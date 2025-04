Mucho se habla estos días sobre la importancia del periodismo en el esclarecimiento de la verdad y la transmisión de información veraz a la ciudadanía. Evidentemente es fundamental que esto ocurra y que no haya sesgos ideológicos en el proceso de transmisión de la realidad al público. Pero creo que nos quedaríamos cortos en dejar al periodismo solo al albur de la independencia ideológica. Para ilustrar lo que quiero decir pongamos el comentadísimo caso del levantamiento de la prisión preventiva para el señor Aldama. Si dejamos a un lado los medios ideologizados de la derecha que cada día son más panfletos que medios de información y nos centramos en medios de mayor rigor como este en el que escribo, la opinión generalizadamente aceptada se puede resumir así: “Es muy extraño que el fiscal del caso Hidrocarburos y del caso Koldo sea el mismo y pida el levantamiento de la prisión provisional sobre el primer caso cuando el señor Aldama promete tirar de la manta en relación al segundo. Este fiscal está relacionado con el PP y suena todo un poco raro”.

Como máximo se ha llegado a este punto y no se ha ido más allá. Y sigo: “El señor juez se ha visto obligado a levantar la prisión provisional al retirar la petición la fiscalía y la acusación particular”. Este es el resumen de la información transmitida en todos los medios. Sin embargo, a poco que uno tenga interés por conocer la verdad y haga uso de las herramientas disponibles hoy en día puede acceder al siguiente resumen de lo que al respecto indica la ley de enjuiciamiento criminal (artículos de 502 a 519): "En España, la última palabra sobre el levantamiento de la prisión provisional recae exclusivamente en el juez o tribunal que conoce del caso, generalmente el juez instructor durante la fase de instrucción. La fiscalía, aunque juega un papel importante en el proceso, no tiene capacidad para decidir; su función es proponer o argumentar a favor o en contra de la medida, pero la decisión final corresponde al juez".

Lo que nos viene a decir la LEC es algo muy diferente a lo difundido hasta la saciedad por los medios. ¿Por qué no se introduce este punto de vista en ningún medio? ¿Hay intereses que no se sepan o es simplemente la limitación de competencias de los periodistas la que imposibilita la introducción de estos matices en la información? No tengo respuesta, pero me hace pensar. Si la respuesta es que no han sabido ir más allá en el análisis, quiere decir que la información veraz está comprometida porque no solo la buena voluntad de los periodistas es suficiente, también la competencia y clarividencia intelectual importan, y mucho.

Víctor Laria es socio de infoLibre.