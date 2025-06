Carta abierta a Carlos Alcaraz

El tenis es uno de los deportes que me apasionan. Y el torneo “Roland Garros” es, sin ninguna duda, no sólo mi preferido sino el de la mayoría de los aficionados a este noble deporte. El pasado domingo disfrutamos como pocas veces con un partido extraordinario (para mí el mejor que había visto en mi vida). Cinco horas y media apasionantes. Llegaste a esta final (en mi modesta opinión) con algo de desventaja frente a Jannik Sinner, convertido en una máquina apisonadora desde que se incorporó a los torneos tras su recuperación de la lesión grave que sufrió. No había perdido ni un solo set en los torneos disputados (incluido el Roland Garros) y tan sólo Novak Djokovic estuvo a punto de arrebatarle un set en la semifinal, pero no pudo con él.

Como amante del deporte, mi apuesta personal se inclinaba hacia el triunfo del italiano Sinner y el tenis perfecto que impuso en los dos primeros sets así lo indicaban. Son muy raros los partidos en los que se consigue remontar y ganar después de que te pasen como una apisonadora en los primeros sets. Pero esta vez pasaste por encima de las estadísticas y conseguiste ganar el partido. Sin ninguna duda hiciste historia y yo me equivoqué.

Es lo que aparece y se destaca en la prensa de todo tipo estos días. Nada se dice, por el contrario, de tus indisimulados y abiertos apoyos a la extrema derecha. Por supuesto que estás en tu derecho de optar por la ideología que consideres, al igual que cualquier deportista de élite. Pero la mayoría de ellos no se pronuncian tan abiertamente como lo has hecho tú. Forma parte de su “intimidad”, prevalece la discrecionalidad, pone en valor el deporte y, sobre todo, la conciencia de que se es un valor a defender por todos los amantes al deporte. Así lo hemos hecho con Paul Gasol, Rafa Nadal, Carolina Marín, Andrés Iniesta…

Es “recomendable” no poner en valor determinado tipo de ideologías que rompen con los valores que el tenis tiene

Es obvio, por otra parte, que no es fácil encontrar a un deportista de élite que manifieste su simpatía por un partido de izquierdas, ni siquiera de centro. Probablemente el tema está en la “pasta” y los círculos de poder que atesoras toda vez que empiezan los millones a fluir en las cuentas corrientes (tú solo tienes 22 años, pero atesoras ya una fortuna que supera los 41 millones de euros). Pero precisamente por ello, es “recomendable” no poner en valor determinado tipo de ideologías que rompen con los valores que el tenis tiene (en la final de Roland Garros, todos pudimos apreciar ese valor que tiene que tanto tú como Jannik Sinner dierais por buenas dos pelotas que la arbitra a su vez daba por malas. Esto sólo se ve en el tenis)

Aplaudir a representantes de la extrema derecha que construyeron y difundieron bulos durante las desgracias de la dana de Valencia o manifestar que el jugador del Real Madrid Dani Carvajal había hecho bien al negarse a dar la mano al presidente del Gobierno en la Moncloa no es una apuesta por la educación ni mucho menos por la convivencia en democracia. El virus letal que corroe la convivencia y los pilares de la democracia en el mundo desde que la extrema derecha campa a sus anchas en ningún caso puede ponerse en valor desde el deporte. Tu apoyo al agitador y propulsor de bulos de extrema derecha Ángel Gaitán, “Gracias a Dios que estás tú” después de asegurar desde un garaje durante la dana que hay “cientos de cadáveres que se agolpan en el garaje inundado” (no había ni uno)…

No sé si todo ello forma parte de tu proceso de maduración (a nivel tenístico, sí considero que has avanzado), pero, en cualquier caso, deberías hacértelo mirar. Tienes en tu mundo ejemplos de sobra que te ayudarían (Kylian Mbappé, Tony Kroos, Andrés Iniesta, Paul Gasol…

Por mi parte, continuaré disfrutando del tenis, de tu privilegiada capacidad para hacer cosas imposibles durante un partido, durante un torneo… Pero no me cansaré de aflorar lo que se oculta. No está el mundo para ello.

___________________

Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.