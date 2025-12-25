Compromís pide que Feijóo comparezca en la comisión de investigación de la dana por "mentir"

El portavoz de Compromís en la comisión de investigación de la dana en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha pedido la comparecencia urgente en este órgano del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "mentir", a su juicio, con los mensajes que se intercambió con Carlos Mazón la tarde de la catástrofe.

Feijóo remitió este miércoles a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja que investiga los hechos los mensajes de móvil que se cruzó con el entonces presidente de la Generalitat Valenciana.

En uno de ellos, y según avanzaba la noche, Mazón llegó a reconocer: "Un puto desastre va a ser esto, presi".

Feijóo, que sólo ha remitido los mensajes de Mazón, no los suyos, aclara que fue él el que comenzó las conversaciones a las 19.59 de la tarde de la dana para enviar su "solidaridad y poner a disposición a la organización" y a él mismo para lo que fuera necesario "tras conocer por los medios de comunicación" que la situación estaba empeorando.

Según el diputado de Compromís, Feijóo debe dimitir "por mentiroso" porque Mazón nunca le informó en tiempo real de la situación y lo dijo para "aparentar poder" y para "tapar la nefasta gestión de su varón territorial”.

“Feijóo oculta algo, por eso, mandó a la jueza de Catarroja los whatsapp la tarde de Nochebuena para que pasaran desapercibidos y ocultó los que él mandó a Mazón. Debe comparecer, explicar porqué mintió y aún sabiendo todo defendió y aplaudió durante un año a Mazón”, ha denunciado.