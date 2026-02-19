El pasado sábado, 14 de Febrero de 2026, finalizó en Almería la X marcha Málaga/Almería, denominada la Desbandá, que durante diez días y con un recorrido total de unos 200 kms ha conmemorado el 89 aniversario de uno de los acontecimientos más tristes, dolorosos y sangrientos de nuestra mal llamada guerra civil. Según datos facilitados por los organizadores, en esta décima y última etapa han llegado a Almería 469 personas (235 hombres y 234 mujeres), y allí se les han sumado otras más de 200 personas que les esperaban con una banda republicana, recorriendo después varias calles del centro de la capital andaluza en manifestación y acabando junto al monumento en recuerdo a las víctimas del campo nazi de exterminio de Mauthausen. Además, se ha celebrado la cuarta edición de Encuentros Escolares con supervivientes de la Desbandá e hijos del exilio, con la participación de 480 alumnos. También habían participado 150 alumnos adultos entre Málaga y Adra, y han contado con el apoyo de 34 becados (18 chicas y 16 chicos) que cursan estudios universitarios.

Sobre este acontecimiento, que yo sepa —y me gustaría equivocarme—, no he oído ni leído nada en ningún medio, ni conservador ni progresista. En él han participado una media de unas 280 personas diariamente (cerca del 50% mujeres). Partieron de Málaga y han pasado por Almuñécar, Salobreña, Motril, Nerja, Castell de Ferro, Melicena, La Rábita, Adra, Vícar, Roquetas, Balerma, El Egido, y algunas localidades y comarcas más. Por la mayoría de estos lugares han sido muy bien recibidos, incluso con saludos e intervenciones con discursos de alcaldes o alcaldesas, cediéndoles pabellones municipales para dormir; pero tampoco ha faltado en alguna ocasión en que, a su paso, han tenido que escuchar vivas a Franco. En Roquetas, por ejemplo, su alcalde durante ocho mandatos, Gabriel Amat Ayllón, les ha negado cobijo, argumentando que las instalaciones deportivas no son para dormir sino sólo para hacer deporte.

Se ha celebrado la cuarta edición de Encuentros Escolares con supervivientes de la Desbandá e hijos del exilio, con la participación de 480 alumnos

Se hace necesario ir al comienzo. Carlos Arias Navarro (el carnicerito de Málaga), quien tras el triunfo del fascismo golpista de Franco llegó a ser ministro de Justicia y hasta Jefe de Gobierno (sí, el que anunció en 1975, medio llorando, que Franco había muerto), durante la II República era fiscal de Málaga, y tras el levantamiento militar pasaba información y animaba a castigar al pueblo malagueño al asesino Queipo de Llano, quien, desde Sevilla, insultaba, amenazaba y mataba a todo aquel o aquella que no fuera de los suyos. Málaga comenzó a ser bombardeada por la Legión Cóndor de Hitler y la aviación fascista de Mussolini, y ahí comenzó la Desbandá original, la primera, la real. Huyendo de las bombas, entre 150.000 y 200.00 personas iniciaron una dura marcha desde Málaga hacia Almería; había de todo, pero principalmente hombres mayores, mujeres y niños, a los que se les podría calificar perfectamente de refugiados. Durante el recorrido, por la N-340 y parajes de todo tipo próximos, siempre cerca del mar, fueron perseguidos y bombardeados desde el aire y atacados también desde el agua por los cruceros Canarias, Baleares y Almirante Cervera, produciéndose entre 3.000 y 5.000 (hay quien asegura que pudieron llegar hasta los 30.000) muertos. Un pequeño paréntesis: el Baleares fue hundido en 1938 por la Marina republicana en el Cabo de Palos.

No puedo dejar de reflejar una extraña y curiosa circunstancia: al frente del Almirante Cervera estaba el almirante Salvador Moreno, quien llegó a ser ministro de Marina durante la dictadura de Franco, y posteriormente pusieron su nombre a una calle de Pontevedra. Pues en 2017, Mariano Rajoy, siendo jefe de Gobierno, dijo en una entrevista que no entendía por qué, en 2002, en Pontevedra, donde él tenía casa, habían cambiado el nombre del almirante Salvador Moreno por el de Rosalía de Castro.

Hasta aquí una pequeña, pero muy triste, parte de nuestra historia reciente, que expreso como modestísimo, pero emotivo, homenaje a los perseguidos, encarcelados, exiliados y muertos por un levantamiento militar injusto contra un Gobierno legal y democrático salido de las urnas como fue la II República.

_________________

Pedro Crespo Rubio es socio de infoLibre.