplicó por 2,3. Y teniendo en cuenta que por cada resultado de “Felipe VI” en Google “Juan Carlos I” nos enseña más de seis.

Para terminar, un último detalle del pasado sobre la manía de perseguir a quienes les critican que muestran en el “REINO DE ESPAÑA” los privilegiados con el derecho a la impunidad, también llamados reyes, y que no existirían de no haber sido restaurados por el mayor asesino de españoles que han conocido los tiempos.

Nos lo ha contado Iñaki Anasagasti en un breve con el título “Cuando la Casa Real me quiso procesar por injurias y calumnias” para recordarnos las amenazas desde el PP y las insinuaciones de José Bono, el del PSOE, a raíz de la publicación, hace 20 años, de su libro Una monarquía protegida por la censura.

Aunque luego no pasó nada, el del PP en particular le trasladó la queja “por utilizar la tribuna del Congreso para ‘insultar’ al jefe del Estado y escribir cosas inconvenientes sobre su vida privada”, mientras Bono le comentó que Juan Carlos I insistía en preguntarle “qué le había hecho él a Iñaki Anasagasti para que hablara tan mal de él”.

Domingo Sanz es socio de infoLibre.