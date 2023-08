Arranca la XV legislatura

Una vez constituida la Mesa del Congreso, este es el toque de salida de la legislatura, la consulta del jefe del Estado a los grupos políticos, y su majestad propone al PP de Feijóo, en este caso, para que presente su investidura el jefe de los conservadores, a sabiendas de que no tienen lo votos suficientes; vuelve a demostrar que no trabaja para España y sí está trabajando para sí mismo y en contra de la realidad de las circunstancias expresadas por los grupos políticos que, en su mayoría, no quieren cuentas con la derecha españolista ni con los ultras, aunque Feijóo sigue haciendo de las suyas, manipulando y mintiendo para conspirar contra la mayoría que sí puede gobernar. Por mucho que el PP/Vox siga entorpeciendo no podrán evitar el desarrollo normalizado de pactar un Gobierno Progresista para España e investir al candidato que sí suma los votos suficientes para gobernar. El comportamiento de Feijóo prueba una vez más el no querer a España, la patria común de las españolas y españoles, plural y diversa, por mucho que se les llene la boca de patrioterismo barato de pulsera. Querer a España no es hacer lo que están haciendo el PP y Vox, ir contra la Constitución y desmantelar el municipalismo progresista y privatizar lo público desde los territorios que gobiernan, como Comunidad de Madrid, Andalucía y Galicia.

Ya no sirve pedir perdón al PSOE, aún no se ha oído, tras los embarques contra los socialistas por insinuar que hay mujeres y hombres socialistas capaces de traicionar al compañero Pedro Sánchez, presidente en funciones del Gobierno de España. Los socialistas no somos traidores, chaqueteros ni tránsfugas como los dos diputados de UPN que deshonraron su elección y traicionaron su palabra, a cambio de un cargo en las listas del partido conservador.

Si de verdad el señor Feijóo lo hiciera por la Nación española, no le quitaría 30 días al pueblo retrasando la votación que con toda posibilidad perderá y recordará que sea elegido Presidente Pedro Sánchez y está jugando con soflamas contra todos un día sí y al otro también, ahora dicen que hablarán con todos los grupos políticos con representación parlamentaria, esto es de tener muy poco fuste y sin coherencia por parte del señor Feijóo, de su hipocresía, cinismo e inconcreción se desprende una falta de liderazgo y mando en plaza que está permitiendo que sean otros y otros quienes le señalen el camino y le dicten las directrices políticas del PP a remolque de Vox, con discursos huecos y vacíos de contenido porque no tienen proyecto político para España, no lo tienen.

Repasemos mentalmente la XIV legislatura, con el PP de Casado, Ayuso y Feijóo gritando barbaridades contra el Gobierno de España y contra los demócratas que apoyaban al Gobierno central. El problema lo tiene el PP de Feijóo, ahora, ante tanto exabrupto y faltas de respeto contra todos los grupos políticos.

Jefes y jefas del PP, señor Feijóo, está perdiendo el tiempo y haciéndoselo perder a las españolas y españoles. Eso es dañar los intereses de España, su investidura es fallida porque nadie quiere cuentas con quien pone en práctica los pactos de la vergüenza del eje del mal en municipios y comunidades autónomas, nadie. No lo ve o no quiere verlo.

Victorio Martínez Armero, sindicalista de la UGT y empleado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.