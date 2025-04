La cobardía, inmoralidad, hipocresía y falacia de Mazón y Ayuso

La RAE define como cobardía la falta de ánimo y valor. Define inmoralidad como la actitud de no seguir los parámetros de la moral, de obrar contra la noción general de lo bueno y lo malo en un contexto determinado o de faltar a las normas de conductas establecidas en cierta sociedad, cultura o época en cuanto al respeto a otros. Define como hipocresía: el acto en que un individuo se comporta de forma contraria a los valores sostenidos por el mismo individuo o de actuar en consonancia a principios que al mismo tiempo critican. Y por último define como falacia: el engaño, el fraude y la mentira.

Si uno observa y analiza con detenimiento estos conceptos y le piden que señale a dos dirigentes políticos en quienes estos conceptos sean su actuación política y su única forma de aumentar su falta de madurez y autoestima… rápidamente te vienen a la cabeza dos nombres, aunque haya otros que también lo merecen a nivel internacional y nacional. Pero por desgracia y por las consecuencias que estos conceptos han producido en la ciudadanía con sus acciones irresponsables, esos nombres son: Mazón y Ayuso.

Ambos dirigentes con sus argumentaciones y actuaciones políticas han sido cobardes, inmorales, hipócritas y falaces con la ciudadanía de su comunidad a la que dicen representar y defender cuando lo que han producido con sus “protocolos”, con su “ausencia” y sobre todo con su irresponsabilidad, negligencia y falta de empatía: muertes y humillación a las víctimas y a sus familiares. No quiero decir que sean asesinos, pues ni lo son, ni han matado a nadie, pero sus políticas y los conceptos enumerados arriba que llevan consigo en sus actuaciones, argumentaciones y defensa de sus negligencias y torpezas políticas, han provocado muertes, tristeza, dolor y rotura en las familias de las víctimas producidas por su falta de madurez política y a veces su enorme autoestima, que les ha llevado a actuar de esa forma tan cobarde, inmoral, hipócrita y falaz.

Cobardía, inmoralidad e hipocresía caracterizan el comportamiento de Mazón, que en vez de pedir perdón se esconde en la mentira y falsea datos, manipula actas, audios, incluso cobardemente carga la culpa en otros organismos, o deja toda la responsabilidad y culpabilidad en sus cargos inferiores, en vez de asumir que él fue el responsable por no estar donde debería estar, y lo peor, por no reconocer que su lugar, en ese fatídico día, que él no provocó, era estar donde se debían tomar decisiones y no en una comida o haciendo campaña para su partido o para él mismo.

Mazón no provocó que por desgracia murieran 227 personas, algunas de ellas niños, pero sí es culpable de no estar, como se dice vulgarmente, “al pie del cañón”

Mazón no provocó que por desgracia murieran 227 personas, algunas de ellas niños, pero sí es culpable de no estar, como se dice vulgarmente, “al pie del cañón”, pues eso hubiese evitado muertes. Es culpable de no avisar a la población, de no dar la alarma muchas horas antes, y sobre todo culpable por no decir la verdad y esconderse con su cobardía de manera hipócrita e inmoral en sus subordinados y al día de hoy continuar escondiéndose, para no dar la cara e incluso pactar con VOX, para mantenerse en un puesto que no se merece y, lo peor, es inmoral y cobarde por no pedir perdón y solo hablar de reconstrucción, la cual es por su incompetencia el menos indicado para ello. Por ello la frase que cientos de miles dicen de manera directa o indirecta: “Mazón dimisión”, es necesario que se ejecute, y mientras esto no suceda, su partido, su jefe político son cómplices de todo lo ocurrido en esta desgracia. Y solo hay una solución: su destitución, ya sea por una moción de censura o unas elecciones, moción que debería apoyar su propio partido, si tuviera moralidad y empatía con las víctimas y familiares y con la ciudadanía valenciana, o elecciones, votando con responsabilidad todos y todas aquellas que salen a la calle, o callan, pero aceptan que Mazón no puede ser el presidente de la ciudadanía valenciana.

Una cobardía, una inmoralidad, una hipocresía y falacia es que Ayuso, con su partido apoyándola, siga ninguneando a los familiares de las 7291 víctimas de la residencias durante el covid por su inmoral protocolo. No asesinó, pero dejó a su suerte a 7291 ancianos solo por no tener seguro privado o por sus problemas físicos o psíquicos. Inmoralidad total e hipocresía y falacia es que su defensa sea la de decir que iban a morir igual o que en otros lugares murieron más.

Ximo Estal es socio de infoLibre.