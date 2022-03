Suscríbete a infoLibre y llévate un ejemplar de 'No me cuentes cuentos', el libro de Sandra Sabatés

Sandra Sabatés, periodista de referencia y abanderada del feminismo, no cesa en la lucha por la igualdad desde el respeto y desde la pedagogía. Este 6 de abril publica su libro No me cuentes cuentos (Planeta), que recoge testimonios reales de mujeres que viven a nuestro lado, jóvenes que lidian con sus fantasmas mientras tratan de reconstruir sus vidas… Entre otros, incluye por primera vez el relato directo de la víctima de violación del caso de La Manada.

Se trata de historias de supervivientes, como las protagonistas de los cuentos clásicos, aunque las que aquí se recogen tienen poco de infantiles. Queda la crudeza de una realidad que se resiste a desaparecer, pero también la esperanza de que llegue el día en que los monstruos solo vivan en la ficción.

Desde infoLibre te animamos a que apoyes un periodismo libre, independiente y feminista. Si aún no eres socia o socio, súmate ahora a infoLibre con una suscripción anual de 75 euros y recibe de regalo un ejemplar firmado y dedicado de No me cuentes cuentos. ¡Solo hasta agotar existencias!

No me cuentes cuentos es una oportunidad para profundizar en la educación en feminismo, poniendo los cuentos populares que hemos escuchado y leído toda la vida bajo el punto de mira, no para cambiarlos o borrarlos, sino para entenderlos.