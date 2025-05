Coser y cantar

La caja de costura - Ana Ares

Editorial Tigres de papel (2025)

Como dice muy bien Mara Troublant en las solapas, "abrir La caja de costura de Ana Ares es descubrir el aparente cajón desastre que contiene su media vida y en el que se va dibujando su infancia, los lugares físicos o imaginarios que ha habitado o la han habitado; el Amor, o los amores con todas sus etiquetas e ingredientes; el padre; la enfermedad; la muerte; la maternidad, y sobrevolando todo, su singular modo de mirar el mundo: Aproxímate al daño, / entiende las razones / del cordero y del lobo antes del juicio (…). Su lenguaje metafórico estalla a cada momento, súbitamente, despertando imágenes que jamás antes habíamos concebido, moldeando composiciones breves, intensas y sinuosas como puntadas, pequeñas piezas valiosas en sí mismas, pero aún más significativas dentro de un todo: la caja de costura que las dota de sentido pleno". No puedo estar más de acuerdo: la belleza de este magnífico libro está precisamente en esa sintonía estudiada y propuesta como un todo que se compone de partes necesarias, no hay nada prescindible. Es como meter la vida en una botella que zarpa por diferentes mares sin romperse, llegando a diferentes playas sin mancharse y que transita a la vez dentro y fuera de ese lugar transparente llamado poesía vital.

Al comienzo del libro, ella, la costurera, nos cuenta el misterio de costureros que han estado a su lado toda la vida, alguno de ellos contiene el mundo, las ilusiones infantiles y los sueños de la hermosa mujer que los mantiene firmes, decididos y listos para arreglar cualquier desaguisado. Aquí estaría muy bien empleado el dicho: "nunca falta un roto para un descosido".

Lo confieso: me gusta coser; tengo varias cajas de costura; recipientes repletos de botones, telas, vieses, agujas, alfileres, hilos de muchos colores... He adoptado esta caja como un tesoro. He leídos y releído sus piezas. Merece la pena extraer todo el jugo que contienen, su magia y su sabiduría.

Conozco a Ana Ares desde hace bastantes años, los suficientes para saber que es una escritora fantástica, una mujer hermosa, una decidida defensora de todo lo que merece la pena defenderse, y una imprescindible integrante de Genialogías (Asociación feminista de mujeres poetas) como yo, mejor que yo.

No puedo estar más de acuerdo con la propuesta que ocupa la primera página, enmarcada con orla propia de un título universitario: "Pasen y vean esta noche amarilla, esta caja de agujeros surtidos, esta cosmogonía prescindible de todo lo agudo y lo que hilvana".

Además de la Nota de la costurera (imprescindible para comprenderlo todo), el libro se organiza en diez capítulos que citaré porque sus títulos dicen mucho o nada de su contenido, pero son indicativos de la poética y la narrativa siempre asombrosa de su autora: Un espejo de aumento; Flores bordadas de algodón; Corchetes plateados; Una piedra de alumbre; El hilo de hilvanar; La cinta roja; Dos dedales; Un surtidor de agujas; La precisa bobina de hilo negro; y Un archipiélago de botones sueltos. Aparentemente es un listado del contenido de una caja de costura, pero no se confundan, no es eso y si lo es, es una historia de vida, un caudal de poemas y de sensaciones, de belleza, luz y oscuridad, palabras y silencios cifrados.

De entre todas las sentencias poéticas y vitales que contiene esta hermosa caja vital, quiero destacar una: "La angustia busca / estúpidos disfraces, / como el del amor". Y sí, el amor está presente, dentro y fuera de este libro fantástico. Y quiero terminar con unos versos que me han hecho reflexionar sobre mi propia vida: "Ya vencido el contrato, / solo la muerte con completa inocencia / nos pertenecerá". Pero no quiero terminar con la muerte, sino con la vida, la hermosa vida de una mujer valiente, generosa y comprometida con la palabra, el amor y la amistad, porque creo que es cierto: "Ella esconde / en el pecho una flor / valiosa como un recién nacido".

Pasen y lean, no dejen de leer La caja de costura de Ana Ares, disfrutarán de su lectura y querrán volver a leerla.

PD. Este viernes 9 de mayo, Ana Ares presenta La caja de costura a partir de las 19.30 horas en la librería La Vorágine (Calle Cisneros, 69, Santander). Aquí puedes encontrar toda la información.

Nieves Álvarez es profesora, escritora, poeta, investigadora y artista plástica. Pero, sobre todo, ávida lectora.