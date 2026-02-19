Participa en el sorteo para ver el ballet ‘Giselle’ en 16 ciudades de España con Cine Yelmo

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para ver el ballet ‘Giselle’ el martes 3 de marzo de 2026 en cine Yelmo. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail y ciudad a la que quieras asistir). La fecha tope para participar es el 2 de marzo de 2026. El pase será a las 20:15 horas en los cines Yelmo de tu ciudad. Las personas ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

Se proyectará en 16 ciudades de España: Álava (Boulevard), Albacete (Imaginalia), Alicante (Puerta de Alicante), Almería (Roquetas), Barcelona (Westfield La Maquinista), Cádiz (Área Sur), Gijón (Ocimax), Madrid (Ideal, Plaza Norte 2), Málaga (Vialia, Rincón de la Victoria), Oviedo (Los Prados), Tarragona (Parc Central), Valencia (Mercado de Campanar), Vigo (Travesía Vigo), Santa Cruz de Tenerife (Meridiano), Las Palmas (Las Arenas) y Vizcaya (Artea).

'Giselle', el ballet romántico por excelencia será proyectado en directo desde Londres con la prestigiosa compañía The Royal Ballet. Con una producción fascinante de Peter Wright, narra la historia sobre cómo el mundo se pone patas arriba cuando la campesina Giselle descubre que su amante Albrecht es en realidad un noble prometido a otra dama.

El poder sobrenatural de la obra la convierte en uno de los mejores ejemplos del género romántico del siglo XIX, con una belleza espectral que alcanza su máximo esplendor durante la Danza de las Willis del Acto II. La variada temática de las tramas se inspira en las obras de Heinrich Heine y en los poemas de Victor Hugo.

La producción de Peter Wright fue creada en 1985 con diseños de John Macfarlane y ambientada en la partitura de Adolphe Adam. Esta producción evoca dos reinos transportando al público desde el idilio pastoral hasta el cementerio iluminado por la luna.

Se emitirá a través de +Que Cine, que es la ventana de Cine Yelmo dedicada a concentrar los eventos, planes culturales y todos los contenidos alternativos a la cartelera convencional.

Entradas ya a la venta en la web de Cine Yelmo.

*Sujetas a disponibilidad del cine

**Los ganadores serán escogidos a través de una herramienta de selección aleatoria entre todos los participantes del sorteo. No se podrá requerir el valor del premio en efectivo