Adiós a Diane Keaton, estrella de comedias como 'Annie Hall' y 'Something's Gotta Give'

La ganadora de un Óscar por la comedia de Woody Allen 'Annie Hall' (1977), directora de varias películas y empresaria de una marca de vinos con su nombre, Diane Keaton, murió este sábado a los 79 años. Su fallecimiento fue confirmado por Dori Rath, productora de varias de las películas más recientes de Keaton, quien no especificó dónde ni cuándo falleció ni la causa.

La actriz cuenta con unas cien apariciones en cine y televisión, entre las que se encuentran grandes clásicos de la historia del cine como la trilogía 'The Godfather' (1972, 1974 y 1990) y comedias como 'The First Wives Club' (1996).

Keaton recibió otras tres nominaciones al Oscar: una fue por el drama 'Reds' (1981), en el que interpretó a una escritora de la década de 1910; otra fue por el drama 'Marvin's Room' (1996); y la última por la comedia amorosa 'Something’s Gotta Give' (2003), cinta en la que conquista a un apuesto médico mucho más joven (Keanu Reeves) y a un atractivo hombre de 60 años (Jack Nicholson).

La primera vez que Keaton se puso detrás de la cámara fue en el corto 'What does Dorrie want?' (1982) y en el documental 'Heaven' (1987).

Su última cinta como cineasta, 'Hanging Up' (2000), la protagonizó junto a Meg Ryan y a Lisa Kudrow. Un drama cómico basado en una novela de Delia Ephron. Mientras que su última aparición en la gran pantalla fue el año pasado, en la película 'Summer Camp' (2024), una comedia sobre una reunión de tres amigas de la infancia en un campamento de verano.

En 2022, Keaton inmortalizó las huellas de sus manos y pies sobre el cemento de la entrada del famoso Teatro Chino, ubicado en el paseo de la Fama de Hollywood (Los Ángeles, EE.UU.), en homenaje a su exitosa trayectoria como artista.

Libros, moda y vino con hielo

A lo largo de los años también ha escrito una docena de libros: sobre moda, arte y arquitectura, así como obras autobiográficas.

En su faceta empresarial, Keaton lanzó una marca de vino con su nombre, que según ella estaba diseñada específicamente para servirse con hielo, que es exactamente como a la actriz le gustaba.

"No estoy segura de cuándo empecé con esto -dijo en una entrevista para People en 2015- Creo que probablemente fue porque hacía mucho calor en Nueva York cuando vivía allí en los años 70. Solía ​​salir al balcón para refrescarme, ya que mi apartamento no tenía aire acondicionado, y un día pensé en probarlo con hielo. ¡Desde entonces se ha mantenido así!".

De Broadway a la gran pantalla

La actriz fetiche de Woody Allen nació el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, pero a los 19 años, abandonó sus estudios y se mudó a Nueva York para estudiar interpretación en el Neighborhood Playhouse.

Debutó en Broadway en el exitoso musical 'Hair', primero como miembro del elenco y luego como Sheila en 1968, la protagonista femenina. Y según The New York Times, rechazó la prima de 50 dólares que se ofrecía a los actores que estuvieran dispuestos a aparecer desnudos en una escena.

Su debut cinematográfico llegó en 1970, con la película 'Lovers and Other Strangers'.

Keaton nunca se casó, pero algunas de sus relaciones amorosas llegaron a los tabloides, como la que mantuvo con los directores Warren Beatty y Allen, o con el actor Al Pacino. La actriz se convirtió en madre soltera a los cincuenta años al adoptar a sus dos hijos, Dexter y Duke, en 1996 y 2001, respectivamente.