Genocidio compartido y cómplices del genocidio

Tras 4 meses de asedio criminal y tras 75 años de impunidad por convertir la franja de Gaza en la mayor prisión a cielo abierto del mundo, sólo Sudáfrica ha tenido el valor y la sensibilidad ética para denunciar el genocidio que Israel está ejerciendo sobre el pueblo palestino. Los gobiernos progresistas de América latina no han pasado de la retórica habitual y la Europa de los 27 en su línea (no sabe no contesta o al albur de los EE.UU.), con una Alemania que cierra filas como ningún otro país, con Israel, incapaz de superar el trauma del holocausto.

Gracias al tímido pronunciamiento de Pedro Sánchez pidiendo un alto el fuego que le valió la acusación del gobierno fascista de Netanyahu de estar del lado de Hamás, y a la sorprendente postura de Josep Borrel (un verso suelto de los 27) pidiendo el reconocimiento del Estado Palestino, el alto el fuego y denunciando los crímenes de Israel, a la par que presentaba una hoja de ruta de 12 puntos que lleve a esa explosiva zona del mundo a la paz definitiva. Sólo se ha conseguido que algunos países de Europa, al menos, hayan empezado a seguir la estela del Gobierno de España; pero no seamos ingenuos, tras la extensión del conflicto a otros países de la zona y el peligro del comercio marítimo por el mar Rojo, por los ataques a los barcos-contenedores por los Hutíes, y eso es lo que ha hecho cambiar a una parte de los 27.

El TJ de la Haya, salvo un leve tirón de orejas a Netanyahu, no se ha atrevido a dictaminar el alto el fuego para detener la matanza, para detener el genocidio. Y tras la sentencia de La Haya, Israel ha incrementado los bombardeos y ha ejecutado impunemente a tres supuestos terroristas de Hamás que convalecían en un hospital de Gaza. (Crimen de guerra de libro)

Es hora ya, después de más de 27.000 asesinatos (10.000 menores), de decir las cosas por su nombre. Israel junto con EE.UU. son los responsables del genocidio al pueblo palestino (Israel lo ejecuta con las armas de EE.UU.). Es un genocidio compartido.

Y los cómplices del genocidio (o colaboradores necesarios) son los países que se han sumado al aquelarre, retirando la ayuda económica que, desde 1948, se venía destinando a UNRWA, como ayuda humanitaria para Palestina, bajo el pretexto de que 12 trabajadores de este organismo humanitario eran miembros de Hamás. Acusación que todo el mundo ha dado por buena, olvidando que UNRWA siempre ha estado en el ojo de mira de los gobiernos israelíes y no les hacía ninguna gracia su presencia en Gaza. Pero, incluso en el caso de que fueran ciertas las acusaciones (los responsables de la organización humanitaria ya han procedido a su despido y han abierto una investigación), ¿qué tiene que ver que 12 sujetos sospechosos de entre más de 30.000 trabajadores que operan en la zona sean razón suficiente para acabar con el único balón de oxígeno que les quedaba a los palestinos de la Franja? Netanyahu, feliz con una victoria más que le regalaba una parte de la Comunidad Internacional.

Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Holanda, Suiza, Finlandia, Austria, Japón, de facto, son cómplices del genocidio. Por su parte, España ha triplicado la ayuda que venía manteniendo porque la agencia de la ONU es la principal agencia humanitaria en Gaza y más de 2 millones de personas dependen de su presencia para su supervivencia. La agencia gestiona refugios para un millón de palestinos. Proporciona alimentos y atención sanitaria. “Sería inmensamente irresponsable sancionar a una Agencia y a toda una comunidad a la que sirve por acusaciones de actos criminales contra algunas personas, especialmente en tiempos de guerra, desplazamiento y crisis política en la región”. (PhilippeLazzarini, Comisionado General de UNRWA).

Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.