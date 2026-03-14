“Tanto el fascismo estadounidense como el israelí necesitan guerras sangrientas populares y victoriosas, para que medren sus intereses políticos”. Y esto está fuera del alcance del presidente estadounidense. Y lo sabe. Con una aprobación del 41%, la guerra en Irán es la que menos apoyo registra entre los norteamericanos desde la Segunda Guerra Mundial, que contó con una aprobación del 97%. Por el contrario, los sondeos muestran que el 82% de los israelíes apoyan la guerra con Irán, el 93% entre los judíos. Y Netanyahu lo sabe. Muertos y Tomahawks para reconfigurar Oriente Próximo.

A los 11 días de la guerra conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, el total ya supera los 2.000 muertos a lo largo de una decena de países de Oriente Próximo. Esto da un resultado de 181 muertos/día. Mientras Donald Trump, uno de los mayores asesinos de este siglo, afirma al portal de noticias Axios que “prácticamente no queda nada que atacar en Irán” e insiste en que la guerra terminará pronto. “Cuando yo quiera que termine, terminará”. (Reuters). Sin que le tiemble el pulso, a carita de perro. Los muertos no tienen relevancia alguna, el barril de Brent sí.

Una brutal emergencia humanitaria que a los fascistas asesinos de Trump y Netanyahu se la trae al pairo

En Irán, 1.270 personas han muerto, según informes de medios estatales. El ejército iraní ha afirmado que al menos 104 personas murieron después de que un submarino estadounidense hundiera un buque de guerra frente a la costa de Sri Lanka. La ofensiva iniciada el 28 de febrero contra Irán y Líbano está provocando el desplazamiento forzoso de 767.700 personas, según las estimaciones del Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (Acnur) y deja en una situación de extrema vulnerabilidad a 14,1 millones de personas que ya eran refugiados en esta región. Una brutal emergencia humanitaria que a los fascistas asesinos de Trump y Netanyahu se la trae al pairo. Los muertos y refugiados siempre los ponen los mismos. Los Tomahawks los putos asesinos.

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Pako Martí es socio de infoLibre.