La "excepción ibérica" llega al libro: el sector editorial recupera los 3.000 millones de euros de facturación

Durante 2024 se vendieron en España 194,50 millones de libros en papel (un 5,6% más que en 2023), a los que hay que sumar 18,42 millones de descargas en soporte digital (un 23,9% más). En total, 213 millones de títulos despachados en un mercado interior que encadena ya una década consecutiva de subida en la facturación por ventas, especialmente alcista en el último lustro, hasta llegar a recuperar en el pasado año los 3.000 millones de euros de facturación previos a la crisis de 2008. Concretamente, 3.037,51 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,3%, y devuelve al sector a cifras de 2008 (3.185,50 millones), bien lejos del punto más bajo de 2013 con 2.181,97 millones.

"Se están vendiendo muchos más libros y llevamos diez largos años, incluso más, de crecimiento sostenido del sector, por lo que deberíamos estar al menos moderadamente satisfechos", ha remarcado el presidente de la Federación Española de Gremios de Editores de España (FGEE) y de la Asociación de Cámaras del Libro de España, Daniel Fernández, durante la presentación, en el marco de la Feria del Libro de Madrid, del avance del Informe de Comercio Interior del Libro.

De hecho, el sector editorial registra once años consecutivos de aumento de facturación en nuestro mercado interior, por lo que desde 2014 acumula una subida del 39,2% y 855,54 millones de euros. Este incremento se ha ha producido, fundamentalmente, por el mayor número de ejemplares vendidos, puesto que el precio medio apenas ha subido 3 céntimos, pasando de 14,66 a 14,69 euros (incluso en el caso de las descargas digitales, el precio medio bajó un 7% de 9,7 a 9 euros). "Los precios se han contenido y se han mantenido", ha remarcado Fernández.

"Este crecimiento sostenido consolida algo que nuestros colegas europeos empiezan a llamar el 'fenómeno español'", ha asegurado, para luego aclarar que en realidad, para ser del todo justos, habría que hablar de una 'excepción ibérica' junto con Portugal. "No tengo una respuesta clara a por qué se ha producido esta 'excepción ibérica', pero el fenómeno es real y es cierto. La 'excepción ibérica' es que, en un contexto europeo donde los índices de compras de libros se mantienen o descienden ligeramente, en España y Portugal suben de manera notable", ha explicado. "Incluso aunque alguien diga que es porque veníamos de más abajo, sigue siendo una muy buena noticia", ha apostillado.

Del total de facturación de 2024, 2.858,01 millones de euros correspondieron a libros editados en formato papel (una subida del 5,8%), y 165,57 millones a libros en digital (un aumento del 14,9% para un formato que incrementa ligeramente su peso en el total de las ventas del sector al situarse en el 5,5% del total). A ellos se suman otros 13,93 millones de euros en otros soportes, principalmente audiolibros (un 15,8% más). "Llevamos unos cuantos años de crecimiento sostenido en las ventas de libros en España. Además, la encuesta de hábitos de lectura también nos dice que en este reino nuestro cada vez se lee más", ha indicado Fernández.

En lo que respecta a la producción editorial, según el Avance del Informe de Comercio Interior, en 2024 se editaron 87.542 títulos, un 2,9% más que el pasado año. De ellos, 59.758 correspondieron a libros editados en papel (un 0,4% más respecto a 2023) y el resto, 27.784, correspondieron a títulos editados en formato digital (un 8,7 % más). Hay que señalar, además, que el catálogo editorial español alcanzó los 949.066 títulos vivos en oferta, un 6,1 % más que en el ejercicio anterior. En cuanto a la tirada media, continúa la tendencia que se viene observando en los últimos años en los que se constata una clara reducción: en 2023 se registró una caída del 1,9% hasta situarse en los 3.517 ejemplares por título. En total, se editaron 210,16 millones de ejemplares.

Eso sí, durante su intervención, Fernández ha querido aclarar que "tampoco es exacto" decir que en España se hayan publicado 87.500 títulos nuevos, pues en muchas ocasiones el mismo título se edita en papel y en digital, aparte de que también hay otros ISBNs nuevos que "responden a títulos que en su día fueron de tapa dura o que ahora pasan a ser de bolsillo". "El número de títulos real al año del mercado español es de unos 40.000, aproximadamente. Que siguen siendo muchísimos, pero dejen que les diga una cosa a título personal como viejo editor: es muy peligroso hablar de sobreproducción en el mundo del libro", ha planteado.

Y todavía ha continuado: "El editor es responsable legal y penalmente de lo que edita y difunde, y sobre todo es responsable ante el mercado. Igual que cuando hay sobreproducción de alimentos no decimos que sobra comida, es peligroso decir que sobran libros. No sobran libros nunca, el mercado nos regula a todos. Lo que me da miedo de esto, es una reflexión personal, es que cuando empezamos a decir que sobran libros se me aparece la sombra de cuántos y qué libros sobran, así como de quién va a autorizar los que tienen que ser publicados o los que no merecen ser publicados. Por eso, me parece que no tiene sentido esta polémica de que sobran libros. El mercado repartirá la suerte".

En lo que respecta a las materias de la edición, todas crecieron a excepción del libro de texto, cuyo mercado está condicionado por las decisiones políticas (sin contar los libros de texto, el incremento de la facturación sería del 9,9%). En concreto, la ficción de adultos y la literatura infantil y juvenil registraron incremento del 14% y el 10,9%, hasta los 709,34 y 551,48 millones de euros, respectivamente. Entre los géneros de novela, la contemporánea sigue copando la mayor parte de los ingresos, con 348 millones de euros. Por otra parte, los libros de no ficción y el cómic también registraron incrementos del 7% y el 5%, con 909,33 y 70,21 millones de euros cada uno de ellos.

Las librerías y cadenas de librerías siguen siendo los principales canales de venta de libros, acumulando 1.660,99 millones de euros, lo que representa el 58,2% del total de la facturación del sector. Al analizar por canal, las librerías independientes elevaron sus ingresos en un 8% respecto a 2023, al sumar 1.101,78 millones de euros, mientras que las cadenas de librerías lo hicieron un 2,2%, finalizando el año con ventas por 559,21 millones de euros. "La librería sigue siendo el canal por excelencia de venta de libros en España, pese al rival amazónico", ha remarcado Fernández, atreviéndose a estimar en torno a un 20% la proporción de ventas a través de la popular plataforma de comercio online.

La federación de editores ha avanzado también algunos datos de exportaciones, que se incrementaron un 1,16%, hasta los 381,08 millones de euros, mientras el saldo de la balanza comercial subió a 273,45 millones de euros. Iberoamérica se mantuvo como el principal destino, con ventas por 191,43 millones de euros, seguido de la Unión Europea (130,65 millones de euros). Entre ambos, representan el 84,51% del destino de las exportaciones. Por países, México continúa siendo el principal mercado del libro español (63,60 millones de euros), seguido por Francia (62,37 millones) y Argentina (31,54 millones).