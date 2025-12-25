Solidaridad y empatía, es Navidad

Dios católico, ¿dónde estás, que nadie te ve? Tu siervo Albiol sigue sembrando dolor como alcalde prepotente de Badalona, abusando de su poder y practicando racismo e inhumanidad, característica del Partido Popular catolicón, ha echado brutalmente a la calle a seres humanos. La acción, ejecutada sin disimulo, está reflexionada y preparada a conciencia para probar que son mejores ultras que los otros ultrafascistas españolistas. Buscan hurtar un puñado de votos con violencia y utilizando a los desheredados del capitalismo salvaje y marginados sociales por ser personas sin papeles, procedentes de otras tierras. Son pobres, aunque no dejan de ser seres humanos, y el Partido Popular los expulsa a palos, con violencia y los echa descaradamente para gozo y disfrute del PP y de toda la derecha catalanista, burguesa y señoritos (de palcos reservados y crucifijo al cuello), y de su alcalde racista, xenófobo y catolicón. Su Iglesia católica esta vez tampoco pone el grito en el cielo y expulsa del templo a los mercaderes de la vida y el racismo, a las personas que solo compran con euros limpiar pecados de sus conciencias. La realidad no se compra ni se vende, la inhumanidad racista del PP florece.

Señor Argüello, jefe del catolicismo españolista, director de los príncipes gestores del grandioso patrimonio inmobiliario y mobiliario de la secta religiosa cristiana. Usted representa y dirige sin humanidad desde la Conferencia Episcopal Española a todos esos hombres elegidos a dedo, jerárquicamente y antidemocráticamente; excluyen y marginan a la mujer, dibujándola como ser inferior. Son los escritos antiguos donde se recogen y señalan su odio y sus mentiras para dominar a las personas, desde que nacen hasta que mueren, dando pie a las dictaduras fascistas y cesaristas; caudillistas e imperialistas. Limpiar todo este terror y rencor sembrado por la mentira eterna será imposible; el poder del crucifijo, el miedo, el dinero y la inhumanidad de monoteísmo religioso no lo permitirán.

Desde la mayor humildad y respeto (...), le solicito que abran sus palacios, pisos y templos y pongan literas y den techo, hogar y un trozo de pan a las personas expulsadas por el PP de Badalona y su alcalde racista

Conferencia Episcopal, ustedes jamás han hecho un gesto humanista de solidaridad, sus áticos, pisos, palacios, casas, mansiones, lujos, privilegios excesivos y moquetas les ciegan. Ustedes no ignoran sufrimiento de las personas migrantes, pero no he visto al gran jefe de la Iglesia católica solicitar enérgicamente humanidad al PP de Feijóo y a los ultras. No deben olvidar que sus antepasados fueron migrantes, según la verdad histórica y no los relatos inventados o creados para mayor gloria de la jerarquía católica.

Son seres humanos los apaleados y perseguidos, mancillados y calumniados por el alcalde de Badalona y perseguidos para que abandonen la ciudad del racismo pepero. Desde la mayor humildad y respeto, que ustedes no tienen hacia las personas, le solicito que abran sus palacios, pisos y templos de toda la patria y pongan literas y den techo, hogar y un trozo de pan a los seres humanos: son personas expulsadas por la fuerza física y sin contemplaciones por el PP de Badalona y su alcalde racista.

Son personas, nos necesitan y ustedes tienen los medios inmobiliarios y mobiliarios ante el abandono, desprecio y represión del PP y su alcalde de Badalona. Porque todas y todos somos hijas e hijos de la tierra madre y padre, diferentes por naturaleza e iguales por ley universal. Les suplico humanidad y solidaridad, son seres humanos.

Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.