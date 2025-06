Entre 2009 y 2022, los años en los que Feijoo fue barón intocable del PP (y presidente de la Xunta gallega) estallaron algunos de los mayores escándalos de corrupción de la democracia: Gürtel, Papeles Bárcenas, Púnica, Lezo, Kitchen, Taula, Nóos, Imelsa, Palma Arena, Brugal, Pokémon, Aquamed, Troya, Arena, Over Marketing, Auditorio (Murcia), Púnica-Murcia, Ecomasa, Tragsa-Galicia, Condor…etc. etc.

¿Hizo algo Feijóo para denunciarlo y solucionarlo? NO.

Pesánchez ya ha dicho que no dimitirá, que seguirá hasta 2027, y que luego se presentará a las próximas elecciones. Aunque últimamente valora pedir al Congreso una moción de confianza, como último cartucho para salir de la presión a que está sometido.

Ahora, está por ver la retirada de Feijoo, por ser un político insolvente. El pepero gallego no está capacitado para dirigir una España plurinacional y pluriideológica. No sabe gestionar ni consensuar ni tiene proyecto político viable. No puede presentar moción de censura por temor a perderla; no tiene los votos necesarios, los catalanes y vascos (de derechas) no se fían de él, ni el ultraderechista Abascal tampoco.

Y, encima, va a tener que soportar un montón de casos de corrupción del PP en los juzgados para dentro unos pocos meses. El electorado de la derecha busca un líder que no solo sea capaz de ganar elecciones (que no va a ser suficiente para mayoría absoluta), sino que también inspire confianza y tenga un plan claro para el país. Y de eso, Feijoo anda escaso.

Por eso creo –muchísimos creemos– que es un paso lógico y obligado que Feijóo deje la presencia del PP y sus ridículas aspiraciones electorales y se vaya a criar malvas políticas o sembrar cebollinos a su Galicia natal.

Yo no sé en qué acabará todo esto de la acción presumiblemente corrupta de Santos Cerdán. Pero es digno de resaltar la decisión tomada por él. Le honra la dimisión, pero no lo hace por el partido ni mucho menos. Si es cierto lo que los informes UCO dicen, que juzguen y condenen a Cerdán, pero aún no se ha anunciado ningún cargo contra él, judicialmente. Solo informes, eso sí, cientos de páginas.

El electorado de la derecha busca un líder que no solo sea capaz de ganar elecciones (que no va a ser suficiente para mayoría absoluta), sino que también inspire confianza y tenga un plan claro para el país. Y de eso, Feijóo anda escaso

El PSOE expulsa a Ábalos 16 meses después de abrirle un expediente sancionador justo tras la salida de Cerdán (dimitió de sus cargos del partido y de diputado socialista en el Congreso).

¿Cómo PP y VOX tienen tanta “jeta” y hablan de liderar la lucha anticorrupción cuando tienen en su "casa" clarísimos casos de ello?

Por otro lado, la teniente fiscal del Supremo pide el archivo de la causa contra el fiscal general, García Ortiz, y acusa al juez Hurtado de seguir adelante sin "prueba alguna", y sabiendo que es así (¿prevaricación?) La fiscal destaca que "en ninguna de las múltiples resoluciones y actos procesales del juez Hurtado se hace alusión a la existencia de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno por el fiscal general". La UCO parece que solo trabaja cuando le interesa porque en otros “casos” apenas investiga.

Por supuesto que hay una ofensiva de la élite judicial, empresarial y otros, contra el Gobierno de coalición: todo un lawfare, un montaje espectacular (bulos, cloacas, mentiras…) El legado judicial que Feijóo ha heredado de Aznar y Rajoy es espeluznante, pues el PP aún tiene “30 causas pendientes por corrupción, clientelismo y la eterna impunidad”.

De Aznar: 12 de sus 14 ministros están imputados, implicados o cobraron sobresueldos y muchos durmieron en la cárcel… Con el PP de M.Rajoy (se sabe ya quién es, jajajaaa), lo mismo. Muchas son las cuestiones que aún quedan sin responder, en la más profunda de las sombras gürtelianas, la caja b (negra) de Bárcenas, etc. La cúpula financiera del PP fue juzgada y declarada como organización criminal.

Aznar, M.Rajoy, Espe Aguirre y sus acólitos. Y, además, caso Cifuentes, caso Lezo, caso Púnica, y “las 22 ranas de Espe Aguirre” y muchos más como el de la familia y pareja de I. D. Ayuso, etc., etc. Y aun así, ¿Feijóo presume de moral impoluta, y que no tiene nada que ocultar y limpiar en su partido? Y Mazón, ¿cuándo dimite?

El caso es que, como decía ERC, “el Gobierno, en concreto Pesánchez, está padeciendo una ofensiva espeluznante, bien orquestada por medios de comunicación, por ciertos jueces y cierta policía, y el poder empresarial de derechas, vamos, una especie de “golpe de Estado blando”, definitivo, para provocar la salida del Gobierno de Pesánchez.

La caradura del PP y esos ocultos poderes para derribar la democracia, al socialismo y a Pesánchez va en aumento. Y cada vez son más peligrosos… Atajémoslos, y como dice Aznar, “el que pueda hacer, que haga"…, para salvar la democracia de las sucias manos del PP-VOX, que vamos de cabeza a ser gobernados por ellos.

Recordemos que los dirigentes de las derechas conservadoras y "ultras", Casado y Abascal, Semper... son fieles alumnos y cachorros del mentiroso "Asnal" y de su Fundación neoliberal FAES. Todos ellos han seguido al pie de la letra su famosa táctica “asnariana” de "Cuanto peor para España, mejor para nosotros".

Y ahora, qué casualidad toda esta campaña política, mediática, judicial, etc. contra Pesánchez y su gobierno.

Y es que muchos españoles no saben que el año que viene, 2026, entre mayo y junio, se juzga la trama Kitchen. En los juzgados comparecerán Rajoy, Sáenz de Santamaría, Dolores de Cospedal, Zoido y algunos peperos más… También estarán en el banquillo Fernández Díaz, exministro del Interior, y su segundo Fernando Martínez, o Villarejo. ¡Vaya trío!

Y hasta la 'número tres' de Ayuso, Ana Millán, habla ya convencida del “previsible” archivo de su causa pese a los indicios y acusaciones formales de cuatro delitos de corrupción.

¡Ahora sí que entendemos las prisas del PP por forzar un cambio de gobierno de forma inmediata.

__________________________

Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre.