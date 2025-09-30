Tengo muchos años y me he dado cuenta de lo importante que es el orden para recordar qué tengo que hacer en cada momento; de lo cual podemos deducir que el orden es un valor positivo y necesario; lo que me llama la atención es que las personas de derechas se autodenominaran personas de orden tergiversando deliberadamente la realidad.

Porque los más de derechas que conocemos en nuestro país son los franquistas, y Francisco Franco, para llegar adonde llegó, no tengo duda de que era inteligente, aunque no sé si llegó a ser General porque estudió y llegó dentro del ejército a alcanzar dicho grado por méritos propios o lo hizo por ser nombrado por el gobierno de la República, ignorantes éstos de la clase de persona que era.

Debemos cuidar mucho cómo utilizamos las palabras para evitar aceptar el engaño

Sabemos que en los ejércitos priman el orden y la obediencia, debido a lo cual Franco fue capaz de arrastrar a los que dependían de él y a otros generales que comulgaban con sus ideas a asaltar nuestro país y matar a la mitad de los españoles.

Debemos cuidar mucho cómo utilizamos las palabras para evitar aceptar el engaño.

_______________________

Jesús Peñamedrano es socio de infoLibre.