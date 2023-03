Sorteamos entradas para ver 'El sonido oculto' en el Teatro Pavón de Madrid

Invitamos a las socias y los socios de infoLibre a participar en el sorteo de entradas dobles para ver la obra ‘El sonido oculto’ el jueves 30 de marzo en Madrid. Para participar, envía un e-mail a socios@infolibre.es con el asunto Sorteo El sonido oculto. La fecha tope para participar es el 29 de marzo. El pase será a las 19:00 horas en el Teatro Pavón, en la calle de Embajadores, 9, 28012, Madrid. Los ganadores serán contactados por e-mail.

Juan Carlos Rubio adapta y dirige la obra de Adam Rapp, éxito de crítica y público en la escena neoyorquina de Broadway. Esta pieza sacudió al público y a la crítica y fue nominada al Premio Tony a la Mejor Obra en la 74.ª edición.

El sonido oculto es un thriller psicológico donde nada es lo que parece. Toni Acosta y Omar Ayuso protagonizan esta obra en la que interpretan a una profesora de escritura en la prestigiosa Universidad de Salamanca y a un misterioso estudiante que la visita buscando inspiración para su novela. Paradójicamente, será este quien inspire a la profesora para que ésta le pida un favor casi inconcebible. La línea entre la ficción y la realidad es casi invisible, la obra enfrenta a una mujer equilibrada emocionalmente, afectada por una enfermedad, y a un joven con su propia historia encima.

En la trayectoria de Toni Acosta destacan interpretaciones teatrales en obras como Ana en el trópico, por la que fue nominada a Mejor Actriz Secundaria en los Premios MAX; El invierno bajo la mesa (nominada a Mejor Actriz en los Premios Mayte) y La tentación vive arriba (Premio Ercilla a la Mejor Actriz). En el cine sobresalen sus filmes 7 minutos (Biznaga de Plata a Mejor Actriz de Reparto en el Festival de Málaga y la exitosa trilogía dirigida por Santiago Segura Padre no hay más que uno, Padre no hay más que uno 2, Padre no hay más que uno 3.

Formado en la prestigiosa escuela de interpretación de Juan Carlos Corazza, Omar Ayuso ha protagonizado la exitosa Élite para Netflix tras realizar trabajos televisivos (El Continental) y cinematográficos (Maras de Salvador Calvo o Le paradis de Diane de Carmen Jaquier y Jan Gassmann).

