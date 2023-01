Es necesaria la unión de la izquierda ya

Un grupo de asociaciones ultra conservadoras y nacionalcatolicas, apoyadas por los partidos de nuestra derecha: PP, VOX, Cs y los tránsfugas de UPN , han convocado para este sábado una manifestación en contra del Gobierno .

Todo esto no debería ser preocupante, y estaría dentro de la normalidad, puesto que discrepar y manifestarse, cuando no se está de acuerdo con algo, entra dentro de los valores democráticos de una nación. Pero cuando se lee el manifiesto que se va a exponer, lo que se propugna en ella, cuando se ve lo que hay detrás, las mentiras, las falacias, la hipocresía y lo peor, cuando se hace para generar más odio y crispación, con el simple hecho de conseguir votos y volver a un estado donde prime y ganen los de siempre, los que mas tienen y recorten los derechos conseguidos en una democracia y se reduzca la libertad conseguida. Esto sí es un peligro y nos lleva a un tenemos que actuar. Que grupos y asociaciones que pregonan que solo debe existir una religión: la católica. Que los emigrantes son asesinos y culpables de todos los males. Que las nacionalidades o comunidades no deben existir. Que el prulingüismo es un peligro para la unidad. Que algunos partidos deberían ser ilegalizados. Cuando pregonan que solo ellos son la libertad, los que defienden la Constitución y los únicos españoles. Eso sí que da miedo y pone en peligro nuestra democracia. Pues esas asociaciones y sobre todo esos partidos son los que niegan los derechos y las libertades, los que recortan y privatizan, los que prevarican con alevosía, los que utilizan la justicia y, lo peor, los que utilizan la Constitución para sus intereses y paralizan las instituciones e incluso defienden la corrupción como sistema de actuación legal para mantenerse en el poder. Esos son los que son capaces, con el silencio y la pasividad de ciertos agentes policiales, de insultar, amenazar e incluso apalear con el fin de amedrentar y crear más odio y crispación o con el fin de provocar, para que así ellos sean los ofendidos.

Lo que la izquierda debe priorizar ante este crecimiento de la derecha retrógrada y el posible recorte de libertades es la unión y el fortalecimiento

Esta manifestación solo pretende provocar, crear odio y confusión y ante todo destruir y realizar un golpe de estado a lo que las urnas dijeron en su momento y volverán a decirlo. Una derecha que convoca una manifestación en defensa de la Constitución, que no apoyaron, y que defiende el genocidio que se produjo en la dictadura e incluso ridiculiza a los asesinados y ensalza los genocidios o habla de 'pelea de abuelos'. Una derecha que pretende vivir en el medioevo o el siglo XX y no progresar y vivir en el siglo XXI, reconociendo todos los derechos democráticos conseguidos. Una derecha que ha votado en contra de todo lo que significaba mejoras salariales y sociales. Una derecha retrógrada cuyo único objetivo en las Cortes españolas ha sido sabotear, una y otra vez, las propuestas progresistas y nunca han realizado propuestas de ninguna clase, puesto que no tienen. Salvo privatizar y destrozar lo público.

Ante esta manifestación, ante este repunte retrógrado y dictatorial de la derecha nacionalcatólica, la izquierda debe unirse. Debe dejar de lado sus diferencias, sus egos, e incluso sus personalismos partidistas y debe generar un nuevo frente de izquierda que una los intereses de la ciudadanía, que garantice lo público, que mantenga y mejore todavía más lo conseguido en derechos y libertades y mejoras salariales y de empleo. Una izquierda que dé cobertura y mejore las leyes de la vivienda, empleo, sanidad, educación y que luche contra los prevaricadores. Y que defienda el pluringüismo, las distintas nacionalidades, la libertad de partidos y sindicatos y sobre todo que defienda el laicismo, lo público frente a lo privado y que pague más el que más tiene y que informe y luche contra la desinformación y haga cumplir las leyes de memoria democrática, aborto, muerte digna y todas aquellas que hacen crecer la libertad y los derechos. Una izquierda que debe priorizar que lo más importante, ante este crecimiento de la derecha retrógrada y posible recorte de libertades, es la unión y el fortalecimiento.

Da igual quién sea el partido de izquierda que tenga más votos, lo importante es conseguir los suficientes votos para ser la opción mayoritaria y poder seguir sacando leyes que mejoren el bienestar de la ciudadanía. Y para ello, solo se puede conseguir de una manera. Unión de la izquierda, si para eso hay que hacer un nuevo frente popular, habría que pensarlo, pero no podemos esperar a ver qué pasa en las próximas elecciones. La derecha lo tiene claro, de ahí la manifestación. ¿Cuándo lo tendremos claro en la izquierda?. Es triste ver cómo esta derecha solo pretende desunir, por eso la izquierda debe enfrentarse a ella para continuar uniendo. Eso es defender la democracia, lo contrario es destruirla. ¿Qué queremos?

___________

Ximo Estal Lizondo es socio de infoLibre.