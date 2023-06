A vueltas con la Unidad

¿Por qué se está manoseando tanto el término unidad? Que si Pablo Iglesias, que si Podemos, que si Yolanda, que Más País… Está siendo un espectáculo bochornoso. Cuáles son las diferencias en la forma de entender el País y a la sociedad entre ellos, qué hace tan difícil el acuerdo, me parece que pocas. Pero las peleas anteriores, la pugna por quién va en un sitio de las listas y quién en otro, la dificultad de comprender cuándo la política te pide que des un paso a un lado, parecen ser motivos como para, una vez más, tirar todo por la borda.

¿Cuántas bajas han ocasionado en estos años los enfrentamientos? De no mediar la división Pablo Iglesias–Íñigo Errejón, ¿sería Isabel Díaz Ayuso lo que es hoy?

No puede ser que no vaya a haber una candidatura unitaria, sería imperdonable. ¿Cuántas bajas han ocasionado en estos años los enfrentamientos? De no mediar la división Pablo Iglesias–Íñigo Errejón, ¿sería Isabel Díaz Ayuso lo que es hoy? Ahí se provocó una barbaridad: Carmena fuera de la alcaldía y el PP dominando Madrid. ¿Habrá que provocar, ahora, un gobierno PP-Vox? Espero no ver luego aparecer a las y los “líderes” con cara de circunstancias queriéndonos convencer de que la responsabilidad es de la otra, el otro, que actuaron negativamente. ¡Por favor! Luego no vengáis con que IU quiere acabar con Podemos. Con que Podemos se niega a todo. Con que Compromís, Más Madrid... y el lucero del alba. Voy a ser fino, me salen varios tacos, sería imperdonable.

Joaquín Roa Ortigosa es socio de infoLibre.