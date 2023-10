Palestina en pedazos: 20 libros, películas y series para reconstruir con cultura lo que destruye la guerra

La cultura como puente para el entendimiento en pleno recrudecimiento de un conflicto atávico y enquistado, que vive estos días uno de sus momentos más dramáticos. Todo el mundo mira de nuevo a israelíes y palestinos después de un fin de semana especialmente cruento que ha hecho saltar todas las alarmas ante un presente de lo más incierto.

Mucho se ha escrito y mucho se ha rodado para tratar de encontrar respuestas más o menos válidas a este disputa interminable. Lejos de una solución, la situación va a peor 75 años después de la Nakba, término árabe que significa "catástrofe" o "desastre" y que se utiliza para designar el masivo éxodo de los palestinos, acelerado a partir de la declaración de independencia de Israel el 14 de mayo de 1948.

Tratando de poner un poco de luz en este octubre trágico en el que la comunidad internacional aguanta la respiración mientras mira hacia Gaza, recomendamos en infoLibre una serie de lecturas y de películas para comprender un poquito mejor cómo y por qué se ha llegado hasta aquí.

Palestina. Cien años de colonialismo y resistencia, de Rashid Khalidi (Capitán Swing)

Una historia de referencia sobre los cien años de guerra contra los palestinos de la mano del principal historiador estadounidense de Oriente Medio, contada a través de acontecimientos cruciales y de la historia familiar En 1899, Yusuf Diya al-Khalidi, alcalde de Jerusalén, alarmado por el llamamiento sionista a crear un hogar nacional judío en Palestina, escribió una carta dirigida a Theodore Herzl: el país tenía un pueblo indígena que no aceptaría fácilmente su propio desplazamiento. Advirtió de los peligros que se avecinaban y terminó su nota diciendo: "en nombre de Dios, que se deje a Palestina en paz". Así, Rashid Khalidi, tataranieto de al-Khalidi, comienza esta amplia historia, el primer relato general del conflicto contado desde una perspectiva explícitamente palestina, poniendo en entredicho las interpretaciones aceptadas del conflicto, que tienden, en el mejor de los casos, a describir un trágico enfrentamiento entre dos pueblos que reclaman el mismo territorio.

Aquí podéis ver las presentaciones de 'Palestina. Cien años de colonialismo y resistencia' que hizo Rashid Khalidi en su visita a nuestro país la pasada semana.



Barcelona @IEMed_ https://t.co/vwqY10uDDB (inglés)

Madrid, @Casaarabe https://t.co/xqoVP06Lfi (castellano) pic.twitter.com/qvjWXEpaVF — Capitán Swing (@Capitan_Swing) 25 de mayo de 2023

¡Palestina existe!, de varios autores (Editorial Foca)

José Saramago, Noam Chomsky, James Petras, Edward W. Said, Alberto Piris y Antoni Segura denuncian desde diferentes perspectivas cómo Israel desarrolla una estrategia perfectamente planificada de ocupación y desalojo de Palestina, y cómo la llamada comunidad internacional emite, como mucho, algunas quejas retóricas en las que sitúa al agresor y al agredido en el mismo plano. Eso cuando no se refiere en términos más duros y conminativos a la resistencia palestina (calificada de «terrorista», sin matiz de ningún tipo) que a la acción criminal del Estado sionista, de la que sólo deplora sus «excesos», como si toda su política genocida no fuera en sí misma un intolerable y aberrante exceso.

Historia de Palestina. Desde la conquista otomana hasta la fundación del estado de Israel, de Gudrun Krämer (Siglo XXI de España Editores)

Esta importante obra histórica está inspirada por un principio que le da una gran coherencia: la crítica a la famosa frase de la declaración de Balfour donde se preveía otorgar “una tierra sin pueblo a un pueblo sin tierra", es decir, una región supuestamente vacía de habitantes e historia a unos emigrantes judíos procedentes, sobre todo en un primer momento, de múltiples diásporas europeas y a quienes, no obstante, se atribuye un derecho eterno y exclusivo al Eretz Israel. La claridad de la narración de los acontecimientos, personajes y fechas hace que el lector no especializado pueda situar sin problemas las realidades expuestas en su marco temporal. Un cuadro cronológico, un glosario y unos mapas complementan muy oportunamente este libro necesario y sin equivalentes en la bibliografía en lengua española.

Historia de la Palestina moderna: un territorio, dos pueblos, de Ilan Pappe (Akal)

El historiador crítico con Israel más conocido a nivel mundial aborda la historia de Palestina desde el periodo otomano, a principios del siglo XIX, durante el reinado de Mohamed Alí, y traza un recorrido que va desde la llegada de los primeros sionistas a finales del siglo XIX, al mandato británico a comienzos del siglo XX, la creación del Estado de Israel en 1948, y las subsiguientes guerras y conflictos, que culminan en las intifadas de 1987 y 2000. Otros de sus aplaudidos títulos sobre esta materia son Los diez mitos de Israel, La idea de Israel, Los palestinos olvidados. La limpieza étnica de Palestina o La cárcel más grande de la Tierra.

Palestina. De los acuerdos de Oslo al apartheid, de José Abu-Tarbush e Isaías Barreñada (Editorial Catarata)

El 13 de septiembre de 1993 se firmaba la Declaración de Principios entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) e Israel, conocida más genéricamente como los Acuerdos de Oslo. Tres décadas después, la situación humana y política de los territorios palestinos está considerablemente peor que antes. Lejos de las expectativas suscitadas entonces, se ha ampliado la ocupación, reforzado la dependencia palestina de Israel y eliminado la posibilidad de un Estado palestino viable. Pese a los avances de la cuestión de Palestina en la esfera internacional, no existe ninguna iniciativa ni compromiso internacional significativo que abogue por su defensa de manera efectiva. Por el contrario, se observa un palpable abandono de los esfuerzos políticos y diplomáticos en esa dirección entre las grandes potencias mundiales, regionales e, incluso, Estados árabes.

La derrota de Oriente, de Eugenio García Gascón (Libros del K.O.)

Un repaso a la actualidad de Oriente Medio desde 2013 a 2017: la guerra de Siria, el fracaso de la Primavera Árabe, el terrorismo, el conflicto árabe-israelí. Este título (continuación de La cárcel identitaria), es el cuaderno de bitácora de un corresponsal escéptico en mitad de un naufragio. Eugenio García Gascón anota en su diario el paisaje de una región, Oriente Medio, sumida en un círculo vicioso de fanatismo religioso, intereses geopolíticos e interferencias extranjeras. El autor tiene siempre presente la advertencia de Carl Bernstein, a propósito del conflicto israelo-palestino: "cualquier reportero serio que desee comprender nuestro mundo, incluyendo lo que está sucediendo en Washington o en Europa, y lo que está sucediendo en Siria con el Estado Islámico, y todo lo que está relacionado con los vuelcos interno y externo del mundo islámico, tiene que venir primero a Jerusalén porque esta es la zona cero".

Palestina en pedazos, de Lina Meruane (Random House, 2023)

A comienzos de los años 2000 y a partir de una serie de sucesos fortuitos, para Lina Meruane comienza a cobrar forma la posibilidad de volver a Palestina con las paradojas que contiene la idea de un regreso a un lugar que nunca se habitó pero que, sin embargo, forma parte de una geografía personal. De allí provienen sus abuelos paternos, que emigran a Chile en 1920 y buscan rápidamente las vías para asimilarse al país de acogida, relegando el origen palestino a un rumor de fondo que recorre generaciones. Ni ellos ni sus hijos regresan nunca a un territorio que pasa a formar parte de un relato familiar hecho de ruinas de un mundo desaparecido, de casas a las que ya no se puede entrar, nombres reinventados y lagunas de memoria. En 2012, Meruane consigue viajar a Beit Jala y regresar, como no pudieron hacer sus abuelos ni su padre, a la ciudad de sus ancestros, y de esta experiencia surge «Volverse Palestina», la crónica de un retorno a las raíces pero, ante todo, de la inmersión en una compleja realidad presente que resuena íntimamente con ella y apela al compromiso.

El interminable conflicto en Israel y Palestina, de Antoni Segura i Mas y Óscar Monterde (Síntesis)

Esta obra es una síntesis de la historia de una pugna que dura ya más de un siglo y que tiene como escenario el territorio que históricamente se conoce como Palestina. Se trata de un recorrido por la historia de la confrontación entre árabes y judíos, primero, y entre palestinos e israelíes, después, que abarca desde las primeras aliyás y el nacimiento del sionismo hasta nuestros días y que se ha convertido en uno de los conflictos en activo más largos del mundo actual. Dirigido a todos aquellos interesados en tener una visión global del conflicto que ha marcado la historia de Oriente Medio, el objetivo de este libro es acercarnos a los orígenes del conflicto, su evolución y enmarcarlo en su contexto regional e internacional. Es una historia que aborda las principales cuestiones de la confrontación: el sionismo, el colonialismo británico, las guerras árabe-israelíes y la cuestión de los refugiados, la ocupación de los territorios palestinos, el proceso de paz y su fracaso y los dilemas de la coyuntura actual.

La historia oculta de la creación del estado de Israel, de Alison Weir (Capitán Swing)

Poco después de la segunda guerra mundial el estadista estadounidense Dean Acheson advirtió de que la creación de un Estado judío en tierras ya habitadas durante siglos por musulmanes y cristianos pondría en peligro tanto los intereses estadounidenses como los occidentales en la región. A pesar de advertencias como ésta y las enérgicas objeciones de los principales expertos diplomáticos y militares de la época, el presidente Truman apoyó el establecimiento del Israel moderno en territorio palestino. La historia de cómo los sionistas manipularon al gobierno y los medios de comunicación estadounidenses para promover los intereses de Israel permanece 'oculta' al público en general, pero este libro ofrece una respuesta inequívoca: Estados Unidos tuvo un papel fundamental en la creación del Estado judío en las tierras árabes de Palestina, a expensas de sus habitantes.

La invención del pueblo judío, de Shlomo Sand (Akal)

Todo moderno Estado-nación cuenta con una narración de sus orígenes, transmitida tanto por la cultura oficial como por la popular; entre tales historias nacionales, sin embargo, pocas han sido tan escandalosas y controvertidas como lo es el mito nacional israelí. El muy conocido relato de la diáspora judía del siglo I d.C. y la reivindicación de una continuidad cultural y racial del pueblo judío hasta el día de hoy, resuenan más allá de las fronteras de Israel. Pese a su abusivo empleo para justificar el asentamiento de judíos en Palestina y el proyecto del Gran Israel, se han realizado muy pocas investigaciones académicas sobre su exactitud histórica. En este valiente y apasionado libro, Shlomo Sand demuestra que el mito nacional de Israel hunde sus orígenes en el siglo XIX, no en los tiempos bíblicos en los que muchos historiadores judíos y no judíos– reconstruyeron un pueblo imaginado con la finalidad de modelar una futura nación.

Hoy es un día para recordar que incluso dentro de la intelectualidad judía nacida en el Estado de Israel ha surgido una corriente crítica con la ocupación militar, limpieza étnica y apartheid contra los palestinos. Los llamados Nuevos Historiadores como Ilan Pappé y Shlomo Sand. pic.twitter.com/dNKOP9Sc0I — Omar Vázquez Heredia (@OmarVazquezHere) 8 de octubre de 2023

PELÍCULAS Y SERIES

Los primeros 54 años. Un manual abreviado de la ocupación militar. (2021)

Un relato de la ocupación israelí de los territorios palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza con declaraciones de soldados israelíes sobre su servicio allí y que hablan sobre sus misiones en los con crudas imágenes de archivo de más de medio siglo de sometimiento militar. El cineasta Avi Mograbi sorteó el ostracismo que sufre en su país el documental al programarlo en decenas de muestras internacionales, como por ejemplo el Festival Internacional de Gijón, donde pudo verse en 2021.

Una palabra: ocupación. (2019)

A tantos lustros de la ocupación israelí en Palestina y en un clima cada vez más enconado, ¿existe una verdadera opción para lograr la paz? A través de las palabras del reconocido activista social Gershon Baskin, el director y guionista Nejemye Tenenbaum narra en este documental cómo la ocupación militar israelí devasta la vida de millones de palestinos y al mismo tiempo daña los valores judíos del pueblo de Israel. El documental concatena el testimonio de Baskin con material fílmico, animaciones y fotografías escasamente publicadas para contar una narrativa poco conocida en el mundo occidental.

Ajami. (2009)

Dirigida por Scandar Copti y Yaron Shani, esta es la primera cinta en idioma árabe presentada por Israel para participar en los Oscar (en 2010) en la categoría de mejor película de habla no inglesa. La trama la integran cinco líneas narrativas que discurren y se entrelazan en el barrio Ajami en Jaffa (Israel), un crisol de culturas y diferentes puntos de vista entre judíos, musulmanes y cristianos. Obtuvo una mención especial en Cannes, fue distinguida como mejor película en el Festival de Cine de Jerusalem, fue galardonada también en el Festival de cine de Londres y estuvo nominada en los European Film Awards.

Our boys. (2019)

Miniserie de televisión de 2019 sobre los hechos que conllevaron la escalada de violencia en Gaza en 2014. Tres adolescentes judíos fueron secuestrados y asesinados por militantes de Hamas durante el verano de 2014 y, en respuesta, se asesinó al palestino Muhammad Abu Khdeir, de 16 años. A partir de esta cadena de acontecimientos, esta serie de HBO Max+ relata los cambios en las vidas de todas las personas judías y palestinas que se vieron afectadas.

Múnich. (2005)

Steven Spielberg viaja en este film hasta los meses posteriores a la masacre en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, cuando a un comando del Mossad dirigido por un joven agente secreto israelí, Avner Kaufman, le ordenan encontrar y asesinar a once palestinos, algunos de ellos miembros de la organización terrorista Septiembre Negro, responsable de la muerte de los once miembros del equipo olímpico israelí. El cineasta fue criticado por la comunidad judía en Estados Unidos, ya que, según ellos, humanizaba demasiado a los miembros de Septiembre Negro mientras que mostraba crudamente a los agentes del Mossad como asesinos.

Inch'Allah. (2012)

Chloe es una joven tocóloga que se ocupa de mujeres embarazadas bajo la supervisión de Michael, un médico francés, en un ambulatorio improvisado en un campo de refugiados de Cisjordania. Debe enfrentarse a diario a los controles y al conflicto que afectan a la vida de las personas que conoce: Rand, una paciente por la que Chloe siente un profundo afecto; Faysal, el hermano mayor de Rand, un fervoroso resistente; Safi, el hermano pequeño de ambos, un niño destruido por la guerra que sueña con cruzar las fronteras volando, y Ava, una joven soldado y vecina de Chloe en su piso de Israel. Su encuentro con la guerra lleva a Chloe a una aventura profundamente personal. Desarraigada, pierde el rumbo e inicia una caída libre. La cita obtuvo una mención especial en la Berlinale 2013.

Fauda. (2015)

Serie que puede verse en Netflix y que se está convirtiendo en uno de los fenómenos del momento por culpa de la situación bélica actual entre Israel y Palestina. Fauda significa caos en árabe y es el término utilizado por las fuerzas encubiertas israelíes para avisar a las unidades de rescate que han sido descubiertos y que son judíos israelíes y no árabes. La serie fue desarrollada por Lior Raz y Avi Issacharoff a partir de sus experiencias personales vividas mientras cumplían el servicio militar en la Unidad Duvdevan de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Roof knocking. (2017)

Lana es una mujer que vive con su familia en Palestina, la cual está bajo ataque. Cuando comienza a preparar la comida para romper el ayuno de un mes de Ramadan, recibe una llamada telefónica de un soldado israelí que le alerta de un bombardeo que sucederá en su hogar en diez minutos. Sin tiempo para conseguir escapar, ella junto a su familia deciden aceptar su destino. Una historia que ganó el premio a mejor cortometraje de drama en Le Petit Cannes Film Festival.

Éxodo. (1960)

Película en la que el comandante de la resistencia israelí Ari Ben Canaan (Paul Newman) consigue sacar a 300 refugiados judíos de los campos de refugiados en Chipre e introducirlos en un barco mercante con destino a Palestina saltándose el bloqueo legal impuesto por las autoridades británicas, que descubren su plan y le instan a que lo abandone. Sin dejarse intimidar, Ari y sus compatriotas se niegan a entregarse, arriesgando sus vidas por su causa: la creación del Estado de Israel.

Yalla. (2020)

El 16 de julio de 2014 cuatro niños de entre 9 y 11 años fueron asesinados con dos misiles disparados desde un dron del ejército israelí mientras jugaban al fútbol en una playa de Gaza. Yalla es un corto de ficción que recrea aquel momento, mientras en la realidad actualmente los familiares de los cuatro niños palestinos siguen luchando para reabrir la investigación, que fue cerrada por el fiscal general alegando que los niños fueron confundidos con milicianos de Hamás en una zona considerada objetivo militar. Este film fue premiado como mejor cortometraje en los Premios Forqué de 2021.