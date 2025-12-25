El hielo y la nieve cortan 11 carreteras y dejan casi 50 más afectadas en toda España

El temporal de hielo y nieve afecta este jueves, día de Navidad, a 48 carreteras españolas, con once cortadas en Andalucía, Asturias, Castilla y León y Navarra y otras 28 en las que es obligatorio el uso de cadenas o de neumáticos de invierno.

Así lo señala el balance hecho por la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 14.00 hora de este jueves 25 de diciembre, en el que hay avisos meteorológicos en seis comunidades autónomas (Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Comunidad Valenciana) por nevadas, temperaturas mínimas, oleaje intenso o lluvias.

Las carreteras que se encuentran cerradas al tráfico se localizan en Almería, en la AL-5405 y la AL-5402, en Granada, en Sierra Nevada en la A-4025; también en Asturias en la CO-4, en Covadonga, hay cortes además en tres vías de Burgos, la BU-570, la BU-571 y la BU-572, en la DSA-191, en Salamanca, y en tres trazados en Navarra, la NA-137, la NA-2011 y la NA-2012.

Las cadenas o los neumáticos de invierno son obligatorios en veintiocho vías situadas en Granada (A-337, A-395 y A-4030), Huesca (A-138 y N-260) Asturias (AS-112, AS-117, AS-15, AS-213, AS-348), Cantabria (CA-280, C-281), Salamanca (DSA-180, DSA-191, SA-203), once carreteras de Lleida (L-500, L-503, LV-5004, LV-5052, LV-5055, LV-5131, LV-5222, LV5323, LV-5224, LV-5225 y N-141), Castellón (CV-15) y Navarra (NA-137)I

Además, hay dos vías en las que está limitada la velocidad a 60 kilómetros por hora en Huesca y Burgos, y está prohibido que adelanten los vehículos pesados en otras siete carreteras de Huesca, Asturias, Cantabria, Palencia y Castellón.

La DGT recomienda a los conductores consultar qué carreteras están afectadas por el hielo y la nieve ante la previsión de nevadas.

Durante esta primera fase de la operación especial desplegada por la DGT, que arrancó el pasado 19 de diciembre y se prolongará hasta este jueves, día de Navidad, Tráfico prevé 8,5 millones de desplazamientos.