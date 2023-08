Sorteamos entradas para ver 'Hechos y faltas' en el Teatro Pavón de Madrid

Invitamos a las socias y los socios de infoLibre a participar en el sorteo de entradas dobles para ver la obra ‘Hechos y faltas’ el domingo 3 de septiembre en Madrid. Para participar, envía un e-mail a socios@infolibre.es con el asunto Sorteo Hechos y faltas. La fecha tope para participar es el 1 de septiembre. El pase será a las 18:00 horas en el Teatro Pavón, en la calle de Embajadores, 9, 28012, Madrid. Los ganadores serán contactados por e-mail.

El reputado autor John D’Agata ha escrito una crónica sobre la tasa de suicidios en Las Vegas para una de las mejores revistas del país. Emily, su redactora jefa, encarga al becario Jim Fingal la verificación de hechos. Se encuentra con un problema: gran parte de ellos se los ha inventado. Lo que empieza como un trabajo más, pronto se convertirá en una hilarante historia sobre los límites que separan la libertad narrativa de la ficción.

¿Puede la imprecisión narrativa de unos hechos viciar el trasfondo de una noticia? ¿A partir de cuántos errores se convierte en falsa? Aquí está la cuestión de un debate ancestral que ha dado de comer desde hace siglos a profesionales de la comunicación de todo el mundo, ya sean de medios impresos, televisivos o digitales. Si los hechos no fueran más que una sucesión de fechas, nombres y cifras, no nos haría falta más que un solo periódico, canal de televisión o portal de noticias digital. Curiosamente, los países totalitarios en los que esto se da son caldo de cultivo para las “fake news”, enviando un mensaje único e incontestable de que “así son las cosas”.

Tras su representación en Broadway, Francia o Argentina llega a España la adaptación teatral del libro What Happens There. Adaptada y dirigida por Bernabé Rico y protagonizada por Ángeles Martín, Antonio Dechent y Juan Grandinetti.

