'Fuck you Mrs. Trump'

Groenlandia no es más que un polvorín con una mecha muy corta colocada por Trump. Al tipo le van las mechas cortas y las puestas en escena orquestadas para bisnes bélicos. Las consecuencias son del todo impredecibles.

El más chabacano, inepto y fanfarrón de los presidentes de Estados Unidos desde George Washington, cuando mira un mapamundi es como si observara un catálogo inmobiliario, de hecho, cambió el negocio de la promoción inmobiliaria por otro negocio, el de la política, cuando llegó a la Casa Blanca en enero de 2017. Y lo absurdo y paradójico del caso es que ahí sigue nueve años después con 75 millones de votos y tras haber instigado con anterioridad un asalto al Capitolio para subvertir un resultado electoral. Que me lo expliquen.

El más chabacano, inepto y fanfarrón de los presidentes de Estados Unidos desde George Washington, cuando mira un mapamundi es como si observara un catálogo inmobiliario

El prócer en cuestión ya lleva tiempo advirtiendo a los groenlandeses que quiere quedarse con su isla, por las buenas o por las malas. Su actual administración, socavando y manipulando las redes sociales, dejaba claro que no contemplaba otro futuro para la isla que bajo bandera estadounidense. Hay que admitir que la comunicación utilizada por el despacho oval juega en otra liga mucho más psicológica y dañina. Y para muestra véanse los memes publicados en X o Instagram.

A Trump se la suda que Dinamarca o que el gobierno de Nuuk haya rechazado la oferta de 700.000 millones de dólares por la isla, según fuentes cercanas a la negociación citadas por la cadena NBC News. Todo by the face, a golpe de talonario de BlackRock. Y si no le funciona, el primero que gestiona unos activos brutales será a golpe de cañón.

Lo cierto es que Trump mantiene la tradición histórica de los Estados Unidos que se ha hecho o anexionado el 40% de su territorio a golpe de talonario. Y si no le funciona el primero, dado que esto va de la ley del más fuerte, meterá una mecha corta, que es su especialidad. Mientras Europa medita, o se la trae al pairo.

Que te follen, Trump.

_______________________________

Pako Martí es socio de infoLibre.