El triunfo de Bukele en El Salvador ha sido arrollador en un país algo desconocido para muchos, pero conviene analizar en la distancia el porqué de ese triunfo. Es sabido el proceder contra las bandas de criminales que andaban sueltos haciendo de las suyas y el procedimiento por el cual ese presidente ha actuado con dureza para combatirles, creando un país más seguro. Y sin conocer exactamente el país y lo ocurrido hay que felicitar a quien ha podido ejercer su poder en contra de la gentuza. Gentuza que existe en todos los países, cada uno en un estilo diferente.

Hoy se plantea en muchos medios si lo que hace Bukele es democracia o no. Pero para calificarlo hay que ver en qué mundo democrático vivimos. El secretario general de la ONU, Antònio Guterres, ha manifestado que vamos a un mundo selvático, sin leyes, que puede conducirnos a un caos futuro y total. Nada más cierto, pero también es verdad que allí han escuchado su discurso como quien oye llover.

Y yo me pregunto si no es sensato que en ese mundo de selva se actúe contra la gentuza de todo tipo, aun cometiendo excesos. Pero es que los primeros que cometen excesos son los que se saltan leyes primarias asesinando, robando o corrompiéndose de cualquier forma. Y ellos actúan contra la gente honrada que cumple sus obligaciones fiscales, que actúa con ética en la vida y que vive en paz. Y es necesario defender a estos últimos, que son los que se lo merecen. Y en los países avanzados hemos llegado a un nivel democrático algo fracasado porque nos pasamos la vida debatiendo si es sí o no o todo lo contrario para no decidir nada. Es el fracaso de las democracias que se miran demasiado el ombligo, pero que luego son incapaces de luchar contra esas bandas armadas con dinero que todos conocemos y que hacen más daño a los países, yendo con corbata, pero aprovechándose de esos sistemas algo exagerados. Y lo mismo digo de violadores, de asesinos a sueldo o de gentuza de todo tipo. Salvando las diferencias de diferentes modos de vida.

El secretario general de la ONU, Antònio Guterres, ha manifestado que vamos a un mundo selvático, sin leyes, que puede conducirnos a un caos futuro y total

Por ello siempre he pensado que en estas democracias debería crearse el voto de calidad que ya existe en muchos lugares, en donde una persona autorizada decide en caso de bloqueo cualquier circunstancia que se eterniza en debates absurdos. Creo que en España sabemos mucho de esto y lo vamos a ver en esta legislatura con una derecha que no respeta las leyes defendiendo a jueces que les favorecen a toda luz. Cuántos corruptos viven felices en nuestro país por tener amiguetes que les tratan con cariño en cualquier juicio. Es otra de las lacras de la democracia. El voto de calidad, bien organizado, entre legisladores y judicaturas, sería una solución a este mundo que presume de democracia pero que también se para demasiado en debates que a todos nos aburren.

El éxito chino es el de un país comunista pero capitalista. El absurdo perfecto. Pero se usa cada sistema para llevar al país a lo que hoy es, la mayor potencia mundial aunque EEUU no quiera. Porque estamos confundiendo la democracia dando tantos derechos al canalla como al honrado. Y aunque yo mismo defiendo que todos tengamos los mismos derechos, hay tipos de gente que no merecen tenerlos porque no respetan los del resto, que actuamos con deberes y obligaciones. Es cierto que hay que cumplir garantías básicas para todo ser humano con castigos ejemplares, pero también es verdad que el violador, el asesino o el corrupto deben estar en la cárcel y no riéndose de los ciudadanos honrados que tenemos la conciencia tranquila. Por eso se puede debatir si lo que hace Bukele es democracia o no, pero es que da lo mismo. Lo que hace está dentro del triunfo de la razón, que es la mejor definición de lo que es una democracia.

____________________

Cesar Moya Villasante es socio de infoLibre.