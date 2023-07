Atlas de geografía humana

No es locura, es claridad

Rosario Troncoso

Ediciones de La Isla de Siltolá (Sevilla, 2023)

Con este título singular, No es locura, es claridad, Rosario Troncoso se lanza al mar del aforismo, en exclusiva, con todo su horizonte e infinitud. Bucea en las cosas que son importantes en la vida, por eso trata de comprender este mundo en el que, a veces, no nos reconocemos. Nos escribe: "Es necesario actualizar los mapas personales para no desviar la ruta que lleva a lo esencial".

Rosario Troncoso (Cádiz, 1978) es profesora, editora y crítica. Tiene publicados una docena de poemarios, desde Huir de los domingos (2006) hasta Tapar los espejos (2021). Se vislumbra en sus poemas el gusto por este género breve, ya que se pueden entresacar de sus poemas versos que contienen los ingredientes que debe tener un aforismo. En su libro Relámpagos (2016), tiene una parte dedicada a estas breverías, que la denomina con el mismo título, tan apropiado para definir estas frases. Es muy común que los aforistas sean poetas, pues esa dosis lírica es muy propicia en el aforismo contemporáneo.

El libro abre con dos citas significativas de Èmile Ciorán y Javier Sánchez Menéndez. Está estructurado en dos partes, la primera titulada Certezas feroces, ocupa la mayor parte del libro y comienza con esta cita de Luis Rosales: "Quien no duda nunca se miente a sí mismo". Sus frases se bañan, a veces, de cicatrices, inquietudes, búsquedas, decepciones, pero en todas ellas, Troncoso, sabe salvarlas y sacarlas a flote, así dice: "El alma humana no resiste el silencio, aunque pensemos que sí"; "Amar (nunca) es hacer el ridículo"; "La mejor virtud es ir de frente. Y la más absoluta temeridad"; "El reverso de todas las tormentas es el sol"; "Detrás de cada vicio hay un intento de huida"; "Si constantemente hay que demostrar inteligencia a los demás, quizás son los demás los que deben demostrarla.", entre otros. La segunda parte denominada como el título del libro, No es locura, es claridad, abre con dos citas que dialogan con los suyos, la primera es de Carmen Canet: "Le molestaban los vecinos de arriba. Vivía en un ático". La segunda de Juan José Millás: "No quiero cosas prácticas. Todo lo práctico acabará matándome". Esta sección es más breve y contiene aforismos que juegan con la locura y la cordura, necesarias para sobrevivir, tienen un punto ácido, surrealista, a veces, pero repletos de humor, tan necesario en la vida y, también, en el aforismo. Así esta muestra: "Locos y pájaros no tienen miedo a las altura."; "Se debe amarrar bien la cordura: es volátil"; "Crecer, mirar alrededor y no volverse loco es el verdadero éxito de la vida"; "El alivio de la muerte es que por fin se deja de pensar".

Con un lenguaje claro, conciso y cercano escribe sus aforismos en donde no faltan palabras tan utilizadas actualmente como: Ikea, Facebook, Instagram, Tinder, viral, filtro, reiniciarse, formatear. Conjuga sus frases con todo con lo que nos tropezamos en la vida diaria. Es una aforista que pasa de puntillas por los temas que nos interesan, pero pisa fuerte en muchos para que nos den que pensar. Son reflexiones que deja abiertas para que el lector emprenda conversación con ellos.

El volumen está incluido en la Colección de Aforismos que la Editorial sevillana, La Isla de Siltolá dedica a este género que está viviendo una época de florecimiento.

Rosario Troncoso nos dice que "echar de menos no debe cronificarse", y que "los locos son luminosos y peligrosos a partes iguales", nos da pequeñas recetas que acerca a nuestra orilla. Por eso, como en un atlas de geografía, cambia los mapas por palabras y nos despliega con verdad, belleza y humanismo las pequeñas cosas de la existencia.

_____________________________

Carmen Canet es crítica literaria y aforista. Su último libro 'Cipselas' (Editorial Polibea, Madrid, 2022).