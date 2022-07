La herencia no es cosa menor o, dicho de otro modo, es cosa mayor. Ese papel que justifica quien se lleva la fortuna o menos fortuna de familiares, principal fuente de riqueza en España, dejando el vacío del mortal y también de lo que no se pudo llevar, porque no se le dio esa posibilidad. Demosle una perspectiva menos material a la herencia. Uno piensa en lo que le toca, que en cualquier caso puede ser como la lotería o como esa mierda canina que uno pisa por la calle. No fue aquello el legado que nos dejaron. La herencia fue esa escritura a mano realizada por nuestros seres queridos en los primeros folios de nuestra vida. Esa edad sin conocimiento pendientes de un hilo frágil. Nuestros tutores se encargaron de forjar y dejar su legado mientras que aprendíamos a caminar: nuestras maneras con hoja de problemas pero no de soluciones, cada vez mas visto en redes, en realities shows o cenas en tu casa o en la mía. Así pues, cuando alguien cercano se marcha se lleva su hoja, con sus tachones y notas, archivo intransferible que se nos grapa y que nosotros mismos nos ocupamos de cambiar o añadir. La herencia empieza al nacer.

María José López Lario es socia de infoLibre