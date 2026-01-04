Un Feijóo derrotado ayer por una periodista y hoy por una jueza

La mala costumbre de no realizar encuestas a pie de urna para conocer los motivos que impulsan a quienes no votan al mismo partido que en la ronda anterior nos impidió averiguar el impacto real que en las generales de 2023 pudo tener aquella respuesta tan correcta como tajante, “eso no es verdad, señor Feijóo”, que derrotó al líder del PP en el plató de TVE cuando solo faltaban seis días para votar.

¿Será porque los líderes máximos se oponen a una demoscopia que podría provocar que salieran trasquilados?

Es cierto que el PP consiguió en las últimas elecciones al Congreso un incremento del 15,5% con respecto a los votos totales que había obtenido en las municipales que se celebraron solo dos meses antes, pero tal subida no le sirvió a Feijóo para gobernar, pues el PSOE de Sánchez aumentó sus votos un 24,2%, es decir, 8,7 puntos más que el PP.

Teniendo en cuenta que en la doble ronda anterior de primero municipales y después generales –la de 2019– la diferencia en esa misma variación de porcentajes entre el PP de un Pablo Casado que fracasaría por molestar a Ayuso y el PSOE del mismo Pedro Sánchez que hoy sigue en la Moncloa fue de solo 3,5 puntos a favor del PSOE, tiene su lógica pensar que al menos una parte de la derrota sufrida por Feijóo ante Sánchez entre mayo y julio de 2023 se pudo deber a la debilidad mostrada por su líder ante la periodista Silvia Intxaurrondo, pues bien sabido es que muchos votantes de derechas pueden hacer la vista gorda ante cualquier delito que cometan sus políticos favoritos, pero nunca perdonarán muestras de debilidad frente al contrario, y más si es periodista, que para eso siguen añorando aquel pasado autoritario en el que ni en la prensa cabía cualquier chiste.

Fuera cual fuera el impacto en las urnas de aquella entrevista televisiva, la derrota mediática de Feijóo resultó indiscutible y el motivo fue que había sido pillado mintiendo en directo sobre decisiones del pasado tomadas por gobiernos del PP, que eso sí que es mentir de verdad y cosa muy distinta, ya que estamos, a las acusaciones de mentir que cada día cargan contra Pedro Sánchez, pues se refieren a no cumplimientos, tras las elecciones, de promesas electorales, algo que solo se le puede exigir a un candidato si en las urnas consigue la mayoría suficiente para cumplir íntegramente sus compromisos.

Es más, mucho más grave es que consigan esas mayorías y después incumplan. ¿O acaso no es cierto, señor Rajoy? Por poner sólo un ejemplo.

De la jueza Nuria Ruiz Tobarra, firme en su investigación para esclarecer responsabilidades sobre la mayor tragedia político-climática sufrida en España desde hace décadas, se hablará mucho antes, durante y después del día 9 de enero de este nuevo año 2026 que acaba de nacer y, por tanto, sobran aquí las especulaciones, pues bastante poema era el gesto del propio líder del PP en su última comparecencia, disfrazando como podía, pero sin conseguirlo, el miedo a una declaración en calidad de testigo que le está destrozando por dentro.

Paradojas de la vida, el líder de un PP que nunca destacó en lo de reclamar los derechos de las mujeres decide volcarse en la denuncia de los machistas que consiguen la confianza del líder del PSOE durante cierto periodo de su carrera política y se termina cruzando con una periodista y una jueza que ya quisieran muchos periodistas y muchos jueces tener la profesionalidad y la firmeza que ambas demuestran cada día.

Abro paréntesis para finalizar informando que acabo de recibir un microvídeo de 16 segundos para antisanchistas públicos o privados, en el que aparecen Pedro Sánchez y el despreciable español mayor asesino de españoles de la historia de España vestido de militar, por supuesto, y que, cuando lo activas, va apareciendo la frase “El dictador y Franco os desean un feliz año 2026” por lo que, acto seguido, decido devolver el detalle a mi remitente con 15 segundos de un TikTok en el que una bolita multicolor y muy brillante nos regala el precioso Bella Ciao al ritmo de sus encuentros con unas teclas de piano colocadas a modo de escalera mientras, para finalizar, nos desean “Paz y salud para 2026”.

Este me ha gustado mucho más.

Domingo Sanz es socio de infoLibre.