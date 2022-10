A tomar por saco

Al tajo.

Esto va, señor Feijóo, señora Ayuso y señor Abascal and Company de lo que reza el titular. No insulten mi maltrecha inteligencia, ni castiguen más mi lóbulo frontal. Se les atragantó el reloj y probablemente el diazepam, de modo que tranquilícense; esta legislatura se la comen enterita, y háganse un favor, léanse la Crítica de la razón pura o el Ulises de James Joyce —que está muy de moda— y dejen que este gobierno y sus socios hagan su trabajo, que con la que está cayendo no es fácil, y en ocasiones se marra. Bajen el tono y sosiéguense.

En este inhóspito mes de octubre, no hay día que no se le caiga a uno la cara al suelo de vergüenza, a raíz de las declaraciones y los hechos que se suceden de modo cansino por parte de la derecha y la ultraderecha. Estos yonquis de la falacia y el embuste, que desconocen la unidad de criterios o el sentido de Estado, que van de patriotas, que hablan con la boca llena de este país, España, no les interesa otra cosa que la chequera que recibirán en función de los resultados electorales. Ergo, ya conocen el camino y su destino, y si tienen alguna duda, les remito al titular.

Es en ese momento cuando la mentira y la falacia repetida hasta la extenuidad se convierte en absurdez, nunca en verdad

La gestualidad y el argumentario de estos personajes es cansinamente falsa y burlesca. El problema llega cuando la ciudadanía compra ese argumentario, se lo cree y les vota. Es en ese momento cuando la mentira y la falacia repetida hasta la extenuidad se convierte en absurdez, nunca en verdad.

“Empeñarse en dibujar a un Madrid como una región de pobreza es absolutamente falso”. Este es el titular que da Ayuso sin que se le mueva el flequillo, cuando se advierte que el número de pobres crece de modo considerable en Madrid. Podría desarrollar el párrafo, pero prefiero remitir a la Sra. Ayuso al titular.

Esto es lo que hay, y desde el cursor, cargadito a la par que muy cansado, remito a todos estos personajes de sainete al titular.

Pako Martí es socio de infoLibre