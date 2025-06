Blanco y en botella

Claves para entender el actual golpe al Estado que está perpetrando la extrema derecha contra la democracia Española.

En principio es un error diferenciar al PP (los de la P.ermanente P.aradoja) de sus Voxceros.

Hace tiempo que entendí que en la política española no existe un PDD (Partido Democrático de Derecha); sí una extrema derecha con la FACHAda de derecha democrática.

Para ser justos, por tanto, con los de la P.ermanente P.aradoja y sus Voxceros habría que llamarlos Partido Democrático Franquista (PDF) sumidos en una constante contradicción existencialista, de ahí "Democrático" junto a "Franquista".

Del mismo modo es un error pensar que el PDF atenta solo contra el actual gobierno, lo hace permanentemente contra la Constitución, contra sus órganos constitucionales que no controla y contra un sistema que no comprende: la democracia.

Está claro, por eso no son capaces de gobernar con otros que no sean ellos mismos. Esto nos da la clave para entender que cuando Feijóo decía que no era presidente del Gobierno porque no quería era la única verdad que ha dicho desde que hizo la primera comunión vestido de marinero.

En el ADN del partido está el franquismo, ahora algunos (cada vez más) están viendo la realidad. La última foto real de ese ADN la tenemos con la dueña de la charca, Esperanza Aguirre (y su "A la larga la dictadura fue mejor que la II República") convertida en historiadora romántica del franquismo en un país con 144.000 asesinados por esa dictadura en cunetas aún sin identificar.

Sólo tenemos que retrotraernos a la figura de uno de sus fundadores, Manuel Fraga, ministro de la propaganda franquista para entender el presente del PDF.

1. Fraga construye el relato para justificar la pena de muerte y la posterior ejecución de Julián Grimau en 1963 y la mentira sobre Enrique Ruano antifranquista que en 1969 fue asesinado bajo el bulo del suicidio, en la sede del terror, sede de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Fraga utiliza, desde sus inicios, la doctrina de Goebbels tan de moda en el PDF actual para los bulos y las fake news, hasta el extremo de que no se sabe muy bien quién copió a quién.

No dejo de pensar cómo a la derecha le ha traicionado el subconsciente con el lema de la manifestación del domingo y ha preferido priorizar en ese lema "Mafia" antes que "Democracia"

2. Fraga pide en 1971 la liberación del lugarteniente de Hitler Rudolf Hess.

3. Fraga no pide el voto a favor de la Constitución en 1978.

4. El falangista independiente José María Aznar tildó a Fraga, en ese referéndum, de traidor a los principios fundamentales del movimiento nacional por no oponerse abiertamente contra la Carta Magna.

5. Ese falangista convertido ya en presidente del Gobierno configuró la teoría de la conspiración del atentado yihadista del 11M después de llevarnos a la Guerra de Irak.

6. Es con Rajoy cuando se ataca el artículo 1 de la C.E. dejando el Estado Social bajo mínimos y el Estado de Derecho, con Gallardón, agonizando y el Estado Democrático en la UCI con Fernández Díaz y su policía patriótica.

7. Entre los años 2000 y 2020 se detectaron 3.743 casos de corrupción. El 40,5% de ellos fueron del partido de Ayuso y Feijóo considerado por la Audiencia Nacional como organización criminal.

8. Si hacemos memoria, otra vez, Laureano Oubiña aseguraba tener pruebas de haber financiado ilegalmente a la entonces Alianza Popular. El partido otorgó la medalla de oro y brillantes al contrabandista Vicente Otero alias Terito, copropietario de la sede de Cambados del Partido Democrático Franquista como respuesta a las considerables donaciones para financiarlos.

9. A golpe de los fondos buitre inmobiliarios israelíes (con experiencia en Gaza de echar de sus casas a sus moradores) nuestro PDF ha pasado de ser antisemita a defensor del sionismo y casi conceder la medalla de "honor" madrileña al asesino genocida Netanyahu. Recordemos lo que decía Fraga en un contexto de Semana Santa de los judíos:

“ … Los judíos prefirieron la injusticia al desorden, el inmovilismo a la esperanza y el milagro, el egoísmo a la caridad. Aún no han terminado de expiar la sangre caída sobre ellos y sobre sus hijos…”

En fin, blanco y en botella titulaba este escrito, pero no dejo de pensar cómo al PDF le ha traicionado el subconsciente con el lema de la manifestación del domingo y ha preferido priorizar en ese lema "Mafia" antes que "Democracia". ¿Por qué será?

Joaquín Navas Cabezas es socio de infoLibre.