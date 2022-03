¿Nos dirigimos al dirigismo?

Tengo varias preguntas para los dirigentes de la UE, de los gobiernos de esos paises y del occidente libre y democrático en relación a dos medios de información rusos:

- ¿Los ciudadanos de occidente no estamos capacitados para distinguir el bien del mal?

- ¿Nos protegen de la información sesgada de RT y Sputnik por decir, por ejemplo, “operación militar especial” en lugar de invasión?

- ¿Es un bloqueo de castigo a esos medios por sentenciar que “incitan al odio”?

- ¿Reconocen entonces la conveniencia de limitar o bloquear directamente determinados medios que no se ajustan a la verdad, que puedan incitar al odio o que justifican acciones bélicas contra terceros países?

Por cierto, ¿de qué me suena todo esto también? No sé, no recuerdo.

Señorías, no haré más preguntas.

Pablo H. G. es socio de infoLibre