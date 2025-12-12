Fallece a los 67 años Adolfo Fernández, actor en 'Policías', 'Aguila Roja' y 'En la orilla'

Adolfo Fernández, actor en películas como Entre las piernas y Yoyes y series como Policías y Águila Roja, además de intérprete y director teatral ganador de un premio Max por En la orilla, ha fallecido a los 67 años, ha informado este viernes la Academia de Cine.

Nacido en Sevilla en 1958, aunque afincado desde niño en Bilbao, Fernández padecía un cáncer. Con la obra de teatro En la orilla (basada en la novela de Rafael Chirbes) recibió un premio Max en 2018, junto a Ángel Solo, por la mejor adaptación o versión de obra teatral.

Se inició en la dirección a finales de los años 80 al frente de la Escuela de Teatro de Sestao, según su biografía en la compañía que él mismo fundó en Bilbao en 2002, K Producciones, para "la realización de proyectos de autores contemporáneos con un enfoque distintivo en el contenido político y social".

Como actor, trabajó en obras como Testigo de Cargo, Vida y muerte de Pier Paolo Pasolini o A Electra le sienta bien el luto, Frankie & Johnny y Martes de Carnaval, con Mario Gas. Bajo su propia dirección además en Ejecución hipotecaria y La flaqueza del bolchevique.

En televisión ha participado en numerosos proyectos y protagonizado las series Policías en el corazón de la calle, Los 80, tal como éramos, 'B&b' y más recientemente ha participado en La noche más larga o Machos Alfa de Netflix.

En cine trabajó con José Luis Cuerda, Mario Gas, Pedro Almodóvar Felipe Vega, Gerardo Herrero, Mariano Barroso, Isabel de Ocampo, Icíar Bollaín, Manuel Gómez Pereira o Daniel Monzón.