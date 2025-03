La supervivencia tiene luz de probador. Demasiadas batallas, demasiados frentes a la vez, demasiados ángulos muertos. Ya no me reconoce ni el cursor de tanta contienda perdida en aras de una ética inexistente. Cansado de avanzar marcha atrás, con las heridas inflamadas y el Voltarén 75mg en las últimas, escribo. La supervivencia tiene luz mortecina de probador, como los personajes que amenazan con la boca llena en el Salón Oval. Putos matones de gatillo fácil que utilizan la humillación como táctica y tiñen de falsa negrita los titulares.

Al fucking tajo.

Todo estaba preparado para humillar al presidente ucranio Volodímir Zelenski a su llegada a la Casa Blanca y ser recibido por el presidente más amoral e imbécil que ha dado EE UU desde la elección de George Washington en 1789.

Una nueva era irrumpe a la velocidad de un 'reality show', escenificado en directo por Donald Trump y su correligionario J.D. Vance

Esta guerra fría no se sirve en los campos de batalla, sino en los cambios de alianzas en la escena internacional. Y cuenta con las armas de destrucción masiva más destructoras que pueda imaginarse: Donald Trump y Vladímir Putin, quien comparte sus puntos de vista, sus ideas y su amoralidad. Una nueva era irrumpe a la velocidad de un reality show, escenificado en directo por Donald Trump y su correligionario J.D. Vance, ambos recurren de forma descarnada al abuso de poder para reafirmar cuáles son realmente sus intereses o sus business. Mientras tanto, Vladímir Putin y Serguéi Lavrov esperan agazapados su entrada en escena. EEUU está dispuesto a causar daños económicos a Europa, mientras exista el entente ruso o de otras potencias imperialistas. Sin más, a carita de perro.

La supervivencia tiene esa luz mortecina de probador. Hoy me he reconocido en el cursor o tal vez me haya reconocido él. El fin de una era se aproxima en el fondo y la forma. Demasiadas batallas. Demasiados frentes a la vez.

__________________

Pako Martí es socio de infoLibre.