El tempo, ese movimiento en el aire que hace fluir el texto sin estridencias. Entrelazando ideas y palabras. Buscando la comunicación. Para nada.

Me entretuve esta mañana, tras el café con mi outfit. No entiendo por qué retiré los jeans rotos y los sustituí por los chinos. Tampoco sé por qué escribo. Escribo.

La derecha de este país, por llamarla bien o de algún modo, anda empecinada con un adelanto electoral o de la vida. Les da igual lo que se adelante, la cuestión es adelantarlo para conseguir el trono de la nación. Se la suda que hoy el ejército israelí haya asesinado a más de 80 gazatíes, tiroteándolos a carita de perro. No es relevante. La otra fuerza política, más allá de la derecha, en los confines de ultramar, perdida en sus propias tormentas políticas, hila su discurso al más puro estilo Steve Banon. Nada nuevo. No hacen más que provocar, envilecer el diálogo político y sobre todo mentir. Se la trae al pairo la ética, las maneras, el tempo o la caló. Son así de majaderos, por llamarlos bien o de algún modo.

Mientras la morralla política deja su impronta, no queda otra que apurar el gazpacho 'on the rocks' y, como reza el texto de Robe Iniesta, "a tomar por culo"

Debería volver a los jeans rotos.

Carlos E. Cué abría titular en un medio digital de cuyo nombre no quiero acordarme: “Sánchez prepara una sacudida en el PSOE para no tirar la toalla”. Probablemente no le quede otra, Cué, sacudir, aunque mantengo la tesis de que esto no va más allá de los tres prendas, Ábalos, Koldo y Cerdán, cuya gestualidad delata su calado, sin olvidar obviamente el trabajo de campo realizado por la magistratura, paradójicamente siempre a favor de obra.

Pako Martí es socio de infoLibre.