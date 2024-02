El activista y opositor ruso Alexéi Navalni, de 47 años, muere en la colonia penal IK-3 de Jarp, uno de los gulags fundados en la década de 1960 destinado a trabajos forzados en la región de Yamal-Nenets, donde se pueden alcanzar temperaturas de 30 grados bajo cero. Al Kremlin le gusta tener a la oposición fresquita, ocupada o muerta.

La noticia del fallecimiento del Alexéi Navalni saltaba a los medios el viernes 16 de febrero. “Es oficial, ni el hospital, ni la morgue, ni la colonia penal responde a las llamadas telefónicas; se hacen los sordos porque entienden lo que ha sucedido”. Esta declaración la realizaba el director de la fundación de Navalni, Ivan Zhdanov, denunciando lo que reza el titular en su canal YouTube. Crónica de una muerte anunciada.

Vladimir Viadimirovich Putin no tendrá ningún rival opositor en las próximas elecciones a la presidencia rusa, por haber sido rechazados por la junta electoral estar en el exilio o muertos. El ex KGB conoce perfectamente su trabajo. Lleva 24 años realizándolo, y no le tiembla el pulso cuando hay que llevarse por delante a quien no le baile el agua. La mano del Kremlin se ocupa de los pormenores. Su secretario de prensa, Dmitri Peskov, con 12 años en el cargo, declaraba a la prensa tras conocerse el fallecimiento. “El servicio penitenciario se ocupa de todas las comprobaciones. No es necesario dar instrucciones porque existe un grupo de reglas al respecto”. Lo que viene siendo: las instrucciones son claras y precisas. Aquí no habla ni Dios, y el que se mueva no sale en la foto.

Putin sabe perfectamente que ni la comunidad internacional ni el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU ni el sursuncorda pueden detener su implacable espiral de violencia, es más, se la suda. Al resto de los mortales solo nos queda rezar 3 padrenuestros y 2 avemarías.

De Purísima y Oro.

Pako Martí es socio de infoLibre