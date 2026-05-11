La sanidad privada apuesta por la innovación tecnológica y nuevos modelos asistenciales

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ha presentado su nueva edición del Observatorio del Sector sanitario privado, informe que publica de manera anual. Con la pretensión de ofrecer “una nueva mirada a un sistema sanitario integrado”, el documento contiene un diagnóstico completo del estado del sector sanitario privado como “motor de innovación y sostenibilidad dentro del sistema sanitario”. La decimosexta edición de este informe muestra la evolución de un sector que ya suma 12,8 millones de asegurados, lo que supone un 1,7% más que el año pasado. Al mismo tiempo, el estudio refleja su apuesta decidida por la incorporación de tecnología sanitaria avanzada.

La Fundación IDIS es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a poner en valor la aportación de la sanidad privada al sistema sanitario español, y promover de ese modo la salud de todos los españoles. Un pilar fundamental de su actividad es la elaboración anual de este informe a partir de fuentes de datos públicas y privadas, con el objetivo de ofrecer a la opinión pública una radiografía rigurosa de la evolución, peso y valor de la sanidad privada en España.

“Uno de los sellos distintivos de la sanidad privada es su capacidad para fomentar innovación y eficiencia al conjunto del sistema sanitario: desde avances tecnológicos hasta modelos asistenciales pioneros”, aseguró Fernando Campos, presidente de la Fundación IDIS, “pero el reto no consiste únicamente en incorporar tecnología, sino en integrarla de forma inteligente y responsable. La sanidad del futuro será más digital, más innovadora y más colaborativa, y el sector privado tiene un papel clave en este futuro”.

Campos aprovechó para recordar el nuevo lema de la fundación: “Una nueva salud es cosa de todos”. Y es que, argumentó el presidente, “nos encontramos ante retos sanitarios cada vez más complejos, con un envejecimiento de la población y una mayor presión sobre los sistemas sanitarios que requiere inversiones cada vez más altas. Es imprescindible apostar por la tecnología y nuevos modelos asistenciales”. El informe, continuó “pone cifras a una realidad incuestionable: la colaboración público-privada es indispensable para la sostenibilidad del sistema sanitario y para asegurar una atención de calidad que ponga la salud de las personas en el centro”.

Inversión e innovación en la sanidad privada

El plato fuerte de la jornada fue la presentación de los datos y conclusiones del observatorio de este año. La exposición corrió a cargo de Marta Villanueva, directora general de IDIS, que empezó pidiendo “la normalización del sector sanitario privado para que tengamos una sanidad equitativa y solvente”. En primer lugar, desgranó el gasto sanitario actual del sector, que se eleva hasta los 37.048 millones de euros, casi tres millones más que en el año anterior. Ese dato representa el 2,47% del PIB y el 26,8% del total del gasto sanitario en España-un 0,8% más que en el ejercicio previo.

Con 12,8 millones de personas con un seguro de salud, el volumen de primas se ha situado en 13.312 millones de euros, con un incremento del 11,5%. “Este dato refleja no solo el aumento de la confianza en el sistema privado, sino también la liberación de recursos que este sector aporta al sistema nacional de salud, permitiendo una mayor eficiencia y acceso para todos los ciudadanos”, remarcó Villanueva.

Desgranó a continuación las instalaciones con las que cuenta el ámbito de la salud privada. Un total de 440 hospitales en todo el país, lo que significa un 57% del total y un 31% de las camas disponibles en España. Mayor aún es el peso en lo referido a las residencias: un total de 3904 residencias, el 70,1% del total; y casi 290.000 plazas que suponen el 73,5% de las que existen en nuestro país. Es también muy destacable el volumen que suponen las clínicas dentales privadas (el 99,4% del total) y en salud mental (son privados un 75% del total de hospitales y el 71% de las camas). “Esto indica la potencia de la respuesta que da el sector privado”, concluyó la directora general de IDIS, “imaginaos que esto no existiera”.

En términos de actividad asistencial, el sector prosigue consolidando su peso dentro del sistema sanitario. En 2023 registró cerca del 30% de las altas hospitalarias, atendió más del 32% de las urgencias y realizó el 42% de las intervenciones quirúrgicas en España.

Todo ello va en consonancia con un crecimiento sostenido de la aportación al PIB del sector sanitario privado entre 2013 y 2023. La conclusión de Villanueva se extrae fácilmente de los datos: “Del sector privado es esencial para tener un espacio sanitario integrado e integrador. Pero necesitamos un compromiso político y social por parte de todos los agentes para poder materializar los cambios necesarios”.

Un debate sobre la sostenibilidad del sistema

Para ahondar en los contenidos y conclusiones del observatorio tuvo lugar una mesa de debate en la que participaron Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad; Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes; Boi Ruiz, exconsejero de Sanidad de Cataluña; y Juan Abarca, presidente de HM Hospitales. Durante la mesa, los expertos repasaron el estado del sector sanitario en España; analizaron de las fortalezas y debilidades de las leyes sanitarias y abordaron las perspectivas de futuro. Abrió la mesa Javier Padilla, que ofreció un panorama muy completo de la situación del sistema público de salud y sus necesidades más urgentes. Concluyó constatando la “tendencia creciente de la sanidad privada, y la cada vez mayor dependencia del sector público del privado, lo cual no tiene por qué ser positivo. Y es que refleja la falta de capacidad del sistema público para adaptarse a las necesidades de la población”.

Abarca presentó una visión más crítica del sistema público de salud: “El sector público quedó muy perjudicado con la crisis de 2008, cuando perdió el tren de la innovación tecnológica por la falta de presupuesto. No se recuperó hasta el Covid, cuando los fondos europeos nos permitieron incorporar tecnología. Sin embargo, el Covid también perjudicó el sistema empeorando las listas de espera”. Según el presidente de HM Hospitales, tenemos un sistema sanitario “burocratizado que impide que se pueda implementar la innovación de manera efectiva. Ya no cumple con los valores que tenía en un principio y no respeta la equidad. En mi opinión, hace falta una nueva Ley General de Sanidad que normalice la colaboración pública-privada”.

Escobar reflexionó en torno al “rol activo” que deben tener los pacientes en el sistema de salud. “Las entidades de pacientes somos agentes del sistema y podemos aportar evidencias y experiencias para tomar mejores decisiones”, explicó la ponente. Escobar defendió la necesidad de reforzar la atención primaria, verdadero pilar del sistema sanitario y el “más cercano a las personas”.

Boi Ruiz cerró la rueda de intervenciones exponiendo que “el gran reto del sistema sanitario es la solvencia. Ahora mismo no somos solventes para resolver los cambios de paradigma de los últimos años, y eso que muchos de esos cambios eran predecibles”. Bajo su punto de vista, el Ministerio de Sanidad “no es plenamente soberano”, lo que dificulta en buena medida la resolución ágil de los problemas que afronta el sistema sanitario.

Adolfo Fernández-Valmayor, secretario general de la Fundación IDIS, se hizo cargo de la clausura del acto subrayando la “madurez del entorno asistencial privado”, su flexibilidad ante los retos y su apuesta por la innovación y la calidad asistencial. “El sector asistencial privado contribuye a aliviar la presión del sistema público”, permitiendo una distribución más equitativa de la asistencia y optimizando el uso de recursos sanitarios disponibles.

“Aún queda mucho por delante”, concluyó, “pero es el momento de abrir esta reflexión sobre lo que tenemos que hacer para tener una buena sanidad en los próximos 40 años. Menos ideología y más datos; menos confrontación y más trabajo. Os invito a conocer la aportación de un sector que quiere seguir sumando”.