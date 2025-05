La verdad irrefutable

Guerra: "Lucha armada, desavenencias y rompimiento de la paz entre dos o más potencias, entre dos o más naciones o entre dos o más bandos de la misma nación" (RAE) y entre dos o más ejércitos (añadiría yo).

Palestina no tiene ejército, no está reconocida como nación ni es potencia alguna.

Genocidio: "Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Usado también en sentido figurado" (RAE).

Podemos continuar con lo que dice el Artículo II de la Convención de la ONU para la prevención y la sanción del delito de genocidio, o acudir a la fuente de quien acuñó el concepto, Raphael Lemkin.

Por tanto, no es una guerra en igualdad y es un genocidio del Estado de Israel hacia el pueblo palestino.

Justificación

"Israel responde ante y por el terrorismo de Hamás. Israel se defiende".

Para los que lo justifican, pregunto: en 1987, por ejemplo, ¿el Gobierno español podría (bajo ese criterio) haber exterminado al pueblo vasco como respuesta a los horribles atentados de Hipercor por ETA? ¿Justificaríamos los asesinatos de niñas y niños vascos para evitar futuros terroristas?

La historia y sus datos

Existe multitud de documentación sólida sobre las maniobras que se realizaron para negar el Holocausto nazi. No es cuestión de creencias, es cuestión de datos con pruebas documentadas que ese genocidio existió; no sólo contra los judíos, existió contra el pueblo gitano, los homosexuales y contra las personas con discapacidad.

Como está claro que el sionismo aprendió los métodos de Goebbels para utilizar la mentira como herramienta de poder, la información de Hannah Arendt sobre la verdad y mentira en la política de aquella época se convierte en actual, y la banalización del mal, igual.

Me preocupa el odio que está inoculando Israel entre las personas de bien (conscientes, capaces de discernir), ya que su genocidio podría estar produciendo un efecto bumerán

Pronto se convertirá en actual también lo ocurrido en el juicio que enfrentó en el año 2000 la escritora Deborah E. Lipstadt ante la demanda por difamación que presentó contra ella el historiador británico David Irving, un conocido revisionista y negador del Holocausto, defensor y admirador de Adolf Hitler. Lipstadt declaraba que resultaba realmente inconcebible que haya necesidad de ir a un juicio en el que la verdad irrefutable del Holocausto nazi se ponga en duda. Pronto se convertirá en actual, digo –y veremos (ya que hay jueces predispuestos)– al presidente español sentado en el banquillo respondiendo a una querella por difamación por decir una verdad irrefutable: genocidio. Predisposición porque creen que la justicia está en peligro y así lo propagan aquellos que no creen que lo que está en peligro, realmente, es la democracia cuando se aparta del Congreso (de forma inconstitucional) a un representante del pueblo.

Conclusión

Me preocupa el odio que está inoculando Israel entre las personas de bien (conscientes, capaces de discernir), ya que su genocidio podría estar produciendo un efecto bumerán. Hay que recordar que entre los seguidores de Hitler se justificaba la limpieza étnica que realizaban los nazis; en el caso de los judíos, por considerarlos como el mal del mundo a aniquilar. Eso sería tan terrorífico como lo que piensan los sionistas sobre los palestinos. Me preocupa que ese relato se afiance en la sociedad, como ya existe contra homosexuales y personas con discapacidad, tal y como expone el director espiritual de la Iglesia Católica, el obispo de Alcalá de Henares. Y que ese relato prosiga con el pueblo de Israel, no sólo por el genocidio, sino por ese control, además del financiero, que ejercen en el resto del mundo, donde llegan a tener conexiones, incluso, hasta con festivales de música. Me preocupa que esa visión siga tomando peso por muchos reels que financien.

Parafraseando a Noam Chomsky, diría (adaptando libremente su discurso a la actualidad): la educación no es memorizar que Netanyahu, por ejemplo, mató a 43.736 palestinos en la Franja Gaza desde octubre de 2023 a noviembre de 2024 o memorizar todos los asesinatos cometidos hasta la fecha por el sionismo desde 1948. La educación es comprender cómo millones de europeos comunes y corrientes están convencidos de que es necesario.

"La educación es aprender a detectar las señales de que la historia se repite".

Joaquín Navas Cabezas es socio de infoLibre.