De búsquedas

Brillando bajo el agua

Ricardo Virtanen

Lastura Ediciones (Madrid, 2022)

El músico y filólogo Ricardo Virtanen, madrileño de origen finlandés, nos entrega su primera novela, Brillando bajo el agua, una obra densa, reescrita a lo largo de varias décadas. El mismo autor en una entrevista reciente nos dice que está basada en una canción que compuso en 1987 y en un cuento de su época universitaria, allá por los años 90. Ésta es la época donde se desarrolla la historia de su protagonista Carlo Lee, un pianista inmigrante de origen ruso en paro, que se instala en el Madrid de aquellos años en los que la música, las drogas, el arte se sitúan expresamente en un contexto determinado, el barrio de Malasaña y sus calles aledañas, en donde bulle este ambiente que refleja muy bien la vida bohemia de entonces.

La novela está dispuesta en dieciséis capítulos, el último a modo de Epílogo. Y podríamos decir que contiene dos partes, una primera (hasta el capítulo doce) más misteriosa e intrigante, irreal, pero que pronto traslada a la realidad, en donde al protagonista, paseando por El Retiro, en plenos carnavales, le ocurre algo surrealista: una estatua se baja de su pedestal y se aleja camino de la calle Alcalá, dando comienzo a este relato con "destino voluble", de un personaje triste con tintes amargos. Dicho capítulo termina con este párrafo:

"Se acabaron las travesías oscuras por el lado oscuro de la ciudad. Si Irina se ha decidido a parar un taxi, es que tiene muy claro lo que busca en esos momentos. Y yo, lógico, no tengo nada que objetar. Me acabo de lanzar a un mar de dudosa profundidad, y sus olas me hunden en lo más hondo. Por una vez deseo ser devorado por ese abismo que nunca dejó de alumbrarme. Nunca, nunca, nunca".

Y así comienza el capítulo trece, supuesta segunda parte: "Abro los ojos y ahí sigue el piano. Los cierro y se evapora. Este despertar, entre soñoliento y abrupto. No me importaría despertarme el resto de mis días de este modo. (…) En definitiva, despertarse y ver que el dinosaurio del pasado al fin ha desaparecido".

Con tintes autobiográficos, pues el autor y su padre eran músicos y en la novela igualmente con el añadido del hermano cantante. Por eso la melodía de fondo fluye entre el clásico, el jazz y el rock, escrito a base de diálogos e intercalando el monólogo interior, así consigue con esta técnica darle sugerencia a la narración. Con un lenguaje natural, claro y reflexivo se percibe como Ricardo Virtanen da un tono poético y filosófico al relato. Son géneros que se advierten que él domina, como es la poesía y el aforismo. El cine está muy presente, también en cuanto a técnica, lo que conlleva un hábil manejo de recursos que entremezcla. Se percibe la influencia de referentes cineastas como David Lynch, Lars Von Trier, Martín Scorsese, entre otros, filósofos como Nietzsche y Kafka, que conjuga con el realismo de la novela del siglo XX y con cierto aire valle-inclanesco, en donde en este "thriller" trata, desde el principio, aquel hecho insólito e irreal en el parque, y así ir descubriendo a través de la historia que narra, los temas recurrentes que se dan en la literatura: el tiempo, el amor, el desamor, esto es, la vida misma tan difícil de comprender y más con la atmósfera en que se desarrolla.

Es un libro documental detallado de una época de transición que Virtanen sitúa en el tiempo y lugar concretos (algunos capítulos están fechados a modo de diario) y que, a través de sus diálogos y monólogos, conversa y transmite fielmente el ambiente de luces y de sombras que conviven. Una novela de búsquedas, de comunicación, de inquietudes, existencial.

___________________________

Carmen Canet es crítica literaria y aforista. Su último libro es 'Cipselas' (Polibea Ediciones, 2022).